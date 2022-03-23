台中時美齋百達翡麗形象店 嶄新典雅登場｜盡顯精湛製錶工藝

瑞士高級鐘錶品牌百達翡麗（PATEK PHILIPPE）與台中時美齋合作四十餘年，雙方以家族企業為經營模式，共享相近的品牌精神，攜手重新裝修打造百達翡麗最新形象店，於 2022 年 3 月 22 日正式重新開幕。

台中時美齋創立於 1925 年，從意為「美好時光的店鋪」出發，第一代經營者謝劉發銷售木製座鐘、掛鐘以及維修鐘錶扎根，歷經家族四代傳承經營近百年，時美齋擁有豐富專業的市場經營經驗與扎實的維修技能，是大台中地區歷史悠久的錶店。

台中時美齋珍藏百達翡麗珍藝時計

時美齋第三代經營者謝文境先生亦是一位眼光獨到的鐘錶資深收藏家，擁有多款百達翡麗珍稀工藝之作，在全新改裝重新開幕的百達翡麗形象店中，便可見到時美齋的珍藏時計，其中包括了一枚運用細木鑲嵌工藝、由 106 塊 25 種不同種類的木材，以及 30 件細小組件鑲嵌而成的 Lateen Sails「大三角帆」懷錶（Ref.982/181G），現正展示於台中時美齋店中。

嶄新形象店共融雙方品牌精神

台中時美齋重新裝修的百達翡麗形象店，融入了百達翡麗堅持追求卓越的品牌態度，以及時美齋「美好時光的店鋪」的精神，透過珍貴材料與細膩精緻的裝潢，打造出尊爵不失溫暖、兼具當代文藝風格的頂級賞錶環境。

在時美齋百達翡麗最新形象店中，最醒目的視覺焦點便是主形象牆兩側以拼畫方式展示的時計形象圖，極具現代感又不失藝術性，而從牆面、皮質座椅、展示櫃腳到高雅的大理石地面，柔和的暖黃貫穿整個形象店。

除了牆面的展示區外，店內的展示櫃採中島低櫃設計，一方面減少高櫃所造成的視覺遮蔽，使整體空間感更顯明亮寬敞，另一方面則營造出溫暖親和的舒適氛圍。

店中央的皮質沙發鑑賞區則以咖啡色調與形象店整體暖黃色調形成明顯對比，藉以區隔沙發區鑑賞空間的獨立性。

百達翡麗標誌性 Calatrava 卡勒卓華十字標誌成亮點

高雅且講究細節、尊貴兼具感性溫暖是百達翡麗形象店的設計重點，珍貴的鳥眼楓木與印度玫瑰木則穿插其中，低調地展示出典雅不凡的卓然品味。店內多處細節更是融入了百達翡麗標誌性的 Calatrava 卡勒卓華十字標誌，尤其展示牆兩旁以雷射鏤空處理 Calatrava 標誌的拼接裝飾，加上適度運用帶有復古磨光表面的黃銅，創造出細膩雅緻的層次感優雅地散發出高貴尊榮之感，傳遞出百達翡麗一貫落實於製錶工藝上一絲不苟以及對品質的高度注重的理念。

店內兩區獨立的鑑賞桌後方則展示百達翡麗品牌創始人的照片，以及品牌發展歷程中重要的歷史照片，述說著品牌悠久歷史與製錶文化，更將品牌家族傳承經營的精神傳遞於無形。

Ref. 5236P-001

並列顯示萬年曆腕錶 突破窠臼創新實用兼具

百達翡麗 2021 年震撼推出萬年曆全新突破之作：5236P-001 腕錶，將萬年曆繁複的資訊，包括：星期、大日曆與月份整合為同一水平的並列視窗，取代了多個獨立小錶盤的顯示方式，大大提升了萬年曆功能在腕錶上的閱讀性，雖然在懷錶曾有此佈局，但在尺寸偏小的腕錶中則是首度出現，僅是創新 顯示裝置便擁有三項專利申請中的特殊設計，如此技術創新的佈局，讓萬年曆機芯結構再升級。

5236P-001 新款優雅流線的外觀靈感來自編號 5235 年曆三針一線腕錶，採用鉑金材質，全由人手打磨，直徑 41.3 毫米，搭配藍色漸變黑色垂直磨砂面盤設計，化繁為簡的設計帶來簡潔俐落又不失優雅美感的嶄新感受。

Ref. 5269/200R-001

Aquanaut Luce 兩地時間腕錶 女性也能享受華麗度假風

Aquanaut 是百達翡麗旗下除了 Nautilus 之外的重要高級運動型時計系列，錶殼以光面與磨砂兩種不同的打磨工藝交錯更凸顯其輪廓之特殊，以及圓潤蘊含八角輪廓的錶圈設計，面盤則潤飾以醒目的方格圖紋,極具高度辨識性。

新款的 Aquanaut Luce 兩地時間腕錶搭載了 E 23-250 S FUS 24H 新款石英機芯，錶徑為 38.8 毫米，錶帶也更替為一體成型的全新設計，錶圈鑲有一圈 48 顆頂級無暇 Wesselton 圓鑽（約 1.11 克拉），在玫瑰金材質的襯托下，與啞光白色的面盤和白色複合物料錶帶相互呼應，加上美鑽散發出的熠熠光彩，更顯其運動時尚風範。