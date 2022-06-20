曾士昕｜時間的珍藏者 Collection Of Time

知名鐘錶評論家與藏家曾士昕與我們分享他的懷錶收藏。他特別鍾情於擁有複雜功能的懷錶及其無可取代的手工溫度，他說因為腕錶多數的複雜功能都來自於懷錶，而這些複雜功能都是誕生自現今仰賴數位車床與電腦繪圖製錶的時代之前，純粹的手工製錶技藝自然是珍貴無比。此外他也分享了他為何以真、精、新做為他的收藏原則。

TEXT MICK WU PHOTOGRAPHY LEON HUNG

曾士昕是知名的鐘錶評論家與鐘錶藏家，擁有超過四十年鐘錶資歷，在與我們分享他的懷錶收藏前，他表示古典美學與機芯工藝才是鐘錶的本質，精緻的拋光打磨與手工製錶工藝才是頂級鐘錶的靈魂。工藝傳承與精密製錶才能堆砌出豐富內涵。

曾士昕的鐘錶收藏涵蓋腕錶與懷錶，他說因為現在講求快時尚以及追逐運動錶風氣盛和許多人追逐名錶的原因是為了投資等因素，因而讓他特別想要分享自己的懷錶收藏。先不論懷錶的古董風格與懷舊氛圍，他表示就收藏價值來說懷錶充滿經典工藝。

「腕錶的功能不論是計時、三問等複雜功能皆來自於懷錶。不過年曆功能除外，年曆功能是 Patek Philippe 於腕錶上發明出來的。」曾士昕說：「在數位車床與電腦繪圖等技術崛起後，鐘錶真正純手工的部份就減少了。在這些新技術崛起前，懷錶是純正百分之百手工，我鍾情於手工溫度。」他以 Vacheron Constantin 在創廠 260 週年時發表的擁有 57 種功能的 Ref.57260 懷錶為例，說明了用嶄新的技術能突破以往純手工時代無法達到的製錶境界。

除了鑑賞懷錶的複雜功能外，說到懷錶的工藝，曾士昕也與我們分享了他自己的觀察。「懷錶的機板其實各有風格，瑞士懷錶的夾板多為條型；美國懷錶的夾板較大塊，螺絲也偏大顆；德國懷錶則偏四分之三夾板；英國懷錶主要以全夾板為主。」

我們問曾士昕是如何開啟對鐘錶的興趣? 他說自從小時候父親送手動上鍊大三針 Seiko 錶後，就開啟了對鐘錶的興趣。論及懷錶的收藏規模與收藏方向，他說他目前共有四五十支 懷錶，收藏的方向是以擁有精緻機芯工藝、複雜功能如三問報時與計時功能和擁有特殊擒縱結構的懷錶為主。「我沒有品牌迷思，以收藏特殊款式、具複雜功能以及有故事的鐘錶和懷錶為主。像是面盤上有特殊刻度的，例如一般計時碼錶的刻度多為測量平均時速六十公里，我有可以測量到平均時速三十公里甚至是十公里的。」

「我的第一個懷錶是 Seiko，屬於小三針款式，不過我講究的是工藝，具備問錶與計時碼錶功能，手工比例高。機芯是心臟，擒縱結構是靈魂，擒縱結構主導懷錶或手錶 80 到 90% 走時精準度，而擒縱結構當中最重要的就是游絲。早期的懷錶都是雙層游絲，不同於現在多是單層游絲。」說到保存方式，曾士昕並沒有用藏家慣用的收藏盒保存，他只用透明夾鏈袋保存。不過他會將錶的錶頭與錶帶分拆分別收納儲藏，「因為錶帶會因為長時間收藏而受潮。而我都把收藏品存放在銀行保管箱。」

我們問他有無有趣的收藏經歷可以分享？他說是這次帶來的錶 2。「Longines 在 1930 年代生產的三問計時懷錶。香港每年四月份與八月份都會在 Holiday Inn 飯店舉行『國際錢幣展銷會暨古董錶交易會』。我在這個場合找到 Longines 這只懷錶，計時功能正常但三問功能無法運作，我在檢查後確定可以維修，便以相對實惠價格入手，可說是一次有趣的獵錶體驗。花最多精力找尋的是錶 4，甚至有其他藏家透過拍賣公司跟我聯繫。」

我們接著問是否曾經割愛過？他說他幾乎不割愛，不過曾有一次將自己的 IWC 懷錶藏品售予一位同樣熱愛懷錶的醫生，「但我跟那位醫生說，如果他收藏夠了可以拿給我，我會原價買回。」我們問他未來想要收藏的懷錶是？他的出發點仍是以複雜功能工藝為鑑，「我目前想要找尋七〇年代前的陀飛輪懷錶，因為在七〇年代前陀飛輪懷錶相當稀有少見。」

最後也是最重要的，他分享了他個人懷錶乃至於腕錶的收藏標準，「三個原則，真、精、新。真就是一定要是真品、真正原創；精就是功能要精密精良；新就是盡可買到庫存新品。以及在挑二手錶時，同款而且狀況相近的在做比較時要挑價格高的，這代表有較好的品相。」

曾士昕 藏品解說

從左至右

1.Longines 針計時懷錶，琺瑯面盤， 1910 年代生產，18K 金材質，追針結構複雜，計時功能正常。

2.Longines 三問計時懷錶，琺瑯面盤，開蓋的獵錶錶殼，1930 年代生產，18K 金材質，同時具有三問報時與計時功能，結構複雜。

3. 無品牌半獵錶，琺瑯面盤，1930 年代，銀質錶殼，有優質的計時結構。

4. 無名的大複雜懷錶，琺瑯面盤， 1910 年代生產，18K金材質，具有三問報時、萬年曆與計時功能。在大鋼輪上方有 Poljoux 簽署，萬年曆機制具有瞬跳功能。在計時輪系的部份各多了一枚轉換輪與雙層齒輪，此結構讓計時運作較為省力，操作亦很順暢。三問報時的減速裝置採用高級的馬仔式（亦稱槓桿式）結構，具有最複雜與精密的設計。

5.Patek Philippe 三問懷錶，銀質面盤，1910 年代生產，18K金材質，雙錘雙簧結構，減速裝置亦採用高級的馬仔式（亦稱槓桿式）結構，具有精密的機芯結構與精緻的拋磨修飾。

6.Omega 計時懷錶，琺瑯面盤，開蓋的獵錶錶殼，1910 年代生產， 18K金材質，具有少見的 15 分鐘計 時功能。