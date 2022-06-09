月相錶精選｜觀月計畫 Moonstruck

具有月相功能的月相錶總是藏家眼中的珍寶，不只是告訴你月相盈虧，月相錶更集結了製錶工藝與藝術精粹之美。這邊就來欣賞PRESTIGE推薦值得仔細鑑賞的月相腕錶。

TEXT ALLYSON KLASS ART DIRECTION LEE KUAN LENG TRANSLATION MICK WU

PATEK PHILIPPE

完完全全限量100支，這只Patek Philippe Ref. 5057G-010 Calatrava是完全獨家為新加坡的高登鐘錶打造，為了紀念高登鐘錶創立50週年以及與Patek Philippe在東南亞市場合作長達50年的情誼。這只5057G-010錶徑36.5毫米，是為5057R-001的新版。5057R-001同樣具有紀念價值，是Patek Philippe在1997年為了慶祝高登鐘錶創立25週年獨家生產。正如前代，5057G-010錶圈同樣擁有三圈巴黎釘紋，而一映入眼簾便令人印象深刻的是它優雅的漸層碳黑色錶盤顏色。錶殼以白金打造，白色羅馬數字時標與同樣以白金打造的梨型指針好不搭配。機芯是Calibre 240 PS IRM C LU，具備日期、月相與動力儲存指示功能。在4點鐘與5點鐘處有秒針圈。自動上鍊機芯，擁有48小時動力，從透明的藍寶石錶背便可欣賞到5057G-010機芯運作之美，更能欣賞到「創立於1972年高登鐘錶50週年慶」銘刻字樣。

PIAGET

Piaget的Limelight Stella高級珠寶腕錶真的是一款絕美誘人的腕錶，無不引誘著觀者直視白色珍珠母貝錶盤上那誘惑人心的鮮紅色月相面盤，而且周圍還點綴著半圈長方形切割鑽石。Limelight Stella高級珠寶腕錶最叫人難以忘懷的是它經典迷人的優雅線條：圓形的白金錶殼搭配上橢圓形的珍珠母貝錶盤。整只月相腕錶一共鑲嵌359顆共8.4克拉重鑽石。從錶背可以欣賞到584P自動上鍊機芯，高超精準的月相顯示，122年只需調整一次。

BOVET 1822

Bovet的這只Recital 26 Brainstorm Chapter Two在2020年的日內瓦鐘錶大賞中獲得傑出機械腕錶獎項肯定。Recital 26 Brainstorm Chapter Two的錶徑是47.8毫米，此款腕錶最大特徵是紅金打造的錶殼彷彿寫字台般具有斜度。有三種錶盤顏色可選擇，砂金石色、綠色石英以及我們這邊秀出的藍色石英錶盤款。Bovet毫不掩飾地在此錶中炫耀他們專利註冊的雙飛行陀飛輪、顯示24座城市的第二時區盤、顯示南北半球的月相盤與五日動力儲存。此錶可說是集結了高級製錶工藝、裝飾藝術與創新設計思維。9點鐘位置的月相圖是以手工雕刻並覆有Super-LumiNova塗料，而且每127年只需調整一天。鏤空設計的月相盤更能仔細欣賞月相盤運作之美。說到著名的斜面錶殼設計，以藍寶石水晶打造的斜面錶殼可以讓佩戴者更清楚視讀以及讚嘆其中的傑出機芯工藝。

CHOPARD

前面提到，Patek Philippe為了歡慶高登鐘錶成立50週年，獨家為其打造一款專屬腕錶。同為瑞士頂級製錶商的Chopard，也為了歡慶高登鐘錶成立50週年，亦為其獨家打造Happy Moon Auto 36mm Golden Jubilee限量腕錶。此款限量腕錶共有三種錶盤可以選擇，分別是紅色珍珠母貝、綠色砂金石與這邊展示的藍色砂金石錶盤款式。每只不同風格的腕錶都在錶圈上擁有雪花鑲嵌鑽石，並且各自分別以符合道德的玫瑰金、黃金與白金來打造錶殼。當然，此款腕錶依舊保有Chopard特色：錶盤上有會隨手腕擺動而滑動的鑽石。更不用說的是其細膩的月相盤設計，刻劃著北方星空星系圖，以及在6點鐘方向以指南針風格呈現秒針盤。只有在高登鐘錶獨家販售，而且每款不同風格錶盤款式限量五只，錶背上同樣銘刻「創立於1972年高登鐘錶50週年慶」字樣。

IWC SHAFFHAUSEN

IWC很難不引人注意的大型飛行員恆定動力陀飛輪腕錶”IWC Racing”特別版，從專業賽車世界找尋靈感設計而成。這只腕錶傑作限量15只，威風凜凜的46.2毫米錶徑讓人難以忽視它的存在，這一切尤其是用黑色啞光瓷化鈦金屬打造錶殼並呈現其中恆定動力陀飛輪時更顯耀眼，也讓整體錶盤呈現風格更具未來感。月相盤顯示南北半球月相。白色數字時標與黃色裝飾線條，讓人聯想起賽車的儀表板。位於4點鐘方向的動力儲存顯示盤，設計風格更容易讓人聯想起轉速表。錶盤外圈採用百葉窗式環形結構，則是以引擎的冷氣進口為靈感。甚至連黑色橡膠錶帶也融合了賽車領域的細節，其內嵌了Alcantara，一種具備出色抓握力和耐用性的合成微纖維，常常用於包覆高性能汽車的座椅和方向盤。

VACHERON CONSTANTIN

Vacheron Constantin的Traditionnelle全日曆鏤雕腕錶，不論白金款還是玫瑰金款都擁有前衛脫俗複雜的設計風格。錶徑41毫米，煤灰色錶盤以NAC電鍍處理，而極致通透的錶盤設計能夠將蘊藏於下方的Calibre 2460 QCL/2機芯所有縝密的細節一覽無遺。錶盤由三部分組成，乳光暗灰色外圈，設有中央日期指標；同樣為暗灰色的錶盤，頂部飾有精美的機刻雕花圖案；最後，覆以藍寶石水晶錶盤，並點綴金質鑲貼時標。錶盤下還有兩個藍寶石水晶圓盤，透過視窗顯示星期和月份。此錶的月相盤一大特點是，完全以寫實手法描繪月球，並以半透明藍寶石水晶覆蓋。配有秒停裝置，自動上鍊機芯具40小時儲存動力。除三重日曆顯示之外，還具備每122年才需調校一次的精密月相顯示。透過錶底蓋，可以看到圓形粒紋裝飾的主夾板，以及飾有日內瓦波紋並經倒角打磨的錶橋。

HERMÈS

Slim d’Hermès Squelette Lune鏤空月相腕錶，可說是在低調與自信，古典與現代等光譜兩端高反差元素之間遊走。腕錶以複合材質打造，微噴砂處理的鈦金屬錶殼搭配珍貴的鉑金錶圈與白金錶冠，營造出精妙的光影與質感交錯效果。全鏤空的錶盤在霧面與亮面交替的打磨修飾中，盡顯其獨特與新潮之處。月相盤同樣採鏤空設計，更讓此錶多了份輕盈感與科技感。藍色細長指針更是呼應了鱷魚皮錶帶上的藍色細長縫線。時、分針與月相顯示伴隨著自製H1953超薄自動上鍊機芯的節奏律動，機芯並以明暗交織的鐫刻H字母裝飾。