創新風華｜Evolutional Classic

方形與偏心錶盤、鏤空結構結合羅馬數字、內填琺瑯與寶石鑲嵌工藝乃至於創新大膽用色。頂級腕錶品牌無不在設計美學上尋求創新語彙，讓經典腕錶款式再創迷人風範。

Words: Mick Wu Image: 各品牌

羅馬數字鏤空錶橋

相信所有人對Cartier的Santos de Cartier一定都相當耳熟能詳，最新推出的全新精鋼鏤空高級製錶款式Santos de Cartier更是讓眾多鐘錶愛好者垂涎不已。全新的Santos de Cartier不只在方形、螺絲、曲線等方面延續設計DNA，更特別的是以羅馬數字構成標誌性鏤空錶橋。Santos de Cartier搭載羅馬數字造型錶橋的標誌性鏤空錶款首次在2008年推出，最新款的錶橋以彩色真漆進行塗繪，備有藍色、深灰色與綠色款式。

以藍色款式來說明，羅馬數字錶橋以藍色真漆呈現，錶圈選用藍色PVD，錶冠部分鑲嵌刻面藍寶石。並且備有QUICKSWITCH系統，能讓人能輕鬆地為不同場合更換錶帶。無須任何工具就能調整錶鍊長度。這個裝置位於錶殼底下，並且只需按一下就能使用。藍色錶款備有柔軟橡膠錶帶，其他則備有鱷魚皮錶帶，可隨場合快速置換適合的錶帶。

超卓製錶工藝

說起Vacheron Constantin，相信所有人一定認為其腕錶充滿陽剛紳士氣息，但事實上其女性腕錶可說是極富優雅設計質感，好比Égérie月相腕錶就是很好的例子。Égérie月相腕錶首次採用灰褐色錶盤設計，更顯古典優雅氣息。延續該系列的風格，全新腕錶均採用可快速替換錶帶設計，每款配備三條灰褐色錶帶，分別由鱷魚皮、緞面和絎縫小羊皮製成。Égérie月相腕錶最大的特色是其月相視窗位於兩點鐘方向位置，有別於傳統常見的六點鐘方向位置。而且更重要的錶冠更是非典型地同樣位於兩點鐘方向位置。錶圈鑲嵌58顆圓鑽，錶冠鑲嵌月光石。

Vacheron Constantin以羅浮宮的古代藏品為靈感，創作出一組以古文物為主題的作品，在製錶大師們的創作下各放異彩，再現於時計作品的中央，呈現精彩絕倫。Métiers d’Art藝術大師系列─Tribute To Great Civilisations腕錶─Lion de Darius大流士雄獅腕錶，獅子既是皇家動物，又具有神聖屬性，常見於波斯帝國和亞述帝國的皇家樂園和狩獵藏寶區中。能工巧匠們選用寶石細鑲工藝打造壁畫效果，為了進一步突顯其真實質感，更精心取用了寶石石材中帶有紋理的部分。錶盤外緣的裝飾圖案取自大流士宮殿內同樣著名的作品：弓箭手浮雕簷壁。這些緊密相銜的三角形裝飾圖案採用鐫刻金屬和內填琺瑯製作而成，呈現出歷經歲月的風貌。

工藝大師們在處理Grand Sphinx de Tanis獅身人面像腕錶的頭部黃金鑲貼時，工藝大師們面臨的一大難題是不僅要在方寸之間塑造極具表現力的面部圖案，還需在甚微小的空隙內呈現碩大的下頜鬍鬚部件。儘管基板纖薄細巧，工藝大師們依然嫻熟使用了凸花雕刻進行浮雕創作。錶面在經銼削、噴砂和拋光後，再由工藝大師繼續給材料進行噴燒和手工上色，以突顯其深邃之感。Buste d’Auguste奧古斯都半身像腕錶，錶盤外緣的裝飾元素靈感正是來源於四世紀在以色列洛德市發現的著名馬賽克裝飾。工藝大師需要在不藉助任何工具的條件下，僅以肉眼就完成為相同色調的碎石配對工序。這幅微砌馬賽克的最終成品使用了不少於七種石料，共計660塊，包括石英石、美蛋白石、藍線石、血斑石、紅碧玉、石榴石和紅砂金石。

首度結合運動與復古風格

5930腕錶於2016年面世，結合Patek Philippe兩大複雜功能：自動上弦的自動回位計時秒功能以及結合世界時間。如今，Patek Philippe首度以鋼製款式重新演繹這款風行一時的腕錶。鋼製腕錶在Patek Philippe腕錶中極其稀有。玫瑰金乳光錶面洋溢復古味道，中央部分綴以「碳纖風格」紋理，為腕錶平添動感與運動氣息。巴頓式立體小時刻度和皇室式指針採用碳灰色白金製成，並塗有白色夜光塗層。

世界時間功能可同時顯示24個時區，只需按下錶身10時位置按鈕即可校正顯示。41mm錶徑能賦予城市名稱顯示盤更多空間，令資訊更於易讀。中央計時秒針搭配位於六時位置的30分鐘瞬跳計算器，效果相得益彰。計算器更以精緻的蝸形紋理潤飾。縱向碟形離合器設計確保磨損程度降至最低，造就中央計時秒針兼可用於展示現行秒數。透過自動回位功能，可於計時秒裝置運行時瞬間進行新的計時操作。

彩寶爭豔

今年適逢Audemars Piguet傳奇性的Royal Oak皇家橡樹系列50週年，品牌推出Royal Oak皇家橡樹彩色寶石自動上鍊腕錶，重新演繹七色彩虹的經典主題。採用出類拔萃的璀璨寶石，打造出兩組直徑分別為37mm與41mm的Royal Oak皇家橡樹系列自動上鏈腕錶。史無前例的兩組作品各由十枚白金自動上鏈腕錶組成，具時、分、秒顯示功能，每一枚腕錶各自鑲滿一種長方形切割單色寶石，並排在一 起時，形成美麗的七色彩虹。腕錶周身綴滿了約800顆色澤如出一轍的長方形切割寶石，每顆均經嚴格遴選、量身切割，展現澄淨艷麗的色彩。為此，寶石鑲嵌由精通製錶及寶石鑲嵌工藝的長年合作夥伴Salanitro公司負責完成。Royal Oak皇家橡樹系列自動上鏈腕錶彩虹組合根植於品牌前衛高級珠寶錶的悠久傳統，再次將寶石鑲嵌藝術推向全新境界，為獨見錶壇之創舉。

幾何再進化

Hublot推出全新方形Square Bang Unico系列腕錶，42mm錶徑搭載自製UNICO飛返計時機芯，100公尺防水功能，鏤空面盤多層次錶殼。打造出方型的Square Bang Unico系列，最困難的挑戰便是將圓形機芯完美配置於方形錶殼內，並且以鏤空面盤呈現。第二挑戰為錶殼的模組化結構。承襲Hublot的經典設計，錶殼上下的兩片模組能提供多樣的組合。承襲Hublot的經典美學，Square Bang Unico系列錶圈上有六枚「H」型鈦金屬螺絲，位置與Big Bang一致。 錶殼兩側也均保留錶耳設計。秉承Hublot的傳統，Square Bang Unico錶殼均採用多層次工序工藝，使整款腕錶更顯精細。其中包括拋光及緞面髮絲紋處理，微噴砂螺絲細節、以及鍍銠或鍍5N金的指針（取決於不同錶款）。然而方形和圓形錶殼相比，更難實現防水功能，但Hublot成功克服了這項挑戰，並賦予Square Bang Unico系列100公尺的防水深度。

象徵活力的「Basil 羅勒綠」是2022年代表色之一，Hublot全新推出Spirit of Big Bang羅勒綠陀飛輪碳纖維腕錶，即以綠色碳纖維為材質，鏤空的陀飛輪機械結構與複雜機芯建構奇幻的微機械宇宙，搭配同色系橡膠錶帶，5日動力儲存恰好適合一周的工作日，都無須再次上鍊。前衛創新的輪廓戴在手腕上，瞬間感受到Hublot身為高階運動潮錶的硬實力。

Spirit of Big Bang羅勒綠陀飛輪碳纖維腕錶採用藍寶石錶背和錶盤，錶廠自製HUB6020機芯的非凡機械構造之美一覽無遺。該手動上鏈機芯是專為Spirit Of Big Bang系列標誌性酒桶形錶殼量身打造，可提供115小時動力儲存。8點鐘位置設有5日動力儲存顯示。位於6點鐘位置的陀飛輪框架每分鐘旋轉一圈，3點鐘位置則設有偏心小時和分鐘計時盤。全新腕錶採用白色帶襯裡橡膠錶帶，並配備專利「ONE CLICK」快速更換錶帶系統，別樣型格，即刻展現。 這只機械腕錶臻品兼具矚目的複雜功能與驚豔非凡的幾何美學，令人讚歎不已。