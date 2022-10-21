SHINING BRIGHT｜交織經典的璀璨光芒

自 1920 年代問世的 Fleurette 系列以七顆圓鑽拼湊成優美的花冠，無論是一枝獨秀還是花團錦簇，均反映 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶對白色珠寶情有獨鍾。今天，系列以嶄新筆觸勾勒經典花冠，白 K 金和美鑽交織出閃爍華彩，讓尺寸煥然一新的圖騰綻放璀璨光芒，點綴俏臉、粉頸和玉手，洋溢雋永典雅的韻致。

作為 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的象徵之一，Fleurette 系列的圖騰，由七顆美鑽組成璀璨花冠。每一顆鑽石均經精心萃選，恪守最高的品質標準，配合細緻的金屬鏤雕、鑲嵌和拋光工藝，將寶石的炫彩盡情釋放，在肌膚上綻放極致光芒，彰顯簡約典雅的醉人魅力。

系列的新作換上直徑 8.8 毫米，七顆總重約 0.73 克拉的美鑽互相緊貼，綻放一泓剔透光暈。全新 Fleurette 戒指亦換上截然不同的鑲座：戒環兩端呈「領帶」形設計，由大至小的美鑽從中央向外整齊排列，呼應領帶由寬至窄的造型。美鑽花蕾纖巧玲瓏，恍如懸浮於空中。

Van Cleef & Arpels 梵克雅寶延續世家對瑰麗寶石的嚮往，堅持為珠寶及高級珠寶作品萃選優質美鑽。Fleurette 圖騰的優美花瓣和璀璨花蕊，同樣反映這套薈萃工藝與情感的卓越傳統。每一件珠寶均選用成色為D、E或F級，淨度達 IF 至 VVS2 級的寶石，以一絲不苟的匠心為作品鍍上燦爛圓融的光采。

Van Cleef & Arpels梵克雅寶的工匠憑精湛造詣，為 Fleurette 系列作品鍍上輕靈韻律和閃爍炫光。每一枚花冠圖騰的鑲座均經精心設計，活現高級珠寶工藝和一絲不苟的匠心。輕靈細緻的鏤空金屬鑲座，讓光線穿透包鑲其中的寶石，釋放無窮炫彩。極致含蓄的珠狀和「V」形鑲爪將鑽石完美固定，鑽石彼此緊貼，交織出一片和諧協奏的光暈，綻放出晶瑩無瑕的華彩。

Fleurette圖騰首現於 1920 年代 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的珠寶作品，在各個時代品味的洗禮下不斷蛻變，魅力至今依舊從未褪色。花冠圖騰最初鑲嵌鑽石、紅寶石或藍寶石，在裝飾藝術作品上燦爛盛開，其後換上 1940 年代流行的縐紋黃金外衣，亦曾在 1970 年代的項鍊上，以蛋面切割寶石勾勒出錯落有致的輪廓。風格化的花冠圖騰經過無數次演繹，以雋永之姿延續 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶向自然之美呈獻的詩篇。

至 1980 年代，花冠圖騰依然見證世家對自然世界的嚮往。精巧細膩的金屬鏤雕和金絲織造工藝，細意妝點 Valenciennes、Venice 和 Bruges 系列，向盛產蕾絲的歐洲名城致敬。珍貴花蕾亦點綴領口、珠寶飾帶和精巧的圓形吊墜。1997 年，花團錦簇的意象在領口綻放，為 Véronèse 系列勾勒出張馳有度的直線和弧線。同樣的圖騰亦出現在世家的 Flowerlace 和 Snowflake 作品上，在自然和高訂時裝兩個經典主題的啟迪下，衍生出無窮變奏。歷年來，璀璨的花冠點綴著優雅的粉盒、手鍊、胸針、項鍊和耳環，至 2000 年成為 Fleurette 系列的主題圖騰，綽約豐姿始終如一。