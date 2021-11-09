手腕上的美術館 Gallery On The Wrist

積家琺瑯工藝大師以微繪工藝，在Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉系列琺瑯腕錶錶背完美重現了庫爾貝、梵谷與克林姆三位畫壇巨匠經典名畫，讓你的手腕成了展示經典名畫的美術館。方寸之間，名畫盡收眼底，積家Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉系列琺瑯腕錶絕對值得腕錶藏家與藝術愛好者典藏。

TEXT MICK WU IMAGE JAEGER-LECOULTRE

2021年適逢Reverso翻轉系列腕錶面世90週年，積家特別推出Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉系列琺瑯腕錶，以三款精美時計頌揚現代藝術萌芽時期的三位畫壇巨匠─古斯塔夫．庫爾貝（Gustave Courbet）、文森．梵谷（Vincent Van Gogh）和古斯塔夫．克林姆（Gustav Klimt）。三款全新時計融匯了積家製錶大工坊擅長的三項獨特技藝─大明火琺瑯、微繪和扭索飾紋工藝，其中扭索飾紋工藝更採用具百年歷史的手動車床加工而成。

Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉系列琺瑯腕錶一套三款，忠實重現代表西方藝術傳統中重要分水嶺的三幅畫作─庫爾貝的《View of Lake Léman》（萊芒湖景，1876 年）、梵谷的《Sunset at Montmajour》（蒙馬儒的日落，1888年）、克林姆的《Portrait of a Lady》（淑女肖像，1917年）。積家的研究人員甄選出三幅優美畫作，這三件作品均曾隱匿於世數十年，並一度被認為永遠無跡可尋，直至近年才被重新發現並認定為真品。

古斯塔夫．庫爾貝《 View of Lake Léman 》（萊芒湖景）

庫爾貝於1873年來到瑞士萊芒湖岸的沃韋（Vevey）附近定居。湖面變化不定的灩瀲波光讓他大受啟發。在這幅綺麗的畫作中，庫爾貝捕捉了湖面上行雲浮光的景致。積家琺瑯工藝大師在腕錶上複製了這幅畫作的主體部分，完美重現原作的細膩色彩，以及精緻入微的細節和引人入勝的氣氛。畫作的柔和色調與閃爍的白金錶殼完美契合，並與朦朧藍灰色錶盤上精緻的人字紋扭索飾紋互相呼應。

文森．梵谷《 Sunset at Montmajour 》（蒙馬儒的日落）

《Sunset at Montmajour》是梵谷在夏日傍晚創作的寫生作品，描繪法國普羅旺斯地區獨有的植物和日落之前「黃金時刻」的豐富色彩，體現這位藝術家以全新手法呈現自然景色的不懈追求。積家琺瑯工藝大師於腕錶上忠實重現原作強烈的透視感，以及梵谷別樹一幟的筆觸與濃彩厚塗繪法。為搭配太陽放射狀扭索飾紋錶盤，積家精心挑選綠色琺瑯，其與畫作濃郁鮮豔的金黃色和赤褐色形成優雅對比。

古斯塔夫．克林姆《 Portrait of a Lady 》（淑女肖像）



《Portrait of a Lady》（淑女肖像）是克林姆於逝世前一年創作的作品。這位維也納藝術家以其早期的一幅畫作為基礎，繪製這幅唯一已知的「雙重」肖像畫作品。這幅畫作巧妙捕捉了克林姆夢幻綺麗的藝術特色，積家如今以微繪工藝將此傳奇畫作重現於Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉系列琺瑯腕錶的錶背之上。積家以完美細節重現畫作主角的優雅姿態與時尚服飾，綠色背景營造出與原作如出一轍的深邃視覺效果。精緻的麥粒扭索飾紋綠色錶盤覆以一層大明火琺瑯，優美呼應原作光芒閃爍的背景。

負責重現畫作的琺瑯工藝大師，不僅要擁有與原作藝術家相同的藝術造詣，更要掌握將畫作縮小重現於微小空間的高超技藝。此外，色彩的運用必須完全與原作相符，然而， 琺瑯顏料的性質令最終焙燒的結果難以預測。因此，成敗皆取決於琺瑯工藝大師基於多年豐富經驗而作出的判斷。

複製庫爾貝和梵谷的作品還需要應付一項特殊的挑戰，因為這兩位藝術家均擅長運用濃彩厚塗手法，將黏稠的顏料層層堆疊於畫布表面。由於無法運用琺瑯工藝複製這種繪畫中的堆疊技法，因此琺瑯工藝大師必須以獨特工藝營造相同的視覺效果。另一方面，與布面油畫相比，大明火琺瑯更具光澤，熠熠發光的琺瑯表面能夠捕捉光線，呈現出意想不到的深邃立體感與微妙的色彩變化。

積家Reverso Tribute翻轉系列腕錶錶背永遠是展現藝術創作的最佳園地，積家琺瑯工藝大師在腕錶錶背上如實重現了畫壇巨匠經典名畫，在頌揚經典名畫傳奇故事之餘，更顯現出積家琺瑯工藝大師上乘的工藝，Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉系列琺瑯腕錶絕對值得腕錶藏家與藝術愛好者典藏。