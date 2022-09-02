伯爵形象大使陳昊森佩戴 PIAGET POLO 系列腕錶，盡顯男士優雅品味與個人時尚風範！

伯爵形象大使陳昊森，自加入 PIAGET Society 起，首次亮相所配戴的 PIAGET Polo 系列伯爵藍鏤空機芯超薄精鋼腕錶，至今仍是他每次擔綱拍攝形象宣傳照時，不可或缺的一款傑作。當時的稚氣，而今已成為瀟灑男人的沉穩與率性；每次的蛻變，所演繹著伯爵最具風格話題腕錶的魅力進程，也正呼應著 PIAGET Polo 系列腕錶所展現出男性的多重浪漫。

「Always do better than necessary!」瑞士頂級珠寶暨腕錶世家伯爵，始終將這句惕勵自我的格言，貫徹於每件創作。腕錶作品上，伯爵積極將嶄新風格與前瞻魅力注入於 PIAGET Polo 系列之中，令這款引領世代的卓越時計，構築了讓人無法忽視的絕佳理由。風格入錶，更是伯爵鼓勵每位腕錶藏家將自我態度，透過腕間的 PIAGET Polo 系列作品，配戴出獨屬自我的魅力與風格。

PIAGET Polo 系列腕錶的「形中有形」設計，是外型上最具特色的指標之一，圓形錶殼搭配著枕形錶盤，衝擊感的混搭卻意外揉合出別緻的平衡。如此未循先例的腕錶形象，體現著世家不拘泥陳規，勇於突破窠臼，將新穎和開創性的美學觀，藉由如藝術匠作般的伯爵作品，襯托著配戴者的卓越不凡。然而在極具視覺魅力下的腕錶外型，更深藏著超群的自製機芯。陳昊森於全新形象照中所配戴的第一款 PIAGET Polo 系列鏤空機芯超薄精鋼腕錶，搭載的是厚度僅 2.4 毫米的自製 1200S1 鍊機芯。這款高階機芯，不僅有著出彩且縝密的技術，細微處的打磨修飾更是近乎嚴苛般的講究，伯爵藍色澤也令這款機芯在運轉時格外引人入勝，齒輪作動間所帶起的每一處細節和運轉，宛如奢華璀璨的舞台，令人著迷且目光久久無法離開。

形象大使陳昊森佩戴的另一款作品，則為 2022 年 PIAGET Polo 系列款式中最具話題和特色的錶款。有著剛健颯爽的外型，PIAGET Polo 系列夜黑色自動上鍊精鋼腕錶，搭載了走時精準且穩定的自製 1110P 自動上鍊機芯。強烈的銀黑對比，呈現出配戴者堅毅無畏的果敢精神。這款作品更是世家睽違五年再度於 PIAGET Polo 系列推出夜黑色面盤腕錶。全新作品將錶圈回歸銀色，整體更顯穩重和諧；錶帶雖延續五年前 PIAGET Polo Black 所使用的橡膠錶帶概念，但世家設計團隊卻悄悄於細節上留下了伯爵過去鮮少著墨的特色。這款快拆式錶帶，有著與錶盤同樣的橫紋裝飾，彷彿紋樣從錶面蔓延至錶帶，於外型上展現出動態魅力，而如此的橫紋飾樣，在黑色的陪襯下，如賽車競場上高速運轉的輪胎，讓這款腕錶彷彿揮灑著競速者的熱血，即便靜態，耳畔卻彷彿有著超跑過彎時輪胎與地面磨擦後血脈奔騰的刺激聲響。