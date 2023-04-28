TOD’S《工藝中之藝術》計畫與國際知名攝影師 Tim Walker 聯乘合作，演繹品牌的匠心工藝

作為經典雋永的工藝品牌，Tod’s 總是以優雅精品、低調奢華、完美品味和令人稱羨的品質聞名。

兩款品牌經典之作 Gommino 和 Di Bag 的創作故事中，也同時佐證了品牌獨具細膩匠心之標記與源源不絕的創作能量。

THE GOMMINO

Tod’s Gommino 豆豆鞋誕生於 1970 年代末，靈感源自義大利 1950 年代常用的駕車鞋，其特徵在於鞋底的 133 粒橡膠豆豆與獨特外型，因作為當時義大利人生活風格的縮影，深受世界各地名人追捧，演變至今已發展出許多風格如 Gommino Bubble，是將傳統的對比色橡膠豆豆變大，變化出嶄新線條；另外還可以量身定制專屬的豆豆鞋，自由拼接不同皮革與色彩。

THE DI BAG

最初的 Di Bag 於 1990 年代面世，發表後便迅速深得眾多名人歡心如：戴安娜王妃、摩納哥公主卡露蓮⋯⋯等。事實上，創作 Di Bag 的手工技藝與古代馬鞍製造商使用的技術相似，因此更需要傳統、頂級的匠人持續專注於微小細節，精心組裝。同樣歷經演變，現今的 Di Bag 不僅已成為 Tod’s 的經典之作，也發展出了 My Di Bag 的訂製服務，透過自由的選色與刻字，拉近與顧客間的距離，深刻感受品牌故事。

而這次 Tod’s 的「工藝中之藝術」計畫，是與知名攝影師 Tim Walker 合作，將透過手中的鏡頭，融合數位影像與品牌傳統技藝呈現 Tod’s 的歷史，並重新演繹 Gommino 和 Di Bag 這兩款 Tod’s 的經典之作。

擁有非傳統美感的怪誕攝影師

在 1970 年生於英國的 Walker，自幼學習攝影。他曾在倫敦康泰納仕圖書館的塞西爾·比頓檔案室實習一年，這使他進而前往埃克塞特藝術學院專攻攝影。

畢業後，他在紐約擔任理查德·阿維頓的攝影助理，直至 25 歲，Walker為英國版《Vogue》拍攝了首篇報導，隨後他便以其華麗夢幻的時尚攝影風格登上多家知名雜誌，並開始進行音樂錄影帶及短片等影像創作，持續帶給大眾充滿敘事性與戲劇張力的作品。

工藝中之藝術 量度美感的基準

事實上在 Tod’s 原先的計劃裡，Tim Walker 的影像風格便早已受到品牌的青睞，認為其與 Tod’s 所重視的精湛工藝精神不謀而合，這也促成本次聯手的原因。

Tim Walker 擅於就被攝者的自身狀態捕捉其最自然真實的樣貌，並細膩地要求影像傳遞訊息的最大化，當碰上 Tod’s 的工藝傳統，融會成一個用相片和影片呈現的故事，一張張充滿魔幻、超現實中帶點諷刺的內容，是以回顧品牌從 Di Bag 到 Gommino 不同創作階段等經典作品。

他運用當代語言詮釋，大膽玩弄作品比例，也利用製作時用到的工具，展示重要的工藝步驟：切割皮革、縫線和刷洗。每張照片皆提醒我們在每一件作品背後，皆是由上乘的工具製作；而每一件工具背後，又有一流的工匠運用巧手和知識靈活駕馭。

質量與細節的完美體現

Brancadoro 的一眾工匠堅持倡導「裁剪和縫紉」傳統，而這傳統於時裝世界愈發少見，我們與人手工藝漸行漸遠。Tod’s 集團主席暨 CEO Diego Della Valle 說道「Tod’s 的核心價值觀，正是義大利生活風格和卓越工藝。」品牌專注質量與細節的價值觀，將由 Tim Walker 重新演繹，期許這些觀念能傳到年輕一代的耳中。

「在日益趨向數碼化的世界，很多東西由機器大規模生產，令人手工藝的價值更加彌足珍貴。我在品牌遇見的匠人和他們的豐富經驗，實在是最真實的靈感來源。」Tim Walker 說，他將故事聚焦在描畫圖樣上，將想像力飛進一個皮革世界，就如作品裡賦予 Gommino 的全新意義，成為可攀爬的牆。

Tod’s 「工藝中之藝術」計劃將於多個平台揭幕，更會在 2023 年米蘭設計週期間舉辦展覽，選址達文西國家科技博物館的「Cavallerizze」展廳，日期為 4月19日。展覽將對公眾開放，直至22日（週六），其後將整年內巡迴世界展出。