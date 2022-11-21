TREASURE OF THE PLANET｜柔情似水

自然界之美是創作最取之不盡的靈感來源，正因其難以預期的萬千變化，更增添人類千萬年來不停探究的無盡好奇。與其對抗，不如懷抱感恩與開放的心共處，讓自然美態成為動人心弦的藝術，就是對大地之母最崇高的致意之情。

Words：Offy Chang Image：各品牌

水態意境

水是孕育萬物的基本元素之一，不但擁有獨一無二的三態變化，小至水滴、大到汪洋皆能展現獨有之美，是天地間最迷人的瑰寶之一。以「水」為靈感的珠寶作品，用寶石詮釋各種水的狀態，除了是揮灑創意的驚喜，更極其考驗珠寶工藝技術。今年 Bvlgari 的頂級珠寶系列 Eden The Garden of Wonders 中，一款 Mediterranean Reverie 頂級藍寶石與鑽石項鍊，以一顆罕見的 107.15 克拉枕形切割斯里蘭卡藍寶石為主石，聯繫起義大利南部卡普里島藍洞的絕美湛藍色調。卡普里島藍洞的石灰岩地形造就獨特的海蝕洞，在光線折射下讓洞裡的海水呈現魔幻的藍色因而得名，項鍊透亮而色澤完美的巨大藍寶石搭配由鑽石點綴的水滴形鍊條，正如海水多變的波紋與藍洞裡的美麗景致，令人心神嚮往。

Cartier 今年的頂級珠寶系列「BEAUTÉS DU MONDE」（世界之美），正是以自然萬物為主題，從動植物到自然美景與生命元素，透過細膩觀察與精巧設計和精湛工藝，化作一件件動人的珠寶美作。一款 Red Ruacana 珊瑚項鍊，名稱來自於位於納米比亞北部庫內納河的魯阿卡納中的一座瀑布「Ruacana Fall」，質色勻稱的橘紅色珊瑚圓珠串連出瀑布傾洩而下的姿態，詮釋出紅色瀑布的壯觀視覺，下方則垂墜一顆 12.66 克拉，梨形凸圓形切割深綠色尚比亞祖母綠，對比出強烈的色彩；瀑布上搭配以鑽石、祖母綠與縞瑪瑙組成的卡地亞經典圖騰美洲豹，遊走在珍貴的珊瑚珠美景之間更添整件作品的動態靈氣。Chaumet 今年的高級珠寶系列 Déferlante 則直接以水為主角，名稱意為「浪濤」，是品牌 Torsade de Chaumet 高級珠寶系列的續篇。藉由極度細緻的珠寶工藝，將白金做出諸多彎曲如波浪的線條，層疊的線條相互交錯正如受到引力變幻的翻滾巨浪，尾端再以方形或長方形切割鑽石用不規則方式連接排列，象徵著浪花尾部飛濺的水花，完美詮釋海浪動感的姿態，鑽石光芒也如陽光下閃閃發亮的海洋，令人目眩神迷。

同樣以鑽石詮釋水態之美，De Beers 在今年的高級珠寶系列 The Alchemist of Light 中，也有一組靈感來自於冰河的 Frozen Capture 套組，以鑽石搭配來自巴西的白水晶，拼湊出冰河不同層次分子結構帶來的視覺變化；璀璨的鑽石與白水晶交相輝映，呈現出半透明、鏡面般的效果，正如冰河的光影趣味。系列中一款寬手環的層次象徵著冰的光線強度增強原理，隨著最初結構緊密的冰開始慢慢融化，其邊緣也變得更加透明。另一款垂墜式吊燈耳環則如光線穿過結冰河流的狀態，生動呈現冰塊溶化的物理狀態，更折射出耀眼光彩。

TASAKI 今年的高級珠寶 Atelier 系列中，則用上品牌驕傲的珍珠來詮釋瀑布奇景。同名 Waterfall 系列運用三種不同品種與尺寸的珍珠演繹從高處奔流而下的磅礡瀑布，串聯的珍珠在行動間錯落擺動，宛如水花飛濺的閃亮景致。一款可轉換式項鍊單獨佩戴時為搖曳的長項鍊，下方吊墜的珍珠瀑布吊墜可自行拆卸，就能成為亮麗的垂墜式耳環，優雅與華麗兼具。

曲柔之美

珠寶融入滑順的弧度與曲線設計不但為外型增添柔美動人的視覺效果，也令人聯想起水波漣漪或海浪翻騰的美態，更體現出高超精湛的珠寶工藝。Van Cleef&Arpels 今年的高級珠寶系列 Legend of diamonds 在第二篇章「白鑽變奏曲」中， 一款 Vagues étincelantes 項鍊就以迷人的曲線演繹出時裝歷史的細節。這件作品以文藝復興時期女士開始流行佩戴的 Reticella 領子為藍本，Reticella 是被稱為襞襟（拉夫領）的絲織品,自文藝復興時期開始在服裝中盛行了三百多年；Vagues étincelantes 項鍊以品牌於 1937 年設計的 Médicis 項鍊為靈感，凹型造型能夠完美服貼於鎖骨，來自於戴靈活細緻的鉸接結構，搭配項鍊上的直排鑽石魚貫相連，打造出視覺感強烈的美麗作品。

同樣與服裝世界息息相關，Dior 在今年的高級珠寶系列 Galons Dior 中，重新詮釋高級訂製服裡細膩的 galons 編織工藝，奢華的金屬和珠寶如絲帶般輕靈柔繞，呼應品牌向來珍視的細節藝術。Arceau 項鍊以色澤粉嫩的尖晶石為主石，圍繞一旁的頸圍上則點綴了鑽石打造的波浪曲線，宛如蕾絲花邊的柔順感突顯女性溫柔氣質；同系列還有相同設計的戒指與手鐲可供搭配，簡約中帶有細節設計高雅而婉約。

Piaget SOLSTICE 頂級珠寶系列中，Generous Laces 系列如緞帶般不規則蜿蜒的線條，同樣也演繹出迷人的風采。項鍊以 18K 白金打造，擁有總重 16.51 克拉，多達 250 顆的圓形切割鑽石鑲嵌，造型如同兩條緞帶交互纏繞於頸部，簡潔又不失造型感；同系列的鑽石耳環兩邊各鑲嵌一顆 0.51 克拉的梨形切割美鑽，如絲帶的造型則以 64 顆圓形切割美鑽組成，同樣耀眼引人注目。

Harry Winston 今年的頂級珠寶系列中也有一款以線條設計吸引目光的作品。長形切割鑽石排列而成的項鍊主體，在鎖骨間延伸出放射狀的線條，宛如花束發散的造型，點綴了 14 顆來自斯里蘭卡的橢圓形切工藍寶石與粉紅剛玉，總重約 35.54克拉，輔以圓形和水滴形切割鑽石更多了變化，展現甜美清新的氣質。

1932 年香奈兒女士創作出全球首個頂級珠寶系列《Bijoux de Diamants》，今年 CHANEL 在這個系列 90 周年之際推出全新頂級珠寶系列「1932」，從原始系列的元素為靈感延伸，打造新觀點的珠寶作品。其中，以彗星為靈感 Comète Volute 系列項鍊擁有細長的螺旋 K 金線條體現彗星的動感與靈活性，宛如彗星順著軌道運行，項鍊主體則用獨特鋪鑲鑽石與鏤空、長階梯形切割鑽石、山形紋圖案及包鑲交替描繪彗星星尾的樣貌；蜿蜒重疊的線條圍繞於頸部，像是集結所有美好心願的浪漫於中央 19.32 克拉橢圓形切割鑽石中，充滿明亮耀眼的希望。