奇蹟降臨 2022 Watches and Wonders

一年一度於瑞士日內瓦舉辦的Watches and Wonders，可說是全球最知名的鐘錶商展，各家頂級奢華鐘錶品牌無不在Watches and Wonders發表年度最新錶款，全球鐘錶專業人士也都會聚焦於此。這邊就來與PRESTIGE一同欣賞本屆Watches and Wonders有哪些精采不容錯過的珍稀腕錶。

Cartier 的創新工藝

對 Cartier 而言，時間是一片遊樂天地，可以探索全新領域，不斷革新品牌的時尚風格。今年，經典枕形造型成為主題元素。Coussin de Cartier 腕錶專為夜間的驚艷亮相而打造。這一腕錶系列包括 K 金和鑽石錶款、雙色錶款及設計嶄新的軟鍊錶款，整體鋪鑲彩色寶石或鑽石。

首先是錶盤環繞渦紋鑲嵌鑽石的方形 Coussin de Cartier 腕錶。形似枕墊的錶殼造型是設計關鍵，尺寸各異的鑽石突顯動感，而俐落矚目的 K 金邊角則彰顯優雅韻味。如此視覺美感乃基於 Cartier 的精湛工藝。品牌工作坊開創三角形鑲嵌工藝，無需借助傳統珠粒，即可將鑽石直接鑲嵌於錶殼中。金屬材質隱而不見，鑽石之美得以展現，更顯璀璨奪目。

Coussin de Cartier 腕錶還推出兩款限量錶款，是 Cartier 腕錶工作坊和創新研發實驗室的結晶。此創意部門設計出觸感柔軟靈活的錶殼，整體均鋪鑲鑽石或祖母綠、碧璽、沙弗萊石及藍寶石等彩色寶石。柔軟的腕錶由 K 金鍊節組成，彼此環環相扣，織就一片格網，Cartier 在其內置入創新元件，令錶殼可變形並重新收緊與恢復原狀。這是 Cartier 史無前例的設計，而尺寸與色澤皆大不相同的寶石更增加了工藝難度。鑒於腕錶靈活自如，鑲嵌師必需先以樹脂固定腕錶，再將其釋放，令製作流程更加複雜。

今年，Tank Louis Cartier 腕錶配備深邃鮮明的單色錶盤，採用品牌經典紅色和源自 Cartier 製錶作品的煤炭灰色，盡顯優雅風範。簡約設計耳目一新：十二枚傳統數字時標簡化為四枚，分鐘軌道消失無形。這款 Tank Louis Cartier 腕錶乍看單色，但根據不同的光線和角度，會展現出幽微變幻的深邃質感。為獲得這種效果， Cartier 製錶大師首次採用創新電化鐫刻技術，能夠精準刻印，以不同方向的隱形格紋組成交錯相間的區域。亦採用不同上色工藝，紅色錶盤採用漆藝。灰色錶盤採用電鍍處理。

第三款 Tank Louis Cartier 腕錶配備深黑色錶盤，更加俐落鮮明。明亮的真漆與 K 金殼的璀璨光澤形成強烈對比。Tank 系列傳承演變，造就兩款獨具個性的腕錶。 Tank Louis Cartier 腕錶蘊含的潛在美學為 Cartier 帶來豐富靈感，啟發源源不絕的創意探索。

Cartier 另一個經典系列 Santos Dumont 腕錶則向原創經典致敬，推出三款全新優雅腕錶，三款真漆腕錶進一步昇華飛行家 Alberto Santos-Dumont 推崇的風格和精神。Santos-Dumont 是飛行先驅，出席任何場合都必定穿著西裝背心、燕子領、褲口高捲的褲子與反戴帽子。1904 年，他向 Louis Cartier 訂購首枚現代腕錶。 2018 年，Santos Dumont腕錶經重新設計，忠實延續 1904 年原型風格。而今年新作備有三種色調，包括酒紅色的鉑金款、 米色的 K 金款及黑色的精鋼款，所有款式均覆有真漆薄層，經手工打磨和拋光處理。這層細膩的半透明真漆堪稱點睛之筆，為錶盤色調帶來光澤、立體和深邃感。

複雜腕錶之最

Patek Philippe 編號 5320G-011 萬年曆腕錶，三層錶耳設計，活現 1945 年某款時計的設計元素，腕錶搭配玫瑰金乳光錶面，「經典復刻」背景倍添突出。2017 年問世的編號 5320 萬年曆腕錶的設計勻稱，清晰易讀，白金錶殼搭配淡黃色塗漆錶面，最新白金款式重新演繹腕錶懷舊風格。

小時及分鐘由炭灰色針筒形金質指針及立體阿拉伯數字顯示，全部塗上白色夜光塗層。錶面顯示採饒富 Patek Philippe 特色的萬年曆布局，於 12 時位置設立並列雙顯示窗展示星期 / 月份，並以指針環繞 6 時位置月相顯示窗展示日期。錶面開闢兩個小圓顯示窗，一個位處 7 時和 8 時之間，顯示日 / 夜時分，另一個在 4 時和 5 時位置之間顯示潤年。月相精準，每 122 年才需校正一天。

編號 5205 年曆腕錶設有星期 / 日期 / 月份顯示窗，以弧線方式排列。該腕錶於 2010 年問世，備有兩種白金款式。自 2013 年起，腕錶增添玫瑰金款式，搭配乳白色或黑色塗漆錶面。而橄欖綠錶面添加放射狀飾紋，搭配黑色漸變外緣。星期 / 日期 / 月份三個顯示窗位於錶面上半部，確保年曆顯示清晰易讀。其中位於 12 時位置的顯示窗有玫瑰金外框，突顯全錶最重要資訊：日期。皇室式指針及立體小時刻度由玫瑰金製成，分鐘刻度綴以旋轉式打圈圖案。錶面中央的玫瑰金光環以及 6 時位置兼容 24 小時顯示與月相顯示窗的顯示盤外緣，皆細意造成凹面效果。

編號 5270 腕錶於 2011 年問世，承襲自 Patek Philippe 對萬年曆計時腕錶的數代演繹。如今， Patek Philippe 揉合經典格調與新穎巧思，令經典傑作煥發新意。新款腕表選用光澤熠熠的鉑金材質，鉑金珍貴稀有、極難加工，突顯錶殼的雋永設計，包括下凹式錶圈及優雅的雙層錶耳，調校按銷側面採用緞面打磨，頂部採用拋光處理。萬年曆顯示布局協調，6 時位置設有指針式日期顯示和月相視窗，12 時位置的並排雙顯示窗分別顯示星期和月份，還有兩個圓形視窗分別顯示晝 / 夜和閏年週期。搭載 CH 29-535 PS Q 計時秒機芯，秉承傳統機芯結構，同時匯集六項專利計時創新，並配備超薄日曆裝置。

時間的詩篇

Van Cleef & Arpels 分別以白 K 金和玫瑰金鑄造的 Lady Arpels Heures Florales 及 Lady Arpels Heures Florales Cerisier 腕錶，在 38 毫米的錶殼中開墾出一片瑰麗璀璨的寶石花園。前者以柔和的藍綠色彩，映襯背景上泛起微妙虹彩的白色珍珠母貝，讓思緒徘徊於碧翠澄藍的仲夏；後者則以同樣的構圖勾勒春日景致，翩翩飛舞的粉蝶，在玲瓏浮凸的滿園粉紅與丹朱間嬉戲。

每個錶盤由不少於 226 個裝飾元素構成，花瓣及蝴蝶以微型彩繪呈現，枝幹則由刻面黃 K 金精鑄，加上白色珍珠母貝雲絮和精工鑲嵌的黃色及白色美鑽，彰顯日內瓦製錶工坊的手工造詣。金質錶底蓋鐫刻優美圖案，呼應錶盤上的滿園春色；飾有刻紋琺瑯蜻蜓或蝴蝶的藍寶石水晶鏡面，透視精金平衡擺陀上細緻的璣鏤雕花和微型彩繪。

於 2013 年面世的 Lady Arpels Ballerine Enchantée 腕錶，於同年舉行的日內瓦鐘錶大賞中，贏得女裝複雜功能腕錶組別大賞。自此，這款腕錶成為世家製錶工藝的代表作。今年，世家再續傳統，分別以白 K 金及玫瑰金演繹舞蹈藝術。世家再次以雙逆跳自主顯時機芯，體現詩意韶光。逆跳機芯的指針在錶盤上劃出半圓的軌跡，再飛返原點繼續新一輪的循環。按下設於 8 點鐘的按鈕，芭蕾舞伶的裙襬隨即揚起，分別指向兩旁的時、分刻度，為時數秒，讓佩戴者細意讀時，再同時返回原處。如此飄逸的動態由精巧的複雜功能造就，猶如芭蕾舞伶優雅地徐徐展翅，展現爐火純青的工藝技術。

世家對雙雙對對的動物愛侶一直鍾愛有加，新作中的鴛侶深情對望，柔情蜜意同樣不言而喻。全新 Lady Duo de Lapins 腕錶彰顯世家珍如拱璧的工藝技術。珍珠母貝雕刻活現一雙溫柔對視的兔子。牠們身處以祖母綠、沙弗萊石和粉紅色藍寶石點綴的繽紛花園中，彩繪玻璃琺瑯盛放著處處芳菲。以鏡面拋光及璣鏤刻紋潤飾的玫瑰金太陽發放極致光芒，青金石雲朵為動人的場景增添深邃景深與立體層次。

創新材質色彩

自 2016 年首次推出藍寶石材質腕錶至今，Hublot 今年更創新推出 Big Bang 紫色藍寶石陀飛輪腕錶，以清透紫色藍寶石搭載 HUB6035 陀飛輪自動上鏈機芯，成為世界首只紫色藍寶石複雜腕錶，實證 Hublot 融合卓越工藝設計與無極限的創意，持續深耕藍寶石研發領域，再次開創顛峰之作。

僅管藍寶石材質具有耐高溫、抗腐蝕、高硬度、高透光性、熔點高（2045°C）等特點，是一種相當難加工的材料，而 44 毫米錶徑的 Big Bang 紫色藍寶石陀飛輪腕錶，成功將厚度縮減為 14.5 毫米，Hublot 以氧化鋁和鉻元素調製成獨家比例，反覆透過多種工序，包括長晶、定向、打磨、倒角、拋光等，研發製成高透光感的紫色藍寶石，而鏤空噴砂面板更完美呈現機芯的通透美感。覆以夜光塗層的指針和時標增加閱讀的便利性。

Hublot 持續研發高階亮彩陶瓷的創新工藝，成功突破陶瓷製程上的限制，在強化硬度與耐磨性的同時，亦保留其飽滿色澤與輕盈質感。Big Bang Integral 陶瓷鍊帶計時碼錶，豐富的色彩取材自大自然的元素；靛藍源自摩洛哥馬若雷勒花園（Majorelle Garden）、天藍象徵南太平洋的晴朗天空，砂礫米為加勒比海灘的閃耀砂礫，叢林綠則來自亞馬遜的熱帶雨林。腕錶的錶殼特殊立體線條完美延伸至錶鍊，每個零件均需以特製工具 打造 3 個斜面和倒角，可讓光線在各種角度下，反射彩色陶瓷的飽滿色澤，並且提供舒適服貼的佩戴觸感。

超凡複雜腕錶

積家 Master Hybris Artistica Calibre 945 Galaxia 超凡複雜工藝大師系列 945 型機芯玫瑰金腕錶，以及 Master Hybris Artistica Calibre 945 Atomium 超凡複雜工藝大師系列 945 型機芯白金腕錶，彰顯品牌在天文複雜功能領域的精湛工藝。