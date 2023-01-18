PRAYERS FOR THE MOMENT｜與天對話

夜深人靜，總是向自我告解的時分。拋下面具與防禦，揭開真實的自己向天望去，許下衷心的祈禱；願美好與良善常伴左右，懷抱感恩的心意親吻每一個當下時分，真切感受宇宙捎來的禮物。

Words:Offy Chang Image: 各品牌

「天」在不同層次上都被賦予了深刻的意涵。從地面遙望無際的天空，象徵的是令人嚮往的自由與遼闊；在失意與沮喪的低谷，老天成為內心信仰的救贖，為生命照亮前路；延伸至地球之外的宇宙，多的是人類科學還無法理解的維度與可能，引領著我們的智慧前進。在「天」底下，人類顯得渺小而無助，老天卻也無私容納數十億個帶有缺口的心靈，為我們引途。當無比寬闊而神祕的天，被創意轉化為一件件珠寶美作，就是渺小的我們向天致上最高敬意，同時祈願更美好未來的禮物。

夢之羽翼

人們對於飛行的嚮往來自於愛好自由的心靈，無論是悠遊於天際的飛鳥或是羽毛圖騰，都是各種創作常見的靈感來源，也藉由這些設計抒發內心的渴望。充滿詩意的 Van Cleef＆Arpels，經常從大自然萬物汲取養分，幾件以鳥類為主題的骨董珠寶單品，都細膩展現了活潑的靈動氣息。例如一只製作於 1964 年的 Bird 胸針，用黃 K 金扭轉的線條描繪出鳥的輪廓，再以紅寶石和祖母綠相交點綴出彩色的翅膀，昂首矗立於樹枝上，栩栩如生。另一款 1968 年創作的 Bird 胸針則詮釋了鳥兒飛翔的姿態，藍寶石尾翼與頭頂祖母綠都增添鮮豔的色彩。

Tiffany &Co. 與傳奇設計師 Jean Schlumberger 合作的緣分起於 1956 年，擅長將大自然奇蹟轉化為珠寶作品的 Jean Schlumberger，自 1960 年代設計出第一只石上鳥胸針，就成為其代表作品之一。石上鳥胸針透過黃鑽與白鑽鑲嵌精巧可愛的小鳥，站立於嚴選 15 克拉至 120 克拉以上的珍稀寶石之上，美麗的各色寶石成為作品獨一無二的焦點。這款經典設計不但展現設計師創意，也代表著品牌對於寶石挑選的專業與深明遠見，成為 Tiffany 傳世的經典系列之一。



Chopard 為慶祝品牌成立 150 周年而推出的動物世界高級珠寶系列，融合無限創意與精湛工藝，其中當然不乏令人驚喜的鳥類型態創作。一款線條優雅的天堂鳥項鍊乍看宛如清新的畫作，展翅的天堂鳥擁有 742 顆共重 15.68 克拉的紅寶石羽翼，3424 顆共重 17.55 克拉的白鑽描繪出鳥兒翱翔於花叢姿態的項鍊主體，搭配紫水晶、黃鑽與沙弗萊石，讓天堂鳥優雅降臨於頸間。另一組令人會心一笑的送子鳥耳環，白鑽與黑鑽相間打造的送子鳥宛如飛翔執行任務，鳥喙下方拎的則是總重 51 克拉的水滴形切割鋰紫玉，佩戴時正如重現這個溫暖的傳說，洋溢浪漫情懷。



除了具象的鳥類型態，羽毛圖騰也經常被運用於高級珠寶，同樣代表了深刻的抽象意涵。Bvlgari的 Cinemagia 系列名稱融合 Cinema（電影）與 Magic（魔法）而成，作品正如電影般大膽充滿創意，宛如一件件魔法成品。一款以驚人的 87.39 克拉水滴型切割哥倫比亞祖母綠為主石的項鍊，用上宛如羽毛造型的鑽石短鍊搭配，羽毛尾端採取了可活動式設計，更令人聯想到展翅高飛時隨風飄逸的羽毛，也增添佩戴的視覺趣味。



Cartier 的頂級珠寶系列中也有一款 Quetzal 紅碧璽手環，加入了神話元素更添幾許神秘氣質。以南美神話的羽蛇神為靈感，Quetzal 手環整體流暢的蜿蜒線條正如蛇的曲線盤據於手腕，如羽毛的鱗片由鑽石打造，在黑漆點綴下有了神祕的陰影；作品最迷人的焦點莫過於兩顆共重 41.09 克拉的麵包形凸圓形切割紅碧璽，透亮高雅的色澤貼合古老動人傳說，點綴出高雅氣質。



浩瀚宇宙

人類對於未知的渴望是進步的動力，無邊界的宇宙更是自古以來吸引人類不斷探索的領域。銀河、星球、甚至是迷人的光線都成為珠寶最愛的主題，引人徜徉於神秘的魅力。Van Cleef &Arpels 的 Sousles etoiles 高級珠寶系列以超過 150 件動人作品詮釋無垠宇宙，與品牌詩意盎然的精神相呼應。具象表現太陽系第二大行星土星外型，Saturne 胸針使用了 1960 到 1970 年代常見的縐紋金工技術，將黃 K 金星球捶打加工，再密鑲鑽石於其上，再搭配鑲嵌美鑽的土星環默展現立體視覺，生動活潑。另一款 Ison 寬手鐲以同名彗星為發想，以寶石勾勒彗星邂逅太陽的耀眼軌跡。隱密式鑲嵌紅寶石正如一閃即逝的彗星尾巴，呈現動感的姿態。

Hearts On Fire 延續品牌擅長的超高品質鑽石，詮釋出晶透明亮的 Illa 系列，將天空中點點繁星化作珠寶。系列中最耀眼的 Illa Midnight 午夜星空白K 金鑽石項鍊，將星型、月亮型和彗星等不同圖騰交錯排列，再以滑順的弧線相連結，宛如夜空中舞動的繁星躍上頸部，全鑽石的璀璨光芒更帶來希望與純淨的心願。

De Beers 的 Midnight Aura 系列，靈感來自夜空中閃閃發光的綠色星塵雲，套組包含項鍊、耳環與戒指，造型以圓形明亮式切割白鑽和公主方形切割鑽石藉由精緻鉸接工藝相互連接，形成網狀的視覺效果，再搭配點綴其中的綠玉髓；這種來自非洲的綠玉髓擁有柔和的嫩綠色調，如宇宙極光魔幻的色彩呈現出恰好的色澤，與網狀鑽石共同閃耀出夜空中戲劇的景致，美不勝收。