沙夫豪森IWC萬國錶設計，飛行員腕錶「INSPIRATION4」特別版

沙夫豪森 IWC 萬國錶為支持世界上第一個全民用太空飛行任務 Inspiration4 ，設計並捐贈了一系列獨特的太空主題飛行員計時腕錶，代表了這趟任務的價值：領導力、希望、慷慨和繁榮。腕錶將由四名參與這場旅程的太空人佩戴，之後進行拍賣，為聖猶大兒童研究醫院（St. Jude Children’s Research Hospital®）挽救生命的偉業籌集資金，同時推廣他們的工作。

飛行員計時腕錶「Inspiration4」特別版使用令人讚嘆的白色陶瓷為錶盤。獨特的顏色來自於複雜的製造過程，使用氧化鋯與其他金屬氧化物以精確比例混合。工程陶瓷是地球上最堅硬的物質之一，維式硬度等級僅次於鑽石。深藍色漆面錶盤壓印了無數的星星，捕捉太空的深邃幽黯，並有 Inspiration4 標誌。錶殼內跳動的則是 IWC 萬國錶 69380 型自製計時機芯。四枚腕錶的鈦金屬錶殼底蓋分別鐫刻了四名太空人的名字與任務的價值。引人注目的白色橡膠錶帶搭配皮革內襯。

這趟為期數天的低空環繞地球之旅代表著人類太空飛行和探索的新時代，以「Inspiration4」為名，表彰背景多元的四名太空人的使命，不只是為了支持聖猶大兒童研究醫院，更傳達一切皆有可能的人道主義訊息。這項任務是現年 38 歲的企業家兼飛行員艾薩克曼（Jared Isaacman）的心血結晶，他同時也將擔任指揮官。太空船預計九月從佛羅里達州 NASA 甘迺迪太空中心歷史悠久的 39A 號發射台升空，將在距離地表 357 英哩（575公里）高度繞行地球，時速超過 17,500 英哩（27,360公里）。幾天之後，機組人員將重新進入地球大氣層，並在佛羅里達州海岸附近進行水面軟著陸。

「從我們的創辦人佛羅倫汀・阿里奧斯托・瓊斯（Florentine Ariosto Jones）自美國來到瑞士展開製錶業革命，到我們對於創新無盡的渴望， IWC 萬國錶一直是充滿先鋒精神的公司。我們感到無比榮幸，可以和與我們共享許多價值的 Inspiration4 任務展開合作，一起創造歷史，並為如此美好的使命募款。」沙夫豪森 IWC 萬國錶行政總裁克里斯多夫・格萊恩格-海爾（Christoph Grainger-Herr）說道。艾薩克曼表示：「 Inspiration4 是把畢生夢想化為具體的過程，我代表全體機組人員感謝沙夫豪森 IWC 萬國錶加入我們的行列，支持我們為聖猶大兒童研究醫院募款的使命。」