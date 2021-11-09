手腕上的美術館 Gallery On The Wrist

By Mick Wu
Managing Editor
09 Nov 2021
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積家琺瑯工藝大師以微繪工藝，在Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉系列琺瑯腕錶錶背完美重現了庫爾貝、梵谷與克林姆三位畫壇巨匠經典名畫，讓你的手腕成了展示經典名畫的美術館。方寸之間，名畫盡收眼底，積家Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉系列琺瑯腕錶絕對值得腕錶藏家與藝術愛好者典藏。

TEXT MICK WU IMAGE JAEGER-LECOULTRE

2021年適逢Reverso翻轉系列腕錶面世90週年，積家特別推出Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉系列琺瑯腕錶，以三款精美時計頌揚現代藝術萌芽時期的三位畫壇巨匠古斯塔夫．庫爾貝（Gustave Courbet）、文森．梵谷（Vincent Van Gogh）和古斯塔夫．克林姆（Gustav Klimt）。三款全新時計融匯了積家製錶大工坊擅長的三項獨特技藝大明火琺瑯、微繪和扭索飾紋工藝，其中扭索飾紋工藝更採用具百年歷史的手動車床加工而成。

Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉系列琺瑯腕錶一套三款，忠實重現代表西方藝術傳統中重要分水嶺的三幅畫作庫爾貝的《View of Lake Léman》（萊芒湖景，1876 年）、梵谷的《Sunset at Montmajour》（蒙馬儒的日落，1888年）、克林姆的《Portrait of a Lady》（淑女肖像，1917年）。積家的研究人員甄選出三幅優美畫作，這三件作品均曾隱匿於世數十年，並一度被認為永遠無跡可尋，直至近年才被重新發現並認定為真品。 

古斯塔夫．庫爾貝《View of Lake Léman》（萊芒湖景） 

庫爾貝於1873年來到瑞士萊芒湖岸的沃韋（Vevey）附近定居。湖面變化不定的灩瀲波光讓他大受啟發。在這幅綺麗的畫作中，庫爾貝捕捉了湖面上行雲浮光的景致。積家琺瑯工藝大師在腕錶上複製了這幅畫作的主體部分，完美重現原作的細膩色彩，以及精緻入微的細節和引人入勝的氣氛。畫作的柔和色調與閃爍的白金錶殼完美契合，並與朦朧藍灰色錶盤上精緻的人字紋扭索飾紋互相呼應。

文森．梵谷《Sunset at Montmajour》（蒙馬儒的日落） 

Sunset at Montmajour》是梵谷在夏日傍晚創作的寫生作品，描繪法國普羅旺斯地區獨有的植物和日落之前「黃金時刻」的豐富色彩，體現這位藝術家以全新手法呈現自然景色的不懈追求。積家琺瑯工藝大師於腕錶上忠實重現原作強烈的透視感，以及梵谷別樹一幟的筆觸與濃彩厚塗繪法。為搭配太陽放射狀扭索飾紋錶盤，積家精心挑選綠色琺瑯，其與畫作濃郁鮮豔的金黃色和赤褐色形成優雅對比。 

古斯塔夫．克林姆《Portrait of a Lady》（淑女肖像）

Portrait of a Lady》（淑女肖像）是克林姆於逝世前一年創作的作品。這位維也納藝術家以其早期的一幅畫作為基礎，繪製這幅唯一已知的「雙重」肖像畫作品。這幅畫作巧妙捕捉了克林姆夢幻綺麗的藝術特色，積家如今以微繪工藝將此傳奇畫作重現於Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉系列琺瑯腕錶的錶背之上。積家以完美細節重現畫作主角的優雅姿態與時尚服飾，綠色背景營造出與原作如出一轍的深邃視覺效果。精緻的麥粒扭索飾紋綠色錶盤覆以一層大明火琺瑯，優美呼應原作光芒閃爍的背景。

負責重現畫作的琺瑯工藝大師，不僅要擁有與原作藝術家相同的藝術造詣，更要掌握將畫作縮小重現於微小空間的高超技藝。此外，色彩的運用必須完全與原作相符，然而， 琺瑯顏料的性質令最終焙燒的結果難以預測。因此，成敗皆取決於琺瑯工藝大師基於多年豐富經驗而作出的判斷。

複製庫爾貝和梵谷的作品還需要應付一項特殊的挑戰，因為這兩位藝術家均擅長運用濃彩厚塗手法，將黏稠的顏料層層堆疊於畫布表面。由於無法運用琺瑯工藝複製這種繪畫中的堆疊技法，因此琺瑯工藝大師必須以獨特工藝營造相同的視覺效果。另一方面，與布面油畫相比，大明火琺瑯更具光澤，熠熠發光的琺瑯表面能夠捕捉光線，呈現出意想不到的深邃立體感與微妙的色彩變化。

積家Reverso Tribute翻轉系列腕錶錶背永遠是展現藝術創作的最佳園地，積家琺瑯工藝大師在腕錶錶背上如實重現了畫壇巨匠經典名畫，在頌揚經典名畫傳奇故事之餘，更顯現出積家琺瑯工藝大師上乘的工藝，Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉系列琺瑯腕錶絕對值得腕錶藏家與藝術愛好者典藏。

Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures 積家 Jaeger-LeCoultre Gustave Courbet Vincent Van Gogh Gustav Klimt

Mick Wu
Managing Editor

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