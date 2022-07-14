機械奏鳴曲 Chime And Again

PRESTIGE要來介紹五款令人垂涎的報時錶，無論鐘錶迷或收藏家都將為之心動。

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十八世紀中葉，製錶師們發明了一種方式，令時計能夠以聲音報時。這項功能非常實用，讓人們即使在漆黑夜晚之中，依然能夠精確讀時。

和數位裝置相比，這項古老功能或許顯得過時，然而，報時錶的迷人樂音，依然是頂級鐘錶界中身價最高的特殊功能之一。例如三問錶（minute repeater），便是頂級製錶領域中最具挑戰性、最受推崇的複雜功能，不只能夠顯示時間，更將時間顯示轉化成動人樂音。由於製作難度極高，三問錶的產量稀少，身價更是無與倫比。

以下是五款近期令鐘錶愛好者與收藏家為之心動的報時功能錶。

JAEGER-LECOULTRE

MEMOVOX

自從1959年Memovox系列首次問世以來，積家便在高級製錶領域打響名號。時至今日，已歷經數個世代的演進，2020年最新發表的Master Control Memovox與Control Memovox Timer的響鬧聲持續迴盪在錶迷與藏家之間。兩種版本直徑皆為40mm、提供45小時動力儲能、搭載重新設計的機芯、以及鋒芒內斂的低調錶殼，儘管當鬧鈴功能開啟時，他們依然會發出和1959年初代MEMOVOX一樣的「上課鐘聲」。

不鏽鋼版Master Control Memovox採用藍寶石透明底蓋與全新鬧鈴機制，只要翻到錶背，便能清楚看見鬧鈴啟動、同時聽見響鬧樂音。自動機芯的玫瑰金自動盤採用鏤空設計，盡可能極大化地展示鬧鈴敲擊的過程。鬧鈴功能由面盤上位於中央碟盤的三角標誌所啟動。極致優雅的外型，搭配傾斜式錶圈、動感十足的弧型錶耳、以及經過緞面處理的不鏽鋼錶殼。

Control Memovox Timer共有不鏽鋼與玫瑰金兩種版本，功能操作簡單方便，能夠精確設定鬧鈴時間，準時提醒會議或起床時間。面盤採用環形設計，中央環形錶圈上刻有經過抛光的立體數字。不鏽鋼版搭配兩種色調的放射狀太陽紋藍色面盤，玫瑰金版搭配黑色面盤。錶殼防水50公尺。不鏽鋼版限量250只，玫瑰金版限量100只。

PATEK PHILIPPE

REF 5750P ADVANCED RESEARCH

自1839年品牌創立之初，百達翡麗便致力於三問報時錶的製作，近年來更聚焦於升級報時複雜功能機制。最新發表的三問錶，型號5750P，屬於品牌旗下的先進研究項目，鉑金材質，限量15只，去年12月正式發表。

聚焦於實驗性新科技，全新5750P擁有四項專利技術，主要集中在三問報時音效的增幅機制。全新專利裝置名為「極強音」（Fortissimo ff），讓5750P的報時音即使在60公尺也能聽得見。而一般來說，當代三問錶的報時音最多只能在10公尺內聽得見。靈感源自留聲機，這項全新報時機制由傳統三問錶的結構改良進化而來，包括小時、刻鐘與分鐘都經過重新調校，讓每一次敲擊的間距更清晰，報時節奏更加鏗鏘有力。

雖然機芯仍使用傳統的音鎚與音簧，全新音鎚則改用鉑金材質，取代一般的硬化鋼材，能夠達到悠長持久的共鳴聲響，確保每一枚百達翡麗報時錶都能夠敲擊出完美聲響。每一只報時錶在出廠前，都必須經過現任總裁Thierry Stern實際試聽過之後，才能批準通過。5750P的白金面盤採用鏤空設計，靈感來自古董車的車輪輻條。6點鐘位置的旋轉小錶盤顯示秒針。透明底蓋外圍鑴刻「先進研究Advanced Research」特別版。動力儲能為43-48小時。

BVLGARI

OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER

2014年，寶格麗完成了多項被視為不可能的壯舉，其中包括創下世界最薄紀錄的超薄腕錶，厚度僅1.8mm的Octo Finissimo。隨後在2016年推出世界上最薄的報時錶，極致複雜、極致纖薄的Octo Finissimo Minute Repeater三問腕錶，錶殼由鈦合金打造而成，厚度僅6.85mm。

製作報時錶的過程中充滿許多挑戰，其中最難克服的便是結構限制。為了敲擊出響亮、穩定、水晶般清澈的報時樂音，錶殼之中需要足夠的空間，才能發揮最佳聲學效果。藉由Octo Finissimo Minute Repeater三問腕錶的問世，寶格麗成功以最小尺寸實現完美音效，他的機芯厚度僅有3.12mm。

今年，寶格麗獻上直徑40mm、噴砂鈦金屬錶殼的最新版本，啞光藍色鏤空面盤，並搭配橡膠錶帶，防水30公尺，具備42小時動力儲能，除了鈦金屬版之外，同時並推出玫瑰金錶殼的版本。

CHOPARD

FULL STRIKE

1996年，蕭邦總裁Karl-Fredrich Scheufele發表了第一款L.U.C.系列腕錶，向品牌創辦人Louis-Ulysse Chopard致敬。從那時開始，蕭邦創作出許多腕錶作品，尤其是L.U.C.系列，具有傑出設計與卓越製錶技術。在今年Watches and Wonders日內瓦錶展之中，蕭邦推出三款新錶，延續自2016年蕭邦所發表的Full Strike minute repeater三問腕錶，當時以獨創的水晶音簧技術贏得2017年日內瓦鐘錶大賞，音簧與錶鏡由藍寶石一體成形，無須任何螺絲、接合栓、焊接或黏合劑，能夠敲擊出清脆嘹亮的報時音，就像是用餐刀輕敲著高腳杯一樣悅耳動人。

全新42.5mm的Full-Strike Tourbillon腕錶具備了三問報時與陀飛輪，為了結合這兩大複雜功能，整枚機芯的板路結構必須重新設計，將所有報時機制的零件重新安排，結果是整枚機芯具備令人驚訝的568枚零件。玫瑰金限量20只，面盤採用機刻雕花技法。另外，蕭邦並推出直徑42mm的Full-Strike Sapphire藍寶石三問錶，整只錶包括錶殼、錶冠與面盤，全部都是由透明的藍寶石切割製作而成。同時，還有限量25只的Strike One小自鳴腕錶，每逢小時整點，便會敲擊一聲進行報時。玫瑰金錶殼與機刻雕花面盤由公平採礦與公平交易的道德黃金所打造，並搭載自動機械機芯。

更進一步的重要優點是，蕭邦與兄弟小提琴家Renaud Capuçon與Gautier Capuçon共同合作，藉由他們在音樂方面的專長，為蕭邦專利的藍寶石水晶音簧技術進行調音。

VACHERON CONSTANTIN

LES CABINOTIERS WESTMINSTER SONNERIE─向維梅爾致敬

法文sonnerie的原意是「製造聲響」，通常適用於鐘樓或機械式鐘錶的響鈴，然而，江詩丹頓向荷蘭畫家致敬的Les Cabinotiers Westminster Sonnerie閣樓工匠鐘樂自鳴懷錶可不只如此，完全根據客戶需求訂製，花了八年時間製作完成。為了符合客戶最嚴苛的期待，江詩丹頓特別設立了Les Cabinotiers閣樓工匠部門，專門製作獨一無二的客製時計極品。

正因如此，Les Cabinotiers Westminster Sonnerie閣樓工匠維梅爾西敏寺鐘樂自鳴懷錶是一件真實感官世界的大師之作，讓世人得以一窺製錶業的極致工藝。這款錶搭載了客製化的手上鍊機芯，具備了包括陀飛輪、三問、大小自鳴、西敏寺鐘樂報時機制，其悠揚樂音仿自倫敦最著名的大笨鐘。

與「一般」具備兩組音鎚與音簧的三問報時機制不同，西敏寺鐘樂報時具備了五個音鎚、五個音簧、與四個支架，其報時樂音為不同音高所組成的四小節旋律，一連串音符敲擊出完美和諧的天籟樂章。

「大自鳴功能」（grande sonnerie）在每逢整點及15分鐘時，便會完整敲擊出小時與刻鐘。「小自鳴功能」（petite sonnerie）則是每逢整點會敲擊出小時，而在每15分鐘時只報刻、不報小時。「三問報時功能」（minute-repeater）則是在每次啟動時，都會完整敲擊出當下的小時、刻與分鐘。如果不想聽見太多報時音，也可以切換為靜音功能。

除了深厚的技術實力之外，江詩丹頓也是製錶工藝大師，這款懷錶的錶殼直徑達98mm，採用富含大量技巧的手工精雕工藝，錶冠上方的吊環雕飾一對昂首咆哮的獅首，蛋殼色面盤則是由大明火琺瑯燒製而成。然而，這枚懷錶真正的藝術精髓在於底蓋，無與倫比的微繪琺瑯工藝，由舉世聞名的琺瑯工藝大師Anita Porchet親自繪製，將荷蘭畫家維梅爾（Johannes Vermeer）的傳世鉅作《戴珍珠耳環的少女》凝縮於方寸之間，工時耗費數月之久才得以完成。