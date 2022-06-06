恆動之美 Beauty Of Perpetual Movement

積家在今年的Watches and Wonders與Homo Faber展覽中公布了全新當代演繹的空氣鐘Atmos作品。空氣鐘Atmos是積家另一項驚人鐘錶傑作─只仰賴空氣溫差便能驅動機芯走時。積家CEO Catherine Rénier也親自為PRESTIGE讀者說明其中的絕妙工藝之美。

TEXT MICK WU IMAGE JAEGER-LECOULTRE

說到積家Jaeger-LeCoultre，相信所有人一定對其集結複雜天文功能、藝術美學與實用性的製錶工藝讚嘆不已，像是將梵谷畫作《蒙馬儒的日落》以微繪琺瑯工藝繪製在翻轉腕錶上的Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures或是兼具運動風格與複雜功能的Polaris Perpetual Calendar萬年曆腕錶。

但或許你不知道積家的是他們有一項在技術上令人讚嘆的鐘錶作品「空氣鐘Atmos」，顧名思義它的精妙之處在於不用上發條，只靠空氣的溫差就能驅動走時。空氣鐘Atmos是採座鐘設計，外型以透明玻璃鐘罩包覆，又因精緻造型與典雅的設計而往往成為亮眼與吸睛的室內空間擺設。

積家在1928年發明空氣鐘Atmos，開創了無須手動上鏈僅從微小的空氣溫度變化中獲得動力驅動機械運行的鐘錶傑作，而且只需攝氏一度的室溫改變，就可為空氣鐘Atmos提供約兩天的運行動力，令座鐘在日常一般環境下能夠達成幾近恆動。在今年2022年，積家於Watches and Wonders鐘錶展以及Homo Faber展覽中分別呈獻全新當代演繹的空氣鐘Atmos，分別是Atmos Infinite空氣鐘與Atmos Régulateur ‘Cherry Blossom’櫻花規範指針空氣鐘。

積家的CEO Catherine Rénier也親自為我們講解與回答許多關於空氣鐘Atmos的製作細節與最新空氣鐘的創作背景。首先，Catherine表示空氣鐘Atmos依舊維持經典設計風格，兼具功能與時尚設計，不只體現最極致的鐘錶工藝，同樣也是一件藝術作品。她便舉例知名當代設計師Marc Newson便有為積家設計空氣鐘Atmos 568 by Marc Newson。而且她也說，人與鐘錶的關係其實是很情感面的，特別是對獨特的設計，對雋永的美學更容易產生情感共鳴，因此積家最重要的目的就是要創造出能讓人心動的鐘錶。

空氣鐘Atmos Infinite與Atmos Régulateur ‘Cherry Blossom’櫻花規範指針空氣鐘便是很好的例子。Atmos Infinite的機械裝置安裝於幾乎不可見的支架上，仿若懸浮於半空之中，可從各個角度仔細欣賞。積家設計總監Lionel Favre進一步解釋，空氣鐘Atmos的美態在於其機芯的獨特造型，無縫玻璃鐘罩不會在視覺上造成任何遮擋，令內部的機械裝置一覽無遺。座鐘的功能亦運用極簡約設計，積家570型機械機芯提供時、分顯示。機芯結構同樣返璞歸真，但運用了打磨表面、拋光邊緣和日內瓦波浪飾紋等精緻的製錶裝飾。

Atmos Régulateur ‘Cherry Blossom’櫻花規範指針空氣鐘的藝術概念鮮明，以全新方式彰顯座鐘的特色，呈現非凡藝術所成就的勻稱比例與和諧外觀。此空氣鐘也是積家迄今為止體積最大的琺瑯作品，單是琺瑯工序，便需要積家珍稀工藝工坊的手工藝大師以200小時來完成。這款傑作搭載的積家582型機械機芯，完全由大工坊構思和製作，採用別具一格的規範指針顯示。鐘盤呈一圈圈的圓形佈局，設有較大的分鐘圈和較小的小時圈，配搭月曆和月相顯示，並與在鐘盤下方緩緩地來回擺動的環形擺輪互相呼應。月相顯示極為精準，每3,821年才會與真實的天文月相產生一天的誤差。即便是用空氣溫差做驅動亦能展現複雜的月相功能，積家用Atmos Régulateur ‘Cherry Blossom’櫻花規範指針空氣鐘再次證明了其精湛的製錶工藝。