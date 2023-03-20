SCENES FROM THE WRIST｜在腕上戴上一幅畫

約莫五年前，複雜功能錶與珠寶手鐲，依稀可見一條一分為二的分界線，近幾年開始，珠寶錶幾乎可說是眾家品牌兵爭之地，且戰火兇猛，而最大受益者當然是藏家們，一只腕錶於身，便能同時擁有時計的精湛功能與珠寶的出眾華美。

Words：Jocelyne Liu Image：各品牌

由於自己是個出門非得戴上個飾品的人，在戒指、耳環、項鍊、手鐲⋯⋯這麼多品項中，常常在講座上授課時總有人問我：「老師，若妳只有一筆預算，只能擇其一，我會出手購買哪一件單品？」。而我的首選永遠是「珠寶錶」，從不曾改變過！基於工作，準時是我向來對客戶，同時也是對自己最基本的一項敬業態度，因此手腕上絕對必須有件時計，才能讓我的生活步伐每一步精準地走在軌道上。但愛漂亮的我，穿戴珠寶卻也是我對於珠寶講師身份的一種必備服裝語言，而同時結合了時計與寶石裝飾兩大功能者，便是珠寶錶了。

足以讓人忘了時間的兩種絕美景致

Daisy 胸針是 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶自 1907 年所綻放的第一朵花朵，自那時起，世家便開始運用寫實或抽象不同手法，將珠寶錶詮釋成牡丹、睡蓮、櫻花、鈴蘭⋯⋯等花團錦簇裡各種或浪漫、或可人的百般姿態。而 2023 年 全新 Lady Jour Nuit des Fleurs 腕錶尤其讓我著迷，單就一只面盤，就能看見夕陽與夜晚兩種不同景致。當黑夜尚未來臨時，一顆鑲嵌有黃色藍寶石的太陽，高掛於由微型彩繪為白色珍珠母貝所打造的漸層微藍的天空之上，一旁更有蝶 羽偏偏飛舞，而錶盤下方高達三分之二 部分，佈滿了大小不一由白與藍花瓣所 組成的花朵。而當夜晚正式揭開序幕時， 夜空則變成了一顆鑽石滿月高掛於深藍色微型彩繪珍珠母貝上，更有三顆四角星芒圍繞於旁，於表盤下半部分則盛開了滿是鑽石與珍珠母貝所打造花卉。如此美不勝受景緻，足足耗費三年，才得以打造出此太陽與月亮搭配著 24 小時運行軌跡的變化氛圍。此外，最讓我動容不已的，是白色雕刻珍珠母貝蓋上塗漆和噴灑並且鑲有鑽石的花朵，會分別在早上六點和晚上六點綻放及關閉，此絕美動畫更每次持續大約 1 小時 30 分如此之久。我想，這一小時半的美景，應該會讓我著迷到忘了注意時間而與人相約遲到吧!



兼具複雜功能與珠寶之美

近期之內，眾家品牌紛紛推出珠寶錶，而伯爵所打造的珠寶錶，在我心裡從未曾掉落前三名之外，因為他的製錶起家背景，機芯功能永遠在水準之上，而後來正式成立珠寶工坊，更細分成珠寶部門以及專攻黃金金工裝飾部門，讓伯爵的珠寶錶總是能兼具複雜功能的實用機制，以及珠寶鑲嵌精湛工藝。而 Altiplano Moonphase 月相腕錶絕對是極致美感與超高精準度的完美結合！光是錶盤變長達兩年才得以設計研發成功，更有琺瑯大師 Anita Porchet 所打造的半透明藍色琺瑯天空，而於其上閃耀的小白點和珍貴寶石，意指中國古代星宿，每一顆守護星都分別代表著一個基本方位，並與四個季節及四大元素的其中之一相結合，錶盤下半部則運用了品牌最經典且獨家的黃金「宮廷式裝飾」，並於其上鑲嵌著大小漸變的鑽石、藍寶石和石榴石，手腕上戴上了一只 Altiplano Moonphase 月相腕錶，就宛若一首讀來蘊含深意的中國詩詞，讓我沉醉不已。



