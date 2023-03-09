THE CRAFT OF ART｜回顧美好年代

Van Cleef＆Arpels 梵克雅寶以精湛如藝術的珠寶工藝立足於世，為了能讓人們親近這些傳百年的經典，世家再度與 TEFAF 藝術和古董博覽會合作，穿梭美好年代，從典藏到當代流行，展出了一段璀璨的珠寶藝術風雲史。

Words:Ken Huang Image:Van Cleef & Arpels

1895 年，Van Cleef＆Arpels 梵克雅寶兩位創辦人艾斯特爾・雅寶（Estelle Arpels）及 阿爾弗萊德・梵克（Alfred Van Cleef）締結鴛盟那一刻，透過向自然景物、高級訂製時裝等美好事物汲取靈感，終於站穩高級珠寶翹楚的地位。為了能讓人們再度親近這些傳百年的經典，過去十年裡，Van Cleef＆Arpels 梵克雅寶與荷蘭馬斯垂克舉行的 TEFAF 藝術和古董博覽會合作，帶來不少名作。2023 年，他們訂 於 3 月 11 日至 19 日舉行，屆時場中將有大師名畫、古董藝術及高級珠寶等曠世傑作展出，而世家也將展出三件 Heritage 典藏系列、三件當代作品，讓人們再度回望那些美好年代的璀璨閃耀。

從經典走向當代設計

談到 Heritage 典藏系列，可說是薈萃了 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶於 1920 至 1990 年代發表的諸多臻品，目前有近200件的收藏，均是透過文獻資料追本溯源，鑑定真偽後，再經回收、修復的藏品。這次展出亦是一時之選，比如反映世家於 1930 年代推出的 Mystery Set 隱密式鑲嵌傳統，模擬手帕輕巧柔軟質地的 Écarlate 胸針；或者於 1961 年推出，以黃 K 金、鉑金及鑽石等以細緻鑲嵌出心型，展現簡約精緻美感的項鍊；以及以獅子狗為靈感，表現高度金工技藝的 Baby Dog 胸針等，都能讓人回望世家在不同年代所留下的璀璨美好。

不只典藏作品精彩，當代設計也反映出世家無窮創作靈感，比如，標誌性的舞蹈，就被化為靈動活潑的仕女舞蹈家胸針，呈現珠寶能如夢境般完成想像；其他如自然主題，以彩寶詮釋花卉，重現繽紛多彩 的生命力；又或者以裝飾藝術風格，自在搭配，使祖母綠、藍寶石及鑽石交織成前衛時尚的可轉換式戒指。可以說，世家豐富多樣的珠寶設計，讓藝術展覽更加輝煌，同樣以展示人類創意的最高傑作，成為 TEFAF 藝術博覽會裡，最迷人的存在。