Transformative Power｜轉換的藝術

隨著時間演進，我們對於「自由」的貪婪與渴望只有無限制的擴張著；標準沒有唯一，風格沒有邊界，而珠寶也突破了唯一佩戴方式的桎梏，有了多變的可能。可轉換式珠寶不是最新的名詞，卻是當代女性自我的表徵：隨心所欲，無拘無束。

可轉換式珠寶無疑是珠寶世界中頂尖工藝技術的設計集結，利用機關、卡榫等設計，讓單件珠寶得以「解構」成不同部分，有了多變化的佩戴方式；如此繁複的設計不僅是對於珠寶品牌技術與創意的考驗，作品的多樣性也更符合喜好變化的現代人，賦予造型更多天馬行空的可能性。

雋永典雅

Bvlgari 全新頂級珠寶系列伊甸奇蹟花園 Eden The Garden of Wonders 以壯麗的大自然為靈感，致敬品牌與華美寶石的深厚淵源，獻上創意與技術兼具的美妙珠寶作品，而其中一款 Emerald Glory 頂級鑽石與祖母綠項鍊，就是極致典雅的可轉換式珠寶。整體如成片蕾絲包裹頸間的大器項鍊，由超過 220 克拉的鑽石瀑布環繞鑲飾，引人注目的 11 顆梨形花式階梯形切割哥倫比亞祖母綠總重約 42.02 克拉，整齊排列其中，同時也可以單獨取下作為頸鍊甚至是冠冕佩戴，創造不同的視覺效果。由大師級工匠投注超過 3000 小時的手工工時才得以完成的驚豔之作，當屬藝術品等級的皇室規格。

Boucheron 寶詩龍以品牌與印度的歷史淵源為謬思，在 Histoire de Style 核心下推出 New Maharajahs 系列，不但融入印度傳統文化元素，風格從糜奢外放精煉為內斂精緻，無性別風格突破思考框架，其中更有多件珠寶作品皆以可轉換式為設計，表現品牌創作異想的無邊際思維。總共鑲飾了 5,178 顆日本珍珠，擁有蓮花圖騰的 New Maharani Nacre 項鍊，就有高達7種不同的佩戴方式；長鏈貼合後頸的珍珠瀑布可自由拆卸調整項鍊長短，抑或單獨使用為手鍊，由珍珠、鑽石及珍珠母貝所串接而成的長型主裝飾也可作為胸針佩戴。珍珠溫潤的光澤為作品帶來更多溫度，不同素材更添多元風格。

同樣以植物永恆之美為主題，Tiffany 全新 Blue Book 高級珠寶 BOTANICA 植物綺境系列在傳奇珠寶設計師 Jean Schlumberger 巧思之下，特定花卉之美加入可轉換式設計，塑造出如夢似幻的珠寶花園。從 20 世紀早期 Louis Comfort Tiffany 的經典蒲公英髮飾中汲取靈感，蒲公英造型鑽石項鏈可轉換為 5 種不同穿戴方式，成為系列中最耀眼的多變珠寶作品。放射狀的鑽石蒲公英是由圓形明亮式切割鑽石所組成，與 31 克拉海水藍寶交織出最亮眼的焦點；主鍊墜與寶石皆可自行取下搭配頸鍊或細鍊，呈現不同氛圍。

與皇室有著深刻連結的 Chaumet，有著王公貴族氣質的典雅 DNA，Jardins 系列中的一款 18K 白金項鍊，也以可變換式設計獻給喜好多變的優雅女性。以鑽石排列鑲嵌而成的叢叢花朵為主旋律，環繞成頸間閃耀的鑽石花圈；點綴其中的 6 顆枕型切割緬甸紅寶石成為視覺焦點，閃耀的珠寶可當作項鍊、短鍊甚至頭飾使用，盡現如公主般的雅緻氣質。

Van Cleef & Arpels 不但充滿詩意夢幻的精神，對於珠寶的無盡創意與精湛工藝更打造諸多令人驚喜的可轉換式珠寶。來自羅密歐與茱麗葉系列下的 Kiss at the balcony 耳環，以該劇知名的陽台之吻為謬思，藍寶石和鑽石參半的圓環相扣，正如愛侶間交疊的濃情密意。耳環的吊墜為可拆式，單品可轉換成共 3 種佩戴方式，是精緻耐看又充滿故事性的珠寶單品。

HERMES 玩轉品牌經典 Kelly 包款，將包包細節如兩條側帶、旋鈕式包釦，金屬片與四顆小圓釘融入珠寶設計，成就了勢必成為經典的 Kellymorphose 系列，其中更加入多佩戴方式的設計，暢玩無限。像是 Kelly Clochette 項鍊以細緻的鍊條搭配尾端包鎖和鑰匙，可隨意以單圈、雙圈項鍊抑或垂墜於鎖骨，盡情發揮專屬自己的佩戴方式，玩出絕對的自由。

繽彩遊樂

Cartier Beautés du Monde 頂級珠寶系列將萬物之美藉以幾何與抽象元素的組合呈現，大膽運用繽紛寶石創造豐盛的視覺感，正如大自然美妙的生命力，恆久閃耀。一款以蝴蝶為構想的 Apatura 蛋白石項鍊，以三顆共重 21.86 克拉的澳洲蛋白石搭配一顆重 2.58 克拉的枕形鮮紅橙色東非藍寶石為主角，搭配鑽石和藍寶石圓珠，對比性強烈的用色令人聯想起蝶翼的形狀和色彩，佩戴時隨著活動而變幻的光澤更富有靈動活力。繽彩的吊墜還可以自由卸下作為胸針使用，也讓項鍊有了不同風情。

充滿狂放的義式風格，Bvlgari Magnifica 系列正如其義大利文之意：壯麗、宏偉、豪華，沿襲著品牌對於彩色寶石的喜愛，創造出一系列華貴大器的珍稀美作，其中當然不乏令人驚喜的可轉換式珠寶作品。例如澎派的 RUBY METAMORPHOSIS 頂級紅寶石與鑽石項鍊，就擁有高達 10 種不同的佩戴方式，中央最引人注目重達 10.01 克拉的古董枕形切割莫三比克紅寶石，不但設計成項鍊鍊墜，也可以拆下成為胸針使用，甚至成為手鍊；其下紅寶石與鑽石組成的快意流蘇，也能單獨搭配頸鍊成不同風格的項鍊。紅白相間的搶眼配色，更是裝扮最搶眼的配件。

從服裝到珠寶，迪奧先生浪漫而無窮盡的創意讓單品處處充滿優雅的玩心，而全新系列的 Color Dior 珠寶，將品牌縮寫 CD 重新改造成網格環扣，不但直接讓品牌精神融入辨識度極高，延伸出的三個主題更具有多樣配戴方式與可重組變形的特色，讓珠寶有了更多發揮想像的空間。在迪奧珠寶創意總監 Victoire de Castellane 的創意之下，擁有高達 12 種色調的 Color Dior 彷彿將繽紛的世界濃縮，黃 K 金搭配亮眼的彩漆字母環環相扣，充滿著熱情活力；最有趣的莫過於能夠自由調整長度的環扣設計，從手鍊，頸鍊到長鍊等不同長度皆能自己選擇搭配，任意玩出最適合自己的風格。

Van Cleef & Arpels 華麗而搶眼的可轉換式珠寶，兼具傳統與前衛、實用與品賞之間的和諧，並傳承著世家的精神。霸氣的 Demoiselle gracieuse 項鍊靈感來自格林童話三根羽毛裡的少女，擁有總重約 206.68 克拉的 12 顆枕形切割紅碧璽，每一顆皆圍繞著白色養殖珍珠及鑽石，散發極致浪漫的氛圍；取下中央主鍊墜也能單獨成為胸針，給予單品不同樣貌。而構思源自羅密歐與茱麗葉，融入了古羅馬時期建築細節的 Lovia 耳環擁有繁複的花型設計，三種不同層次的元素皆可分開，成為三款不同樣式的耳環。