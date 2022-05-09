奇蹟降臨 2022 Watches and Wonders

一年一度於瑞士日內瓦舉辦的Watches and Wonders，可說是全球最知名的鐘錶商展，各家頂級奢華鐘錶品牌無不在Watches and Wonders發表年度最新錶款，全球鐘錶專業人士也都會聚焦於此。這邊就來與PRESTIGE一同欣賞本屆Watches and Wonders有哪些精采不容錯過的珍稀腕錶。
Cartier的創新工藝
對 Cartier 而言，時間是一片遊樂天地，可以探索全新領域，不斷革新品牌的時尚風格。今年，經典枕形造型成為主題元素。Coussin de Cartier 腕錶專為夜間的驚艷亮相而打造。這一腕錶系列包括 K 金和鑽石錶款、雙色錶款及設計嶄新的軟鍊錶款，整體鋪鑲彩色寶石或鑽石。
首先是錶盤環繞渦紋鑲嵌鑽石的方形 Coussin de Cartier 腕錶。形似枕墊的錶殼造型是設計關鍵，尺寸各異的鑽石突顯動感，而俐落矚目的 K 金邊角則彰顯優雅韻味。如此視覺美感乃基於 Cartier 的精湛工藝。品牌工作坊開創三角形鑲嵌工藝，無需借助傳統珠粒，即可將鑽石直接鑲嵌於錶殼中。金屬材質隱而不見，鑽石之美得以展現，更顯璀璨奪目。
Coussin de Cartier 腕錶還推出兩款限量錶款，是 Cartier 腕錶工作坊和創新研發實驗室的結晶。此創意部門設計出觸感柔軟靈活的錶殼，整體均鋪鑲鑽石或祖母綠、碧璽、沙弗萊石及藍寶石等彩色寶石。柔軟的腕錶由 K 金鍊節組成，彼此環環相扣，織就一片格網，Cartier 在其內置入創新元件，令錶殼可變形並重新收緊與恢復原狀。這是 Cartier 史無前例的設計，而尺寸與色澤皆大不相同的寶石更增加了工藝難度。鑒於腕錶靈活自如，鑲嵌師必需先以樹脂固定腕錶，再將其釋放，令製作流程更加複雜。
今年，Tank Louis Cartier 腕錶配備深邃鮮明的單色錶盤，採用品牌經典紅色和源自 Cartier 製錶作品的煤炭灰色，盡顯優雅風範。簡約設計耳目一新：十二枚傳統數字時標簡化為四枚，分鐘軌道消失無形。這款 Tank Louis Cartier 腕錶乍看單色，但根據不同的光線和角度，會展現出幽微變幻的深邃質感。為獲得這種效果， Cartier 製錶大師首次採用創新電化鐫刻技術，能夠精準刻印，以不同方向的隱形格紋組成交錯相間的區域。亦採用不同上色工藝，紅色錶盤採用漆藝。灰色錶盤採用電鍍處理。
第三款 Tank Louis Cartier 腕錶配備深黑色錶盤，更加俐落鮮明。明亮的真漆與 K 金殼的璀璨光澤形成強烈對比。Tank 系列傳承演變，造就兩款獨具個性的腕錶。 Tank Louis Cartier 腕錶蘊含的潛在美學為 Cartier 帶來豐富靈感，啟發源源不絕的創意探索。
Cartier 另一個經典系列 Santos Dumont 腕錶則向原創經典致敬，推出三款全新優雅腕錶，三款真漆腕錶進一步昇華飛行家 Alberto Santos-Dumont 推崇的風格和精神。Santos-Dumont 是飛行先驅，出席任何場合都必定穿著西裝背心、燕子領、褲口高捲的褲子與反戴帽子。1904 年，他向 Louis Cartier 訂購首枚現代腕錶。 2018 年，Santos Dumont腕錶經重新設計，忠實延續 1904 年原型風格。而今年新作備有三種色調，包括酒紅色的鉑金款、 米色的 K 金款及黑色的精鋼款，所有款式均覆有真漆薄層，經手工打磨和拋光處理。這層細膩的半透明真漆堪稱點睛之筆，為錶盤色調帶來光澤、立體和深邃感。
複雜腕錶之最
Patek Philippe 編號 5320G-011 萬年曆腕錶，三層錶耳設計，活現 1945 年某款時計的設計元素，腕錶搭配玫瑰金乳光錶面，「經典復刻」背景倍添突出。2017 年問世的編號 5320 萬年曆腕錶的設計勻稱，清晰易讀，白金錶殼搭配淡黃色塗漆錶面，最新白金款式重新演繹腕錶懷舊風格。
小時及分鐘由炭灰色針筒形金質指針及立體阿拉伯數字顯示，全部塗上白色夜光塗層。錶面顯示採饒富 Patek Philippe 特色的萬年曆布局，於 12 時位置設立並列雙顯示窗展示星期 / 月份，並以指針環繞 6 時位置月相顯示窗展示日期。錶面開闢兩個小圓顯示窗，一個位處 7 時和 8 時之間，顯示日 / 夜時分，另一個在 4 時和 5 時位置之間顯示潤年。月相精準，每 122 年才需校正一天。
編號 5205 年曆腕錶設有星期 / 日期 / 月份顯示窗，以弧線方式排列。該腕錶於 2010 年問世，備有兩種白金款式。自 2013 年起，腕錶增添玫瑰金款式，搭配乳白色或黑色塗漆錶面。而橄欖綠錶面添加放射狀飾紋，搭配黑色漸變外緣。星期 / 日期 / 月份三個顯示窗位於錶面上半部，確保年曆顯示清晰易讀。其中位於 12 時位置的顯示窗有玫瑰金外框，突顯全錶最重要資訊：日期。皇室式指針及立體小時刻度由玫瑰金製成，分鐘刻度綴以旋轉式打圈圖案。錶面中央的玫瑰金光環以及 6 時位置兼容 24 小時顯示與月相顯示窗的顯示盤外緣，皆細意造成凹面效果。
編號 5270 腕錶於 2011 年問世，承襲自 Patek Philippe 對萬年曆計時腕錶的數代演繹。如今， Patek Philippe 揉合經典格調與新穎巧思，令經典傑作煥發新意。新款腕表選用光澤熠熠的鉑金材質，鉑金珍貴稀有、極難加工，突顯錶殼的雋永設計，包括下凹式錶圈及優雅的雙層錶耳，調校按銷側面採用緞面打磨，頂部採用拋光處理。萬年曆顯示布局協調，6 時位置設有指針式日期顯示和月相視窗，12 時位置的並排雙顯示窗分別顯示星期和月份，還有兩個圓形視窗分別顯示晝 / 夜和閏年週期。搭載 CH 29-535 PS Q 計時秒機芯，秉承傳統機芯結構，同時匯集六項專利計時創新，並配備超薄日曆裝置。
時間的詩篇
Van Cleef & Arpels 分別以白 K 金和玫瑰金鑄造的 Lady Arpels Heures Florales 及 Lady Arpels Heures Florales Cerisier 腕錶，在 38 毫米的錶殼中開墾出一片瑰麗璀璨的寶石花園。前者以柔和的藍綠色彩，映襯背景上泛起微妙虹彩的白色珍珠母貝，讓思緒徘徊於碧翠澄藍的仲夏；後者則以同樣的構圖勾勒春日景致，翩翩飛舞的粉蝶，在玲瓏浮凸的滿園粉紅與丹朱間嬉戲。
每個錶盤由不少於 226 個裝飾元素構成，花瓣及蝴蝶以微型彩繪呈現，枝幹則由刻面黃 K 金精鑄，加上白色珍珠母貝雲絮和精工鑲嵌的黃色及白色美鑽，彰顯日內瓦製錶工坊的手工造詣。金質錶底蓋鐫刻優美圖案，呼應錶盤上的滿園春色；飾有刻紋琺瑯蜻蜓或蝴蝶的藍寶石水晶鏡面，透視精金平衡擺陀上細緻的璣鏤雕花和微型彩繪。
於 2013 年面世的 Lady Arpels Ballerine Enchantée 腕錶，於同年舉行的日內瓦鐘錶大賞中，贏得女裝複雜功能腕錶組別大賞。自此，這款腕錶成為世家製錶工藝的代表作。今年，世家再續傳統，分別以白 K 金及玫瑰金演繹舞蹈藝術。世家再次以雙逆跳自主顯時機芯，體現詩意韶光。逆跳機芯的指針在錶盤上劃出半圓的軌跡，再飛返原點繼續新一輪的循環。按下設於 8 點鐘的按鈕，芭蕾舞伶的裙襬隨即揚起，分別指向兩旁的時、分刻度，為時數秒，讓佩戴者細意讀時，再同時返回原處。如此飄逸的動態由精巧的複雜功能造就，猶如芭蕾舞伶優雅地徐徐展翅，展現爐火純青的工藝技術。
世家對雙雙對對的動物愛侶一直鍾愛有加，新作中的鴛侶深情對望，柔情蜜意同樣不言而喻。全新 Lady Duo de Lapins 腕錶彰顯世家珍如拱璧的工藝技術。珍珠母貝雕刻活現一雙溫柔對視的兔子。牠們身處以祖母綠、沙弗萊石和粉紅色藍寶石點綴的繽紛花園中，彩繪玻璃琺瑯盛放著處處芳菲。以鏡面拋光及璣鏤刻紋潤飾的玫瑰金太陽發放極致光芒，青金石雲朵為動人的場景增添深邃景深與立體層次。
創新材質色彩
自 2016 年首次推出藍寶石材質腕錶至今，Hublot 今年更創新推出 Big Bang 紫色藍寶石陀飛輪腕錶，以清透紫色藍寶石搭載 HUB6035 陀飛輪自動上鏈機芯，成為世界首只紫色藍寶石複雜腕錶，實證 Hublot 融合卓越工藝設計與無極限的創意，持續深耕藍寶石研發領域，再次開創顛峰之作。
僅管藍寶石材質具有耐高溫、抗腐蝕、高硬度、高透光性、熔點高（2045°C）等特點，是一種相當難加工的材料，而 44 毫米錶徑的 Big Bang 紫色藍寶石陀飛輪腕錶，成功將厚度縮減為 14.5 毫米，Hublot 以氧化鋁和鉻元素調製成獨家比例，反覆透過多種工序，包括長晶、定向、打磨、倒角、拋光等，研發製成高透光感的紫色藍寶石，而鏤空噴砂面板更完美呈現機芯的通透美感。覆以夜光塗層的指針和時標增加閱讀的便利性。
Hublot 持續研發高階亮彩陶瓷的創新工藝，成功突破陶瓷製程上的限制，在強化硬度與耐磨性的同時，亦保留其飽滿色澤與輕盈質感。Big Bang Integral 陶瓷鍊帶計時碼錶，豐富的色彩取材自大自然的元素；靛藍源自摩洛哥馬若雷勒花園（Majorelle Garden）、天藍象徵南太平洋的晴朗天空，砂礫米為加勒比海灘的閃耀砂礫，叢林綠則來自亞馬遜的熱帶雨林。腕錶的錶殼特殊立體線條完美延伸至錶鍊，每個零件均需以特製工具 打造 3 個斜面和倒角，可讓光線在各種角度下，反射彩色陶瓷的飽滿色澤，並且提供舒適服貼的佩戴觸感。
超凡複雜腕錶
積家 Master Hybris Artistica Calibre 945 Galaxia 超凡複雜工藝大師系列 945 型機芯玫瑰金腕錶，以及 Master Hybris Artistica Calibre 945 Atomium 超凡複雜工藝大師系列 945 型機芯白金腕錶，彰顯品牌在天文複雜功能領域的精湛工藝。
此外更首次引入了難得一見的單色琺瑯藝術工藝。Cosmotourbillon 天文飛行陀飛輪可在一個恆星日內沿錶盤完整旋轉一周，北半球星空則即時展示從汝山谷所觀測到的星座位置。三問報時精妙的鳴響裝置令天文計時功能更加豐富。
積家 Master Grande Tradition Calibre 948 超卓傳統大師系列 948 型機芯腕錶，薈萃珍稀工藝（Métiers Rares）工坊眾多工藝大師的非凡技藝，全新演繹世界時間複雜功能，穹頂形鏤空琺瑯錶盤融匯了積家珍稀工藝工坊的多種高超技藝，製作耗時 70 小時。世界時間陀飛輪每 60 秒旋轉一周，每 24 小時於錶盤上旋轉一周。
積家設計的 948 型機械機芯，首次結合了世界時間複雜功能與飛行陀飛輪。錶盤中央可見一幅以北極上空為視角的世界地圖。然而，這幅地圖與傳統的平面圖像有所不同，其懸浮於錶盤底盤，置於由北半球經緯線構成的半球形框架上。這項細節由積家珍稀工藝工坊的手工藝大師精心製作，在一塊白金薄片上勾勒出地球各大洲的輪廓線條，並飾以內填琺瑯。
太陽能與實驗室培育鑽石腕錶
TAG Heuer 推出一款與合作夥伴海灣石油（Gulf）攜手打造的經典 Monaco 系列全新腕錶。所共同創作的這款腕錶盡顯海灣石油的傳奇色彩與設計 魅力，同時亦是首款搭載 TAG Heuer 自製 Heuer 02 機芯的 Monaco Gulf 特別 版腕錶，獨具大膽配色及前衛設計。設計延續以海灣石油的經典三色為基礎，但 此次以更具現代感的深藍色、青藍色及橘色作為色彩組合，呈現出更精緻的海灣石油格調。
TAG Heuer Carrera Plasma 鑽 石陀飛輪腕錶， 搭載 H02 Tourbillon Nanograph 機芯，錶殼與時標鑲嵌精美實驗室培育鑽石。錶面華麗的設計是首款以多晶體鑽石製成，光彩奪目的樣貌令人為之驚艷。使用的實驗室培育鑽石由 Lusix、Capsoul 和 Diamaze 等專精於此項前瞻技術的合作夥伴聯合製作而成。 Carrera Plasma 鑽石陀飛輪腕錶的 44 毫米錶殼，主要採用噴砂陽極處理氧化鋁材質，完美襯托材質的亮度、顏色以及鑽石的純淨度。
此外，TAG Heuer 的設計師精心研發出黑色陶瓷拋光錶圈，加倍突顯時計 的優雅和對比鮮明的樣貌。為了更加體現腕錶的前衛設計，TAG Heuer 與鑽石設計先鋒 Capsoul 公司攜手合作，於腕錶 3 點鐘位置飾以精巧的鑽石錶冠。錶冠兩側霧面黑色精鋼 ADLC 碳鍍層計時按把，與鑽石的亮度形成鮮明對比。
TAG Heuer 也首度利用太陽能製作出革命性腕錶，搭載全新名為 「Solargraph」機芯。Solargraph 機芯，在陽光下或者室內光即可達到快速充電，便可以不用手動更換腕錶電池。機芯在充足的陽光下僅需兩分鐘即可讓腕錶運作一整天，而充電滿 20 小時便可使腕錶運作長達六個月。若時計停止運作，只須再次暴露於光線下十秒鐘，即可使其再次恢復功能，一切歸功於其超高效的充電時間。佩戴者只需輕輕拉動錶冠便可開啟腕錶的省電模式，續航力便可延長至 3 年半的時間。
經典重現
Tudor Black Bay Chrono S&G 錶面備有兩款選擇，啞黑色或太陽光線效果磨砂香檳色。兩個內凹式副計時盤分別使用了對比顯著的香檳色或啞黑色，讀時效果更為理想。副計時盤飾有圓紋，其中一個為 45 分鐘計時盤，日曆窗設於 6 點鐘位置，延續了初代 Tudor 計時腕錶的美學特色。直徑 41 毫米的黃金鋼錶殼則明顯保留了 Black Bay 系列的特點。另一細節─黃金按鈕的設計靈感同樣來自第一代Tudor計時腕錶，彰顯品牌一貫以來精益求精的匠心精神。黃金固定外圈搭配黑色陽極氧化鋁測速計字圈，頗具運動感，令此款計時腕錶的外觀個性十足。
全新 Black Bay Pro 腕錶由 Tudor 錶匠匠心製造，配備極為實用的雙時區顯示複雜功能，除常規顯示所在地時間，亦可同步顯示其他時區的時間。該錶款別緻精巧，堅固可靠，充滿運動氣息，集合品牌多項獨具一格的美學特色於一身，並以此致敬Tudor致力為專業人士製作技術腕錶的傳奇歷程。 Black Bay Pro 腕錶搭載 Tudor 原廠機芯 MT5652 型，內置多時區功能，配備經磨砂處理的 24 小時刻度固定外圈及標示 24 小時時間的黃色「雪花」指針，格外引人矚目。
說到 Tudor Royal 系列，Tudor 最初於 1950 年代使用 「Royal」這名稱，以突顯其腕錶的出眾品質。而 TUDOR Royal 系列即此歷史傳承的延續。此系列腕錶兼具運動氣息與時尚風範，配備與錶殼連成一體的錶帶，自動上鏈，價格相宜又不失優越品質。其出眾性能與精美風格的融合，汲取了經典腕錶與運動腕錶的雙重特色。此系列已推出精鋼款及金鋼款，共有 4 種尺寸、9 款錶面可選
符合道德倫理K金材質
Chopard L.U.C Full Strike Tourbillon 腕錶是一款集結多項高級複雜功能與創新技術的時計。它是 L.U.C Full Strike 三問報時腕錶系列的新成員，並且是系列首款符合倫理道德標準的 18K 玫瑰金款腕錶與首次採用幾乎全封閉錶盤的款式。只為兩項複雜功能保留了鏤空視窗，更顯別具一格。透過位於 9 時至 11 時位置之間的第一個鏤空視窗，可看到敲擊自鳴報時機制的兩枚鏡面拋光精鋼音簧；位於 6 時位置的第二個鏤空視窗，則呈現了 L.U.C 08.02-L 型機芯的陀飛輪裝置。透過藍寶石水晶製成的陀飛輪橫錶橋，螺旋形框架錶橋一眼可見。四個造型圓潤的凹槽為這種具有多重特性的材質增添迷人魅力。
Chopard IMPERIALE 飛行陀飛輪腕錶首度搭載由 Chopard 錶廠自製的 L.U.C 96.24-C 型飛行陀飛輪機芯，機芯由 194 枚零件組成，厚度僅 3.30 毫米，纖薄造型令其躋身現代高級製錶的超薄傑作行列。L.U.C 96.24-C 型機芯還設有停秒功能，這一技術特性能夠更為精準地調校時間，但與陀飛輪裝置相結合，極為罕見。
IMPERIALE 飛行陀飛輪腕錶的正面則在錶殼上呈現前所未見的豐富處理手法，以符合倫理道德標準的 18K 白金製作的錶殼和錶耳上鑲嵌閃耀鑽石，與錶盤上夜藍色砂金石玻璃閃爍的點點星光巧妙呼應，一朵珍珠貝母細工鑲嵌的蓮花正徐徐綻放。位於花蕊的位置，四瓣造型的飛行陀飛輪也如植物花卉般煥發生機，在機械裝置不停旋轉的過程中，散發浪漫詩意。
當然，Chopard 最不能錯過的就是 Happy Sport 系列。Happy Sport 時計換上一襲璀璨閃耀的金裝，獻上一支華美之舞。緞面打磨鍍金錶盤，搭配符合倫理道德標準的 18K 玫瑰金、以黃金比例設計的 33 毫米直徑錶殼，體現當下時尚運動風格的潮流趨勢，五顆活動鑽石華麗飛舞於上，與星點璀璨金光帶來一場令人目眩神迷的感官享受。18K 玫瑰金錶鏈亦符合倫理道德標準，搭載錶廠自製 Chopard 09.01-C 型機芯，具備 42 小時動力儲存。
結合鏤空設計與玫瑰金材質
新一代 Zenith Chronomaster Open 鏤空系列腕錶採用 1969 年經典 A386 腕錶上標誌性的三色錶盤設計，除了保留此 El Primero 設計中一眼可辨的經典元素之外，另外再加上通透特色。與前代 Chronomaster Open 鏤空腕錶在 9 時位置設有完全鏤空的小秒盤有所不同，新一代錶款採用人造水晶小錶盤，此材質除了保留三色計時盤設計，亦可透過此人造水晶小秒盤看見矽質星形擒縱輪。此外重新被構思的鏤空設計超越了前代版本中所使用的「框架」，轉而採用帶倒角邊緣的圓形鏤空設計，可欣賞機芯上更為筆直和更具現代感的灰色調錶橋。
為提供時下佩戴比例更為適切的需求，新一代腕錶採用直徑 39.5 毫米圓形錶殼。與 42 毫米直徑的前代錶款相比，錶耳更為纖巧別緻，錶殼邊緣的拋光斜角更為引人注目。幫浦式按鈕搭配圓形頂端，更符合人體工學觸感。精鋼錶鏈款式的輪廓線條，與混合了拋光打磨和緞面拉絲潤飾，與錶殼相互呼應。
回到 Chronomaster Sport 這個極受歡迎的系列，Zenith 更推出了全新金色與三色錶圈款式。三色錶圈款式腕錶配備有搶眼的鐫刻陶瓷錶圈，採用經典 El Primero 腕錶三色設計，將灰色、碳灰色和藍色三個顏色經過精妙的鍛造銜接而成。此三色錶圈由錶盤上三色計時盤同色延伸而出，透過清晰明瞭的分段設計，更加方便讀取 1/10 秒的時間。最為引人注目的是這款特別版腕錶配備銀色太陽紋錶盤和三色計時盤。
另外，Chronomaster Sport 系列腕錶更推出全玫瑰金款式，以及結合精鋼的耐用性和玫瑰金光彩的雙色調美學錶款。錶殼和錶鍊兩側的鍊節均採用精鋼製成，而錶圈、錶冠、按鈕和錶鍊的中央鏈節均採用玫瑰金製成。銀色太陽紋三色錶盤為腕錶更添閃耀光芒，突顯兩種材質與色調的巧妙結合效果。