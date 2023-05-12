UNRESTRAINED ELEGANCE｜自由不羈的優雅

優雅或是特立獨行？佩戴珠寶就像個人風格的延伸，Cartier 全新的 Clash de Cartier 系列珠寶，與代言人莉莉・柯林斯（Lily Collins）共同演繹珠寶的現代風貌，隨性自若，經典卻又超脫， 打破了框架，以簡約線條，展現男女皆宜的嶄新時尚美學。

Words：Ken Huang Image：Cartier

在卡地亞工坊的構思下，Clash de Cartier 系列新作，充分把品牌經典的設計元素：飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clou de Paris）融入珠寶之中，以經典的近現代幾何風格為基礎，變化出簡約線條，邊緣看似尖銳鋒利，卻又觸感細膩，易於搭配穿戴的新型態珠寶。

龐克、自由與現代風格

Clash de Cartier 在造型上非常特立獨行，試著拆解幾個關於「Clash」的重點設計元素，比如帶點龐克感的飾釘造型，雖是珠寶，卻隱隱帶點狂野、自由不羈的內在氣質，有稜有角，可靈活移動，是整體系列的共同設計。過去點綴設計細節的 clou carré 小方塊，成為與飾釘共同交織搭配的重點；其餘部分則以圓珠做點綴，使線條更為圓潤，多樣幾何元素相互對照，增添穿戴的風格可塑性。

看似現代化的尖錐飾釘設計，其實是卡地亞於上個世紀 1925 年，在國際裝飾藝術及現代工藝博覽會上，大量應用的圓錐造型，當時就讓不少賓客印象深刻。後來在 1933 年至 1970 年間，傳奇設計師貞・杜桑（Jeanne Toussaint）擔任卡地亞創意總監時，就時常應用此元素做高級珠寶設計。

打破界限男女皆宜

有稜有角的 Clash de Cartier，採用多樣貴金屬材質，如玫瑰金、黃金等，也有鑲鑽版本，有一定份量，而為了確保其佩戴的舒適度，及簡約優雅的結構，設計能不能展現「流動感」十分重要。因此，所有的 Clash de Cartier 作品及其零件，都是個別製造，以數百個微小組件，打造出靈活可動的細膩結構，雙排結構使佩戴夠流暢，動感依舊，穿搭舒適。

規律的幾何圖樣鋪排而成，巧妙的成雙成對，元素簡單卻有強勢的視覺感受，洗鍊的美感呈現出讓人驚嘆的立體效果，更打破男女佩戴珠寶的界線，成為率性自然，時尚感極強，酷帥、柔美等，各種搭配皆宜的新風格。

時尚不衰的經典元素

設計元素或圓或方交錯，整體結構充滿立體感，Clash de Cartier 大量採用卡地亞於 1930 年代起就開始流行，引領風潮的幾何設計。風格中性，簡潔中帶點優雅氣質，造型對稱，設計鮮明，加上採用貴金屬材質，明亮、流暢又有律動感，是此珠寶系列的特色。雖然性格鮮明，卻因造型多用經典元素，反而時尚百搭，打破了潮流的時間限制。

在莉莉・柯林斯酷帥的皮衣造型詮釋下，我們回望了 1960 年代刺入人們眼簾的龐克風格，自由不羈，率性自若，展現無限魅力。同樣，高貴的黑色單肩洋裝，在高貴的設計下，又呼應了服裝的前衛與時尚潮流。每一款戒指、手環，均可互相交疊，可靈活搭配，剛柔並濟，充分展現了珠寶搭配的自在與隨性，出門前隨手挑選，都能瞬間讓風格加分，展現不凡氣質。