RECORD THE BEST TIME｜歷久彌新的歸屬感與溫暖

喜歡潮流服飾、當代藝術的讀者對於Bryant一定不會感到陌生，作為新世代潮流藏家，他不吝於社群平台分享自身的藝術收藏，幽默的口吻、獨到的藝術眼光，Bryant的開箱影片總讓人眼前一亮。這次他帶來5只Louis Vuitton硬箱收藏，每款都在Monogram印花上點綴了吉祥物Vivienne，將經典與潮流融合，玩轉硬箱多樣風貌。

TEXT WILLIAM CHEN PHOTO PAUL CHEN

正式開拍前，貨運人員小心翼翼的將四個Louis Vuitton硬箱以及一只帽箱送進側影棚，拆開組裝後，與人身高相當的硬箱塔，著實令人大開眼界。一旁點綴的路易威登標誌性的吉祥物Vivienne，可說是畫龍點睛，也為經典硬箱賦予了截然不同的潮流面貌。

除了這五只硬箱外，在美國求學時，Bryant就入手了人手第一只Louis Vuitton硬箱，是個已有逾半世紀歷史的古董，但因為從未使用過，像新的一樣好，足以可見Louis Vuitton硬箱工藝歷久彌新的魅力，這也是他對於品牌的第一印象。同時因為這只硬箱老件開啟了Bryant跨入硬箱收藏領域的契機。

紀錄家人間的真實樣貌

Bryant表示，自己是走務實派的收藏路線，因此硬箱兼顧藝術以及實用性，正是最好的收藏品之一。此外，他也表示自己收藏的這一組硬箱，不只反映著自身對於當代藝術的觀點同時也訴說著家人間的溫暖，因為每個硬箱都代表著與父母間的情感羈絆。

仔細觀察這組硬箱，除了經典品牌印花外，也點綴著不同吉祥物Vivienne。對此，Bryant表示，這組硬箱是他費時超過一年，反覆與畫師討論後所誕生的藏品。這些Vivienne塗鴉都是客製化，代表著不同家人的星座，也在畫師的巧手下，栩栩如生的紀錄著我跟家人喜愛的嗜好，如：代表父親的桌球、母親的購物以及代表自身的籃球運動，Bryant都通過硬箱記錄著家人間最純粹的情感。

除了外觀上的Vivienne塗鴉記錄著家庭的樣貌，內裡更是全客製化，由Bryant以及父母各自選擇喜歡的顏色並繡上屬於自己的姓名。對此，他笑說在選擇的過程中也發生了有趣的小故事，當時Bryant與父母都在討論，誰要拿最大箱子時，彼此都在互相禮讓，都不好意思要最大的那只硬箱，最後決定由父親在最大的硬箱上繡上名字。這段故事也成為Bryant在與家人共同為硬箱創作的過程中留下最有趣深刻的回憶。

真摯的藝術魅力

Bryant除了收藏Louis Vuitton硬箱外，也收藏了許多當代藝術作品以及潮流玩物，我們不免也好奇，他自己是否有獨到的藝術心法？對此Bryant坦然表示：「很多人曾經問過我，該如何開啟收藏？我覺得收藏是自己喜歡最重要，因為收藏也代表著自己最純粹的生活樣貌以及性格。」像是Bryant正是因為欣賞Louis Vuitton硬箱歷久彌新的工藝，因而開啟硬箱收藏領域，也通過塗鴉繪製，展現自身對於藝術的想法，讓硬箱不再只是冰冷的擺件，而是充滿歸屬感與溫度的藝術品。

談及未來渴望收藏的硬箱規模，Bryant表示自己是個講求務實的人，因此希望能入手更多關於硬箱的傢俱，如威士忌收藏硬箱、硬箱桌子等等大型傢俱，讓Louis Vuitton硬箱融匯於生活當中，也讓家人隨時都可以感受硬箱的工藝魅力。

聽完Bryant的分享，也讓我們感受到Louis Vuitton硬箱的另一層魅力，是可以牽引著家人間的情感，反映著最真實的自我，讓硬箱也能充滿生命力。訪談中有一段話，令人印象特別深刻，Bryant分享說道：「他所收藏的硬箱們不僅可以堆疊成塔做裝置藝術，同時也可以各自分開使用，雖然每個硬箱上面的圖案都不一樣，疊起來會有點凌亂，但這就是家的意義。」每一個硬箱都象徵著不同家人，擁有不同的個性、會因為工作而外出，但到了一定時間就會聚集在一起，彼此間當然也會有磨合，但這就是家最真實的樣貌，而Bryant選擇用Louis Vuitton硬箱紀錄著專屬於他與家人間歷久彌新的歸屬感與溫暖。