SECRET GARDEN｜花園綺境

Tiffany 今年以 BOTANICA 植物綺境系列再次展現品牌 Blue Book 頂級珠寶的超凡魅力。無論是借鏡經典作品的新意，抑或向傳奇珠寶設計師 Jean Schlumberger 與自然植物奧妙之美致敬，充滿活力的繽紛彩色寶石結合藝術大師的工藝底蘊，都讓這秋季的篇章描繪出最綺麗的夢幻花園。

Words:Offy Chang Image:Tiffany

Tiffany 的 Blue Book 頂級珠寶系列是品牌極致珠寶工藝的成果，今年推出的 BOTANICA 植物綺境系列以匠心美學演繹品牌歷史中的經典植物主題，向生機無限的植物之美致敬。從 Tiffany 的傳統中重新構思主題，創造出當代高級珠寶設計，從經典作品中汲取靈感的美作，表現了傳承與創意的完美融合，將天然寶石之美完整呈現。

BOTANICA 植物綺境系列以蘭花、蒲公英、紫藤和薊等四種植物為構思，秋季篇章則圍繞著「紫藤流韻」（Wisteria）、「木蘭芳華」（Magnolia）、「旖旎之蘭」（Orchid Curve）與「傳奇珠寶設計師 Jean Schlumberger 靈感設計」（Jean Schlumberger）等四大主題。運用非凡技藝詮釋繁花盛開的景象，以創新奪目的現代設計重新演繹經典，淋漓盡致地展現了璀璨鑽石與彩色寶石的瑰麗華彩，盡現高級珠寶的超凡美學。

Wisteria 紫藤流韻系列作品以 Tiffany 古典珍藏庫昔日花卉設計為創意原型，擷取 Louis Comfort Tiffany 於新藝術主義（Art Nouveau）時期的代表作品「紫藤檯燈」的造型與色彩為靈感。紫藤具有絢麗奪目且扣人心弦的藍色及紫色色調，如葉也如花的造型帶來純淨清新的意象。Tiffany & Co. 首席寶石學家暨副總裁 Victoria Wirth Reynolds 表示：「Wisteria 紫藤流韻系列作品向 Louis Comfort Tiffany 繽紛的鑲嵌玻璃創作表達致敬之意，手工雕琢的玉髓花瓣色澤剔透漸變，典雅透亮。」

Tiffany 藉由對於寶石的精準專業，由藝術工匠大師手工雕琢玉髓重現紫藤花瓣；一款垂襯頸間的項鍊以鉑金為底，鑲嵌單顆重逾 32 克拉的丹泉石，再以多顆雕刻玉髓和藍寶石圍繞出紫藤花的整體造型，大器中不失典雅氣質；密鑲長方形切割鑽石的項鍊規矩排列，恰好與紫藤花不規則的造型對比出差別的視覺效果，更添風情。成套的紫藤花耳環則鑲嵌單顆重超過 3 克拉的藍寶石，同樣搭配雕刻玉髓、藍寶石和鑽石，加以兩邊不對稱的設計，正如自然界植物天然生長的萬千姿態，處處充滿驚喜。

簡約爾雅又耀眼動人的 Magnolia 木蘭芳華主題則多了幾分當代氣息。高雅脫俗的木蘭是 Tiffany 具歷史意義的靈感來源，品牌創立 185 年來，木蘭花造型多次出現於各種珠寶設計與鑲嵌彩色玻璃藝術品中，而一款傳奇的 Magnolia 木蘭花瓶，不但曾於 1893 年芝加哥舉行的世界哥倫比亞博覽會榮獲獎項肯定，更已經成為大都會博物館的典藏珍品，更可見木蘭花對於品牌歷史的重要性。

Magnolia 木蘭芳華系列作品皆以一顆色彩奪目而搶眼的大尺寸手工雕刻寶石為主石，再以密鑲的鑽石或同色漸層寶石圍繞，用柔順曲線展現蘭花自然優雅的花瓣弧度；不遵循寫實的輪廓描繪，改以簡潔俐落的手法呈現，多了當代的時髦氣質之餘也給予更多想像空間。例如一只以超過 5 克拉紅色尖晶石為主石的戒 指，橢圓形切割的寶石外圍如花瓣的鉑金上，鑲嵌滿鑽石與粉紅色藍寶石呈現出迷人的漸層光彩，成為指間最耀眼的焦點。

Orchid Curve 旖旎之蘭系列則以現代視角重新構思品牌歷史中的一大花卉主題－蘭花。象徵淡泊、高雅、賢德的蘭花，擁有獨特的高貴氣質與外型，勻稱清雅的氣息散發令人回味的嬌豔靈韻，而這股魅力也經由 Tiffany 巧妙創意之下，也化為一件件風格搶眼的亮麗珠寶。在這個主題中，大量鑽石的應用展現出優雅柔美曲線，靈活捕捉蘭花花瓣的非凡韻致，以感性自然形態和獨特對稱美學打造令人驚艷的瑰麗作品，也為這一 Tiffany 標誌性花卉圖案注入全新活力。

近年來廣受歡迎的可轉換式設計也成為 Orchid Curve 旖旎之蘭作品的焦點。一款擁有柔美弧線的鉑金項鏈，鑲嵌單顆重逾 38 克拉未經優化藍寶石為主石十分搶眼，展現如緞帶般美麗弧度的鑽石項鍊，為貴金屬打造出截然不同的視覺效果；想要不同風格，也能卸下橢圓切割藍寶石單獨佩戴，更突顯俐落的線條感。另一款奪人目光的鉑金手鍊同樣擁有曲線設計，中央 13 克拉的海水藍寶透著清新色澤，圍繞的三圈鑽石手鍊宛如涓涓細流，輕柔拂過閃著耀眼光芒的主石，在手腕上成為最動人的風景。

傳奇珠寶設計師 Jean Schlumberger 的大膽創意與無邊想像，為品牌帶來諸多劃下歷史的經典作品；BOTANICA 植物綺境系列運用充滿活力的繽紛彩色寶石 重新演繹這位傳奇珠寶設計師的多款經典設計，為全新的祕密花園增色。一款 Bird on a Rock 石上鳥胸針將動物姿態表現得栩栩如生，單顆重超過 22 克拉黃鑽為鳥兒棲息的所在，黃鑽與鑽石組成的羽毛散發著光彩，黃 K 金羽冠更襯托鳥兒的靈活精神，為花園引來更多活力。另一只珍貴獨特的Schlumberger Phoenix（鳳凰）造型胸針更擁有繁複做工細節，美得令人屏息；鉑金和 18K 金打造的鳳凰身軀，點綴以藍碧璽、綠碧璽、綠松石、多彩藍寶石及鑽石等不同色彩寶石，精細雕琢出羽毛繽紛多彩的精緻美感，不規則的羽翼將動物神情描繪得唯妙唯肖，也為 Schlumberger 的傳世經典展現新風貌。系列中還有多款以天然植物和動物為靈感的作品，令人稱奇的創意與工藝都將 Tiffany 珠寶技藝發揮得淋漓盡致，將傳奇再創高峰。