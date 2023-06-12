THE ELEGANCE OF NATURALISM｜構築優雅的自然主義

卡地亞再度以精湛工藝，重現自然萬物之美，比如，以「咖啡豆」為題的 Grain de Café 系列，就曾在 1950 年代打破人們對珠寶的想像，深受摩納哥王妃葛麗絲的鍾愛。而如今，全新代言人艾兒・芬妮接棒，帶我們回望王妃與法國蔚藍海岸，及電影史那千絲萬縷的關係。

Words：Ken Huang Image：Cartier

總從大千世界汲取靈感，卡地亞 Cartier 在平凡之中發現無數驚喜，看盡萬物之美，更將其化為珠寶創作。這樣師法自然的設計傳統，從創意總監貞・杜桑（Jeanne Toussaint）女士接任後就留下不少珍貴美好的作品。比如，早已成為品牌經典圖騰的美洲豹就是一例。

然而，早在 1938 年時任創意總監的貞・杜桑，也留下了「咖啡豆」圖案的珠寶金工傳奇。原產於非洲亞熱帶地區的咖啡，曾被作為藥品，更曾在宗教儀式上被飲用，這神秘的灌木紅果實，具有醒腦、提振精神的效果，後來曾為修士們所使用，有充滿生命力的意象。後來，卡地亞將小巧的咖啡豆，化為黃 K 金加工的圖騰，把植物造型的日常小物，昇華為精美珠寶，在 1938 年推出，到了 1950 年代，成為標誌性的 Grain de Café 系列珠寶系列前身，也深受新加冕的摩納哥葛麗絲王妃（Princess Grace of Monaco）所鍾愛，皇室加持，可說更受矚目。

而 2023 年，卡地亞正式宣布，以精湛演技席捲好萊塢，如精靈般的艾兒・芬妮（Elle Fanning）成為品牌形象大使，更同時為 Grain de Café 系列新代言人，在紐約大都會藝術博物館的慈善晚宴（Met Gala）上，以一襲白色禮服，搭配上熠熠生輝的全新珠寶系列，宛如葛麗絲王妃再臨，相當迷人。才華洋溢的艾兒・芬妮正呼應了王妃與法國蔚藍海岸，和與法國電影的黃金時代密不可分的關連，如時光穿梭般，讓人心醉於其銀幕儷影。

與此輝煌歷程輝映，Grain de Café 系列充分展現卡地亞金工之奧妙，比如，果實上的紋路、枝枒上的木紋質地及小巧的咖啡豆錦簇，都成為工匠展現精湛工藝之處，此系列巧思，在 1950 年及 1960 年代都曾大放異彩，尺寸微小的精彩珠寶，成為彼時熱議的作品。

小巧靈動的 Grain de Café 系列作品，有著項鍊、手環及耳環等精美作品，貞・杜桑深知金質極佳的可塑性。從出現迄今，都深入推動各種各樣的工藝技術，宛若編織衣物般，以光滑、條紋、槽紋、網紋或鉸接等，將各種型態的金質成為珠寶的載體，而此系列作，更是完美體現卡地亞對金工技藝的高度掌握。讓自然植物化為珠寶，栩栩如生，如綴滿果實的棕櫚樹那般，在首飾上完美還原，甚至更近一 步，將自然元素解構，成為美好的設計作品。

「Grain de Café 系列可謂卡地亞全新寫實美學力作。屏棄對自然的刻板模仿，而是昇華為激發多重感官的立體構型珠寶。」現任的卡地亞珠寶與鐘錶創意總監瑪麗-洛爾・塞雷德（Marie-Laure Cérède）也如此盛讚，在技術與想像上的大舉突破，讓 Grain de Café 系列珠寶不只是鑽石與彩色寶石的載體，而是自成主題，展現其獨立姿態。

獨立又優雅的當代精神

玫瑰金與黃金，不只能承載美麗寶石，其溫潤的色澤，本就散發華美豐盈的光彩。卡地亞再度展現其叛逆不羈、自由奔放的想像力，卻又在無盡創意間，再度以精緻高雅的風格收攏。Grain de Café 系列新作各有美好特色。比如，戒指、項鍊和手環，均採用雙色金鍊環結構，再點綴尺寸各異的鑽石豆粒，各自形成單層、雙層的冠飾。配色簡約，卻層次多樣，在光影映照下，自然堆疊出夢幻質地。

黑曜石與玫瑰金交織，又以鑽石輕靈點綴，各色調平衡極佳，剛柔並濟，內斂卻又帶點奢華感受；黃金材質以鑽石點亮葉尖，和煦光芒與閃耀火光互映成趣，創意非凡，讓系列又多了點層次。事實上，如夢似幻，宛如真實物件般的棕梠樹、月桂冠的設計，才是展現高度工藝最精彩的部分。

卡地亞不只是將檀木黑色的咖啡豆轉化為金質這麼簡單，反而是如葉脈般，將條紋鑿刻於鏈條上，讓簡單俐落的設計，多了精巧複雜的裝飾。而鏈條上，咖啡豆粒又可自由活動，如此可活動自如的珠寶，在簡約處卻可見細膩，佩戴起來高貴又妙趣盎然，十分精彩。

Grain de Café 系列以金工重現咖啡的各種樣態，對高質感的追求與大膽創意並行，咖啡豆、咖啡錦簇與堆疊如月桂冠的可活動立體結構，在華貴的金質映襯下，珠寶不再只是華麗的裝飾，特立獨行的珠寶作品，隨佩戴者展現不凡氣質，映襯出當代女性的柔韌，具有自我主張，帶有引領眾人的眼光，充滿活力又不容忽視，可說獨立精神與優雅風範兼具。