【編輯開箱】讓瑪利歐陪你動起來！TAG Heuer聯名超級瑪利歐推出超夢幻組合限量智能腕錶

PRESTIGE在此就以開箱方式，向讀者介紹這個超夢幻組合有哪些特色與驚奇功能。

可曾想過如果你的智慧腕錶上出現全球最知名的電玩角色Super Mario超級瑪利歐會是多麼酷炫的事？如今夢想成真，瑞士高級腕錶品牌TAG Heuer與任天堂當家知名角色Super Mario超級瑪利歐聯名，推出全新限量TAG Heuer Connected x Super Mario智能腕錶，而且在腕錶多處小細節呈現超級瑪利歐經典元素。



當然，只要是錶迷都會知道TAG Heuer的智能腕錶Connected相當優異，可以記錄使用者在跑步、游泳、單車、步行與健身等各式運動時的身體數值表現，像是記錄心率以及所消耗的卡路里，而且還可以根據使用者的身高、體重來設定不同的個人化運動目標。

相當聰明與時尚的一款智能腕錶，讓人驚喜的是TAG Heuer Connected與全球超人氣電玩角色Super Mario超級瑪利歐合作，一同聯手推出全新限量TAG Heuer Connected x Super Mario智能腕錶。看到這裡相信你的情緒肯定跟PRESTIGE一樣激昂，如果以電玩角色的大咖程度來說，這可說是腕錶史上空前的聯名之作。不過我們的情緒更為激昂，因為我們有機會拿到實錶做開箱評測。

TAG Heuer Connected x Super Mario智能腕錶有哪些嶄新的酷炫功能，且看我們一邊開箱一邊講解。首先TAG Heuer Connected x Super Mario智能腕錶的包裝相當精美。

大外包裝盒裡有小包裝盒以及有印有瑪利歐圖案的硬殼檔案夾。

硬殼檔案夾裡頭放有腕錶說明書。

硬殼檔案夾攤開就成了一個完美的腕錶展示台。包裝精美仔細，光是開箱的過程相信就會讓眾家錶迷與電玩迷興奮不已。

本尊TAG Heuer Connected x Super Mario智能腕錶登場，還另外附有一個紅色橡膠錶帶。TAG Heuer依舊在此智慧腕錶上保留錶帶快拆功能，因此可以隨心所欲迅速更換錶帶。

開啟TAG Heuer Connected x Super Mario智能腕錶才見識到真正的魅力所在，會出現瑪利歐向你揮手打招呼的動畫。瑪利歐動畫畫質清晰，感覺活靈活現。

再來仔細觀察一下，錶圈上3點、6點、9點鐘方向分別有所有的瑪利歐迷都再熟悉不過的經典圖案：香菇、水管與無敵星星。如果你不做其他錶面更換的話，一開始開場的瑪利歐動畫就會成為你的預設錶面。不過如果你做其他錶面更換的話，你會發現更大的驚喜。

你可以選擇完全任天堂像素風格的錶面，完全依照任天堂紅白機1985年《超級瑪利歐兄弟》的風格來進行設計。在這款錶面的右上角可以看到1985年版本的瑪利歐，連TAG Heuer的盾牌Logo也成了任天堂像素風格。腕錶的電池電力數值在錶面下方，並且以遊戲中的金幣來呈現。看到這裡相信所有資深任天堂玩家一定感動不已。

當然，TAG Heuer Connected x Super Mario智能腕錶不只是動畫精美，在設計上如實還原瑪利歐風格，不過別忘了它的本質是伴你運動的一款智能腕錶，因此腕錶裡的瑪利歐動畫也會隨著你設定的運動進度做出不同的表演。就好比當你選擇啟動步行功能時，只要你達到所設定目標的25%、50%、75%以及100%完成目標時，錶面上也會出現相對應的瑪利歐動畫，以作為完成階段性運動目標的獎勵。

這是達到每日步行目標的25%時出現的瑪利歐吃了香菇變強大的動畫。

這是達到每日步行目標的50%的畫面，瑪利歐會從水管裡面跑出來。

達到每日步行目標的75%時可就精采了，瑪利歐會吃無敵星星全身發亮狂奔。

百分百完成每日步行目標時，錶面上出現的動畫相信所有人都很熟悉─瑪利歐躍上象徵達標的旗桿。

而且這款智能腕錶也會將你一整天步行下來的運動數據統計出來，包括步行數、消耗的卡路里、平均心率，皆會以圖表的方式來呈現，讓自己更能清楚掌握自己的運動進度。

TAG Heuer Connected x Super Mario智能腕錶是不是很誘人呢？它絕對是一款都能受到電玩迷與健身迷喜愛的智能腕錶，就讓瑪利歐陪著你動起來！