《后翼棄兵》女主角Anya Taylor-Joy成為積家最新品牌大使

積家非常榮幸宣佈 Anya Taylor-Joy 成為最新品牌大使，並同時發佈全新短片《A Call of the Heart》讓 Anya 以新身份首次亮相。短片內容圍繞積家一次意義重大的通話，藉此歡迎 Anya 加入積家大家庭。

影片的靈感源自一通別具歷史意義的電話，該次對話對勒考特錶廠影響深遠。1903 年，雅克大衛勒考特（Jacques-David LeCoultre）先生致電巴黎製錶師艾德蒙耶格（Edmond Jaeger），並接受了 耶格提出的挑戰─設計一款超薄腕錶機芯，雙方自此展開了漫長且成果豐碩的合作，積家大工坊亦由此誕生。

積家全球總裁 Catherine Rénier 表示：「與 Anya 的邂逅亦是如此。她的家族與馬球運動有著悠久的淵源，並對製錶工藝有濃厚興趣，因此她與我們建立夥伴關係自然是水到渠成。她的美超凡脫俗，她擁有敏銳洞見，才華橫溢且努力進取，與積家大工坊所推崇的價值觀和風格不謀而合。」

Anya Taylor-Joy 被公認為她這個世代中非常鼓舞人心的優秀演員，她生動地體現出現代女性的特質。 她的銀幕形象豐富多變，脫俗出塵且引人注目，大膽無畏卻纖弱嬌柔，天真無辜卻又散發一種令人難以捉摸的韻味。

現年 26 歲的 Anya 於邁阿密出生，父母為英籍阿根廷裔，因此她在布宜諾斯艾利斯和倫敦度過童年時光。2016 年，她在導演 Robert Eggers 的電影《女巫》（The Witch）中展現出色的演技而備受讚譽。 其後她飾演了不同的角色，同樣好評如潮。2020 年，Netflix 大熱劇集《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）讓她一舉成名，她對角色 Beth Harmon 的精彩演繹為她贏得了金球獎（Golden Globe）、美國演員工會獎（Screen Actors’ Guild Award） 和評論家選擇獎（Critics’ Choice Award）。

隨後，她在 Edgar Wright 的《迷離夜蘇活》（Last Night in Soho）和 Robert Eggers 的《北方人》（The Northman）擔網主演，並將會在 David O. Russell 的《Amsterdam》中與 Christian Bale 和 Margot Robbie 同台飆戲，以及與 Ralph Fiennes 和 Nicholas Hoult 一同參演 Mark Mylod 的恐怖喜劇《五星饗魘》（The Menu）。Anya 目前正在拍攝《瘋狂麥斯》（Mad Max）的前傳電影─《Furiosa》。