深入水域，PRESTIGE精選14款必收熱門潛水腕錶

潛水錶在現今蔚為風行，各家頂級奢華品牌皆有自家潛水錶系列，甚至部分奢華鐘錶品牌更是從打造專業潛水錶起家。潛水錶原本是屬小眾專業工作者專用的功能性錶款，但眾家錶廠在夜光、醒目指針與單向旋轉錶圈等基本功能上增添各式設計創意，讓潛水錶逐漸成為高市場接受度的熱門款式。且看PRESTIGE介紹七個品牌，14款必收熱門潛水腕錶。

潛水錶始祖

鐘錶史上第一只潛水錶不是Rolex的Submariner，而是Blancpain的五十噚Fifty Fathoms。Blancpain當時總裁Jean-Jacques Fiechter是專業潛水愛好者，在當時市場上沒有腕錶能滿足他的潛水需求情況下，在1952年打造出一枚原型潛水錶，1953年時提供法國海軍蛙人特種部隊上校Bob Maloubier使用，這便是五十噚的起源。五十噚定義了當代潛水錶特徵，單向旋轉錶圈、清楚易讀的時標與指針與夜光功能，都可以在五十噚上找到。

而五十噚大日期腕錶更是完美呈現品牌歷史與創新傳統，除帆布錶帶、NATO錶帶更推出無比輕巧的鈦金屬鏈帶。鈦金屬鏈帶更是經過一連串精細的組裝和修飾工藝製成。50噚大日期腕錶最大特徵就是將日期窗放大，延續品牌對潛水錶清楚易讀風格要求，以及同樣具備在任何環境下都易於讀時的Super-LumiNova時標和指針。

另一款令人印象深刻的潛水錶是五十噚深潛器全曆月相腕錶，延續品牌潛水錶風格之餘更展現出品牌製作複雜腕錶工藝。星期和月份以窗口顯示，日期則利用獨立指針圍繞整個錶盤作指示。超大的月相顯示位於6時位置。這款腕錶的曆法機制融合了特殊的安全裝置，即使在午夜日期變換期間調整日曆，也可以防止日曆結構出現受損情況。

2021年推出的五十噚「無輻射」復刻腕錶更是品牌向經典致敬之作，此款潛水錶於1960年代中期首次問世，其中一個型號更被德國海軍戰鬥潛水員所採用。其錶盤印有「無輻射」標記，說明品牌不使用含有「鐳」這種具放射性元素的發光材料。這個獨特符號使其獲得空前的成功，而這款腕錶及由其演變而來的其他型號，現已成為五十噚系列的標誌性款式，因此品牌特別以一款新作，向五十噚無輻射型號致敬。

開啟潛水錶多樣面貌

說到潛水錶更是不能不提Panerai的Submersible潛水錶系列，此系列不只擁有強悍實用功能，它還親水，關注海洋議題，例如2021 W&W發表的Submersible eLAB-ID腕錶便是用環保材質製成。在這款腕錶中，由高比例再生原料製成的環保物料占整錶總重的98.6%。錶殼、三文治面盤和機芯夾板均採用EcoTitanium環保鈦金屬物料製成。這是一種輕盈的航空級再造鈦合金材質，其中80%以上的金屬成分為再生來源。錶盤和指針上採用100%再生的SuperLuminova夜光物料，並以100%再生矽材質打造機芯擒縱裝置。

Submersible Chrono Guillaume Nery Edition也是一款值得討論的潛水錶，Panerai不只在潛水錶中加入計時複雜功能，更與法國自由潛水冠軍Guillaume Nery合作推出限定錶款。此款防水深度達300公尺，配備單向旋轉錶圈，準確顯示下潛時間。精準無比的計時腕錶配備飛返計時和秒針歸零功能，確保腕錶與參考時間訊號完美同步。夜光白色時標與別具質感的鯊灰色錶盤形成強烈對比，使錶盤不論在光線充足或漆黑的環境也能清晰可讀。錶底蓋鐫刻自由潛水王者本人的簽名，以及他創下的驚人紀錄，一口氣下潛126公尺。

論及Submersible與名人的合作一定要提Panerai長年合作的品牌大使、知名世界探險家Mike Horn。Mike Horn縱橫地球上人類可涉足的每個角落，深入最極端的環境，這也象徵了Panerai是堅固耐用的腕錶品牌。Submersible Mike Horn Edition防水性能達300公尺，並採用Panerai首次引入高級製錶界的Eco-Titanium環保鈦金屬物料，鑄造直徑47毫米的獨特錶殼。這款物料毋需開採自天然資源，而是由再造鈦金屬提煉而成。除了錶殼，腕錶尚有多項組件採用Eco-Titanium製作， 包括錶冠護橋裝置、錶框和錶背，後者鐫刻Mike Horn的簽名，以及靈感擷取自海洋生物的圖案。

絕對深藍

Audemars Piguet海藍色的Royal Oak Offshore Diver皇家橡樹離岸型潛水腕錶，呼應蔚藍汪洋的深邃感。錶面鐫刻「Méga Tapisserie」超大型格紋裝飾，與螢光塗層18K白金時標及指針相映增輝。黑色潛水計時旋轉內錶圈添加白色的阿拉伯數字與前15分鐘區段對比裝飾，與精鋼錶殼及一對黑色陶瓷錶冠形成黑白比。錶殼及錶冠均經手工霧面打磨與拋光倒角處理，盡顯細膩匠心。海洋主題延續至從外部可見的藍色防水膠圈及藍色易換式橡膠錶帶，造就乘風破浪的英姿。此錶款附贈一條黑色橡膠錶帶，以供搭配。

深潛裝置

由於潛水錶是設計於極限環境使用，因此有些以製作潛水錶聞名的品牌會在潛水錶上設計排氦閥門，好比Tudor的Pelagos。Tudor Pelagos防水達500公尺，九點鐘位置備有排氦閥門，是飽和潛水時保護腕錶的必要裝置。飽和潛水員為了要在海底活動和艙中休息之間輪流交替，因此必須呼吸氦氧混合氣，避免在整個任務中需要長時間減壓。由於氦原子是現存最細小的氣粒子，即使潛水錶防水，但經過一段時間，氦氣還是能滲進腕錶，因此排氦閥門能讓滲進錶內的氣體在任務結束後釋放出來，以消解氦氣對腕錶的損害。Tudor Pelagos備有MT5612機芯，動力儲存達70小時，機芯振頻為每小時28,800次，有裝配矽游絲的平衡擺陀，獲瑞士COSC認證。

Tudor更為知名的潛水錶系列絕對非Black Bay Fifty Eight（1958年誕生）莫屬，在2021 W&W發表的Black Bay Fifty Eight 18K更讓人眼睛為之一亮，錶款得名自錶殼所用的貴金屬材質，同時呼應1958此重要年份。當年，Tudor推出首款防水深達200公尺的潛水腕錶，型號7924，亦稱為「大錶冠」。Black Bay Fifty-Eight 18K沿襲歷史悠久的初代潛水腕錶之眾多美學特色，並搭配1950年代風靡一時的39毫米直徑錶殼，手腕纖細的佩戴者亦能駕馭。新錶款亦是首款選用18 ct黃金作為錶殼材質，並配備透明錶殼底蓋的Tudor潛水腕錶，風格獨具，是小巧型腕錶與復古錶款愛好者的心儀之選。

強悍軍風

Bell & Ross是專門提供法國空軍特種部隊配戴的腕錶品牌，其潛水錶自然充滿軍風，好比BR 03 Diver Military正如其名有滿滿的軍風，細節設計精巧實用，錶盤的夜光時標符合黑暗環境中距離錶盤25公分亦可清楚閱讀的標準。鏤通金屬時標有Superluminova C3綠色夜光物料，時針，分針及秒針亦有相同夜光物料，分針亦可用於計算潛泳時間，在水底環境閱讀時間毫無障礙。在日間及光線充足之下，夜光物料呈淡杏仁色，在水底黑暗環境中即泛起光亮的綠色，這種綠色夜光物料功能出眾，顏色濃烈兼技術極為創新。

而BR 03-92 Diver Red Bronze又是一款令人驚艷的潛水錶，Bell & Ross的青銅潛水錶本來就相當熱門，共推出過黑、綠、藍色錶盤款式，今年則推出紅色錶盤。新作的錶殼及錶圈為磨砂及拋光CuSn8青銅，後者為一種合金，由92%銅與8%錫製成，而錫金屬與潛水歷史甚有淵源，因為以往的潛水頭盔及不少海軍設備都以錫製作。CuSn8青銅略呈粉紅色，隨年月過去會泛起銅鏽，看起來更有獨特古樸味道，這種特色特別受收藏家欣賞。紅色陽極氧化錶圈、紅漆錶盤質呈現不同質感，色調和諧又見精湛修飾工藝。與之前幾個顏色的型號一樣，除了不鏽鋼錶背及陽極氧化鋁錶環，錶殼所有零件以青銅製作。

復刻重生

TAG Heuer在今年W&W發表的全新潛水錶Aquaracer Professional 300米自動腕錶，可說是樹立起潛水腕錶的全新標竿，是一款符合人體工學、性能卓絕的機械腕錶。TAG Heuer團隊先專注於Aquaracer設計中最醒目和最易於辨認的元素，亦即其12刻面單向旋轉錶圈。設計師保留了基本形狀並加以改進，在整個系列中加入嵌入式防刮陶瓷，並對12個刻面進行凹槽加工，使得配戴者無論手持哪一面，錶圈皆可易於握住和轉動。6點鐘位置日期視窗上的放大鏡融入水晶玻璃底部，使錶面觸感更顯光滑，也使日期更易於從寬廣的角度讀取。全新錶款採用更寬大、更劍形的時針和更狹窄的分針，即使處於光線微弱的條件下，亦可清晰區分兩根指針。為了提升清晰性，設計師選擇綠色Super-LumiNova夜光塗層製作時針和時標，分針則選擇藍色Super-LumiNova夜光塗層。

Aquaracer Professional 300米自動腕錶Ref. 844復刻版則是向品牌1978年推出、廣受藏家喜愛的Ref. 844潛水腕錶致敬之作。TAG Heuer的設計師在製作這款精美腕錶時，完美融合了高科技5級鈦金屬錶殼與典藏腕錶的諸多視覺元素。平面黑色錶面設有Ref. 844紅色24小時刻度，此設計最初是為了讓以24小時制報時的潛水員可以快速對照。此外，腕錶錶面採用復古色調的夜光塗層。黑色穿孔橡膠錶帶也是依照原始設計改良而來，錶帶上的孔洞能讓水流在腕錶與手腕之間流動無阻。為配合整體的多刻面設計，孔洞特地做成八角形。

輕奢啟航

Hamilton是以生產軍錶聞名，其潛水錶Khaki Navy Scuba更是以耐用與強悍風格著稱。Khaki Navy Scuba防水深度達300公尺，搭配安全牢固的黑色橡膠錶帶或精鋼錶鍊，錶圈圓環設有黑色或藍色款式以配襯精美錶盤，陶瓷材質亦彰顯品牌精湛的製錶工藝。陶瓷材質防刮花和耐腐蝕，腕錶接觸到岩石、沙粒和海水依然光潔如新。錶盤12點位置的Super-LumiNova超級夜光塗層圓點，讓佩戴者能夠精準掌握潛水時間。搭載H-10自動上鍊機芯，配備鈦合金游絲，此嶄新材質能有效抵抗磁場和溫度變化，確保腕錶功能穩定精準。