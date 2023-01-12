新春盛宴｜New Year Resolution

今年農曆春節喜迎兔年，不少瑞士頂級腕錶品牌皆推出以兔為主題的限量腕錶。而紅色因為有喜氣意涵，紅色系腕錶往往是農曆新年時刻佩戴首選，但綠色也具有喜慶之意─生意盎然。PRESTIGE這邊就來介紹兔年生肖腕錶，以及具紅、綠色系喜氣意涵的腕錶，以及一枚能致敬自己或親友年度成就的腕錶

Words:Mick Wu Image:各品牌

新春紅意

新春將至，Cartier推出全新Ballon Blanc de Cartier玫瑰金鑲鑽腕錶，以紅色、金色和白色歡慶即將到來的農曆年節。錶盤上四點鐘的鑽石象徵著月亮，而錶盤中的圓形明亮式切割鑽石則代表著10顆點綴的小星星。透過象徵Cartier以及好運的紅色鱷魚皮錶帶呈現品牌東方文化元素，為新春增添美好寓意與祝福。農曆新年限定錶款僅於中國、港澳、海南以及台灣獨賣，不失為賀歲珍藏的絕佳選擇。

創新前衛美學

Hublot再次將此創新材質─橘色藍寶石水晶帶到熱門的Spirit Of Big Bang錶款之上。藍寶石的組成為氧化鋁，具有耐高溫、抗腐蝕、高硬度、高透光性、熔點高等特點，是一種相當難加工的材料。而特殊的酒桶型錶殼，製作上又更加繁雜，需要克服多層次的錶殼造型，方能呈現橙色藍寶石的高透光感和精緻流暢的腕錶線條。搭載自製的HUB6020手上鍊鏤空陀飛輪機芯，可提供115小時動力儲存。8點鐘位置設有5日動力儲存顯示。位於6點鐘位置的陀飛輪框架每分鐘旋轉一圈，3點鐘位置則設有偏心小時和分鐘計時盤。

耀彩虹光

Patek Philippe編號7968/300R-001新款Aquanaut Luce「彩虹」計時碼錶亦是品牌首款自動上鍊女裝計時碼錶，搭配CH 28-520 機芯。工藝師運用隱密式鑲嵌技巧，在錶環綴以雙行長方形鑽石及多色藍寶石，彷如彩虹。珍珠母錶面經過細膩雕飾，12枚玫瑰金小時刻度上亦展現藍寶石全色系亮彩。繼去年編號5269/200R Aquanaut Luce兩地時間腕錶面世以後，最新這款計時碼錶將令品牌女裝時計陣容更盛。

CH 28-520自動上鍊機芯具縱向碟形離合器，錶面6時位置配以大型60分鐘計算器。這款現代離合器設計確保磨損程度降至最低，運作過程無礙時計精確程度與動力儲備，造就中央計時秒針兼可作為大三針持續運轉。按動錶側4時位置按鈕，即可啟動自動回位功能，於中央計時秒針已在計算一項活動時間，或是作為大三針持續轉動之際，仍可隨時重新開始計時。

生意盎然

綠色是Piaget創意調色盤中不可或缺的顔色之一。除了象徵大自然無限生機與世家於侏羅山谷仙子坡的傳世工坊外的迷人景緻外，更代表著果敢、有力的無畏精神。新年不見得要見紅才叫有喜氣，象徵生生不息的綠色也是新年期間的喜氣顏色。Piaget Polo系列孔雀綠鏤空超薄精鋼腕錶採用綠色錶橋，賦予鏤空的結構線條嶄新的風格與光彩，更能展現蒼綠盎然生機。

延續歷年Altiplano生肖錶系列的傳統，迎接寅卯兔年之際，Piaget推出全球限量的Altiplano系列兔年生肖掐絲琺瑯工藝錶盤超薄手動上鍊腕錶，由琺瑯彩繪大師Anita Porchet親製的「大明火掐絲琺瑯」工藝錶盤生動描摹中國生肖中靈動活潑的卯兔。此腕錶以2.1mm的超薄18K白金錶殼鑲嵌78顆圓形切割美鑽，搭載Piaget自製430P超薄手動上鍊機芯，極致細節大作不僅展現超凡工藝，更予與佩戴者如同巧兔般繁盛活力與無限智慧來開啟新年的嶄新篇章。

向成就致敬

春節亦是能紀念工作成就時刻，好比更適合佩戴Bvlgari Octo Finissimo Phillips in Association with Bacs & Russo。為慶祝精湛工藝與雋永風格，Bvlgari設計團隊和Phillips in Association with Bacs & Russo鐘錶部門聯手出擊，傾力打造Octo特別版，以其獨有的腳步踏尋自身的設計根源。

精確的幾何設計蘊含Bvlgari源自羅馬的品牌歷史，也向恢弘義大利建築與20世紀設計師致敬；以中軸為中心呈現出「鏡像」對稱的完美平衡；蝕刻於八角形中的圓圈創造衝突的對比層次；獨特的霧面噴砂鈦金質感襯托錶盤的大器風範；搭載Octo系列中最常見的超薄紀錄機芯BVL 138，有別於常在7點鐘位置放置小秒針盤，本次聯名限量款首度捨去此元素，將極簡風格更加淬鍊昇華。此錶款的創生匯聚了來自不同領域職人的滿腔熱情，成就博大精深的製錶藝術知識力量。

喜迎鴻兔

Chopard再次以亞洲卓越手工技藝呈獻L.U.C XP兔年蒔繪腕錶。象徵生命、美好與希望的「兔年」，Chopard推出精緻傑作，錶盤由日本漆藝大師融入金粉與珍珠母貝微粒，運用具有百年歷史的古老蒔繪技藝製作而成，呈現兔子奔跑的畫面，流露出雋永與典雅特色。腕錶採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金錶殼，直徑39.5毫米，搭載L.U.C 96.17-L型Chopard錶廠超薄自製機芯，充分彰顯蕭邦錶廠工藝大師的精湛技藝。兔年蒔繪腕錶於錶盤上呈現兩隻兔子在桂花枝葉間奔跑的情景。生肖兔在中國傳統生肖文化中代表善、美、祥和的寓意。因此，兔年寄託了人們美好的希望。

紅寶石之美

Audemars Piguet重新演繹七色彩虹的經典主題，採用出類拔萃的璀璨寶石，打造出兩組直徑分別為37mm與41mm的Royal Oak皇家橡樹系列自動上鏈腕錶。史無前例的兩組作品各由十枚白金自動上鏈腕錶組成，具時、分、秒顯示功能，尋覓完美匹配的寶石、色澤及對比是設計過程中至關重要的一步。

不僅需為每一枚41mm腕錶覓得861顆相同的寶石（共重約30到47克拉不等），或者為37mm款式收集到790顆如出一轍的寶石（共重約21到37克拉不等）。為此，寶石鑲嵌由精通製錶及寶石鑲嵌工藝的Audemars Piguet長年合作夥伴Salanitro公司負責完成。Royal Oak皇家橡樹系列自動上鏈腕錶彩虹組合根植於品牌前衛高級珠寶錶的悠久傳統，再次將寶石鑲嵌藝術推向全新境界，為獨見錶壇之創舉。

喜迎水兔年

Blancpain推出一款全新Villeret中華年曆腕錶，腕錶以鉑金製成，限量50枚，錶盤展示中華曆法的要素，而擺陀上則鐫刻上一對水兔年生肖圖案。這款獨特的腕錶設計理念源自悠久的中華傳統及農曆曆法，並結合了陽曆。白色大明火琺瑯錶盤綴以一個由金質嵌件組成的圓形刻度環，而鏤空鼠尾草葉形指針在其上輕輕掃過，藍鋼蛇形指針則標示出陽曆日期。十二時辰、日期、月份、閏月、十二生肖，以及五行和十天干等中國傳統曆法的主要時間指示以琺瑯製成。此外，還有月相─Blancpain另一個標誌性複雜功能。月相不僅是品牌全日曆腕錶的一個重要部分，也是中國農曆月份的標誌。