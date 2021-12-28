品牌好友范少勳魅力演繹伯爵HOLIDAY SEASON作品 分享年末喜悅時刻

在辭歲迎新的歡聚氛圍中，夜藍色的天空布滿了點點繁星，格外迷人浪漫。瑞士頂級珠寶暨腕錶世家伯爵，將品牌發跡之處的迷人景致，幻想般地勾勒成年末 Holiday Season 的形象主題，透過高雅尊貴的伯爵藍，讓歲末更多了繽紛、雅致。

伯爵品牌好友范少勳將三款PIAGET Polo系列不同風格的藍色面盤作品，表現出品味男士的深藍魅力，搭配世家經典的 Possession 系列珠寶，讓新的一年更添奢華星光鑽芒。

「天空的深邃，藏有無盡的可能，彷彿傾刻之間，就會有令人意想不到的驚喜發生。」相信世上存有童話的范少勳，將這份愛作夢的浪漫，寄託於世家 Polo 系列作品上。每一只 Polo 系列腕錶，都有著令人難以言喻的魔力，牽引著我們注視，彷彿仰望星空，因星辰閃爍而感動，不由自主地隨劃過天邊的流星而凝望彼方。如同伯爵在 2021 年末的 Holiday Season 形象主題，仙子的魔法隨璀璨閃耀的光束飛舞在夜空中，實現人們一個個願望與期盼，縈繞迷人的魔法光束如同 Polo 系列 18K 白金鏤空機芯自動腕錶的鑲鑽錶圈，將伯爵藍鏤空機芯面盤襯托的更加耀眼奪目。

伯爵 Polo 系列腕錶，始終是品味男士的腕間佳配，形中有形的設計，讓圓形錶殼和枕形錶盤間堆疊出視覺強烈的律動之美，計時碼錶各項功能盤在錶面上的羅列，更在各式打磨細節與紋飾佐襯下，體現頂級製錶於美學上的嚴謹和要求。 Polo 系列在今年推出了搭載伯爵製 1200S1 自動上鍊鏤空機芯的新作後，不僅成為世家於 Polo 系列上第一枚嚴格定義的超薄系列之作，更成為眾多年輕男性的時計首選，特別是 18K 玫瑰金所展現的成熟睿智和18K白金所散發的光彩自信，都讓成功男士們更加心儀這件值得珍藏的傳世之作。而快拆式的錶帶，更能讓配戴者自由轉換不同風格，使頂級男士腕錶更具時尚特質。

搭配 Polo 系列腕錶的 Possession 系列珠寶，對范少勳而言更是「遇見美好和幸運」的奢華體現。每一件擁有轉動設計的 Possession 系列作品，不僅增加了高級珠寶與配戴者間的互動和玩趣，更是你我在任何時刻的心靈寄託。尤其年末時分，回盼一年的過往，展望全新的來年，Possession 系列作品的轉動激勵著我們成為不斷前行的動力，彷彿運轉之間即能與更好的自己相遇，在全新的 2022 年，盛放非凡姿態。