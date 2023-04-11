一覽複雜腕錶之最 Complicated At Heart

你可曾想像過將音樂盒放進腕錶之中？或是將機芯擺陀設計成飛機樣貌，以致敬該款腕錶具備的飛行歷史傳統。近期，Bvlgari發表了中置陀飛輪腕錶，而以複雜腕錶聞名的Patek Philippe更首次製造可以透視機芯的腕錶。就讓PRESTIGE介紹幾個令你驚豔的複雜腕錶之最。

極致鏤空之美

作為Cartier製錶的標誌性風格之一，鏤空腕錶將虛實之間的美學演繹得淋漓盡致。略去錶盤，佩戴者得以盡覽箇中奧秘：機芯彷彿懸浮空中，與精巧立體的錶橋框架達成恰如其分的平衡。2023年，Cartier鏤空腕錶譜寫全新篇章，推出Santos-Dumont腕錶新作以及專為此標誌性造型研發的全新9629 MC型自動上鍊機芯。

全新Santos-Dumont腕錶繼承1904年原型的優雅風格，採用金質或精鋼錶殼、螺絲裝飾、圓珠形上鍊錶冠和凸圓形藍色寶石。如今，自2019年以來便煥發新貌的Santos-Dumont腕錶首次搭載鏤空機芯，每處充滿建築感的細節無不向偉大飛行家Alberto Santos-Dumont致敬。機芯其微型擺陀形似La Demoiselle小型飛機，這款航空界的先驅之作正是由該名飛行員於1907年設計。在機芯上，飛機造型的擺陀彷彿在地球上空滑翔，進一步突顯其象徵意義。

透視 Patek Philippe 機芯

Patek Philippe推出最新複雜腕錶編號5316/50P，傳承自1993年編號5016傳奇時計和2000年編號5216時計，結合五種深受鑑賞家追捧的時計複雜功能，包括三問、陀飛輪、配以白動回位指針的萬年曆和月相顯示。

Patek Philippe製錶工作坊在編號5316/50P中貫注創意。新款腕錶採用鉑金錶殼及藍寶石水晶錶面，錶面呈現藍色金屬化效果及黑色漸變邊緣。這種獨創的構造，讓錶面可透現腕錶的機械核心，特别是日期和月相顯示盤，同時確保眾多錶面顯示清晰易讀。此外，自動回位日期顯示區，以及星期、月份和閏年週期顯示窗的白金窗框皆為一體式白金部件，貼嵌在藍寶石水晶錶面的鏤空位置，相互結合，並配以縞瑪瑙日期嵌飾。巴頓式圓角小時刻度以精工鑲嵌在超薄的藍寶石水晶錶面上（0.6毫米），配合白金皇室式切面指針展示時間。

前衛讀時

Bvlgari Octo Roma Striking Papillon Tourbillon蝴蝶中置陀飛輪腕錶，整體氣息時髦前衛充滿運動感，以極致摩登的方式勾勒出Bvlgari心中高級製錶的樣貌。腕錶外觀俐落大方，材質與色彩的對話簡潔卻充滿張力，以一種進化甚至破格的視野解構時間，以獨到設計語言詮釋精密陀飛輪機制。

中置陀飛輪散發機械能量，佩戴者可從位於12點鐘固定視窗判讀小時，分鐘刻度則顯示在帶有0到60刻度的半圓形，兩枚雙頭的菱形指針輪流繞行其上。當第一枚指針開始倒數60分鐘，覆以白色夜光塗料的尖端將轉向指示位置，以利輕鬆判讀。另一枚指針則保持180度水平，不指向分鐘刻度。

接近60分鐘時，雙針如芭蕾舞者般靈巧互換動作：原本指示的指針轉為水平，另一枚則轉成垂直。Octo Roma Striking Papillon Tourbillon蝴蝶中置陀飛輪採用鈦金屬錶殼搭配獨有的鮮綠色調，洋溢當代都會氣息，適合喜愛創新複雜功能腕錶的藏家。

雙軸逆跳陀飛輪

Hublot MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳腕錶，採用44毫米鈦金錶殼，搭載雙軸陀飛輪驅動的機芯，提供雙逆跳顯示功能，4日動力儲存顯示於11點鐘位置。然而，實現雙逆跳顯示的耗能極高，將陀飛輪雙軸結構、雙逆跳顯示功能以及多日動力儲存這三大設計共存於一款腕錶中實屬不易，也為Hublot在製錶領域中的創舉之作。

該陀飛輪在兩個軸心上分別以每分鐘和每30秒完成一次旋轉。這種在同一機制內擁有兩種不同速度的設計，創造出既迷人又科技感的視覺效果。這種創新設計取消了陀飛輪上部的橋板，每個零件都被精簡到極致，讓光線無阻礙地通過。陀飛輪的懸浮設計賦予腕錶輕盈感，使它更加優美和神秘。為了增強視覺效果，6點鐘位置周圍皆為鏤空處理，營造寬敞、通透的感覺，可以更加清晰地欣賞陀飛輪的運轉。而這個空間同時被兩側的防眩藍寶石水晶所保護，避免反射和光線的干擾，同時提升觀賞體驗。

理性結合感性

Piaget是能夠完美融合高級製錶與珠寶工藝的品牌，一個明顯的例子便是全新的Piaget Polo系列黑曜石面盤藍寶石超薄萬年曆自動腕錶。其銀色黑曜石錶盤呈現出自然的彩虹光環，此虹彩源自於岩石凝固過程中，富含礦物質的硫化物液體滴落在其上所形成的內含物。這種岩石內含物非常罕見，儼然是大自然的傑作，使每一顆寶石都獨具風采。

Piaget對彩色寶石的熱愛也體現在此錶款的深藍色藍寶石錶圈上。這些鑲嵌在深色金屬鑲爪中的寶石使錶盤的魅力與個性彰顯無遺。搭載Piaget自製1255P超薄萬年曆自動上鍊機芯。月份顯示於12點鐘位置，日期顯示於3點鐘位置，月相功能顯示於6點鐘位置，星期顯示於9點鐘位置。Piaget精湛結合了超卓的黑曜石與製錶業中最歷史悠久和最具標誌性的複雜萬年曆功能，在理性精密中增添了感性風範。

腕間音樂盒

說到複雜腕錶，相信你一定知道Jacob & Co.。專精複雜腕錶的Jacob & Co. 2006年在日內瓦成立製錶工坊時，便大膽挑戰超級複雜功能技術，推出革命性的Quenttin陀飛輪腕錶，不但搭載業界首創的直立式陀飛輪，滾筒式時間顯示更令人耳目一新，並以7個發條盒串聯，達到31日的超長動力、寫下機械錶最長動力紀錄。

但你有聽過將音樂盒裝進腕錶嗎？不斷挑戰奇想的Jacob & Co.便把雙滾筒音樂盒放進腕錶，而且假若你是《教父》電影的愛好者，那你一定會愛上Opera Godfather教父腕錶。Opera Godfather教父腕錶的機芯共有664枚零件，由外而內包括72秒、8秒、24秒一圈進行旋轉的三軸陀飛輪。而在兩組微型鋼琴底下，共藏有30齒的音梳，可以演奏多達120個音符、時間長達30秒的《教父》主題曲。面盤中央還有一尊馬龍白蘭度的微縮雕塑，宛如重現電影中的經典場景，伴隨著熟悉的悠揚旋律流轉，創意與製錶工藝令人驚豔讚賞。

碳纖維材質女士運動腕錶

Richard Mille推出品牌腕錶系列中首款女士運動腕錶RM 07-04。RM 07-04自動上鍊運動腕錶的研發前後耗時三年，期間克服了諸多難題。這款由品牌自製的鏤空自動機芯，其結構小巧緊湊，在確保抗衝擊性的同時，將錶殼與機芯完美融合，並使腕錶的內部運轉一覽無遺。

RM 07-04搭載的CRMA8機芯是一款全新品牌自製的自動上鍊機芯，配有時、分顯示和功能選擇器。為確保各部分元件的剛性，底板和橋板均採用經黑色PVD工藝處理的五級鈦合金打造。Richard Mille另一特點是功能選擇器，佩戴者只需按壓4點鐘位置的Quartz TPT石英纖維材質按鈕，即可在空檔（N）、上鍊（W）或時間設置（H）等功能之間切換，操作十分便捷。根據款式不同，錶殼採用Quartz TPT石英纖維或Carbon TPT碳纖維。這兩種超耐用的高科技複合材質上的色彩組合散發出無窮的能量和力量，宣洩著無盡情感。