為夢想而生 TIME TO REACH YOUR STAR

Zenith真力時全新Chronomaster Sport運動計時碼錶的時尚魅力不言而喻，不單只是拋光黑色陶瓷錶圈搭配獨特三色配色的三圈計時盤更為顯目亮眼、穿搭更顯美型外，Chronomaster Sport的內在更是值得細細品味，搭載品牌知名的高振頻機芯El Primero 3600，並且能精準計時至1/10秒，將講求精準計時的運動計時碼錶推向新格局，並獲得2021年GPHG日內瓦鐘錶計時碼錶大獎。

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說到瑞士頂級製錶品牌Zenith真力時，相信所有人腦中第一個浮現的印象絕對是品牌在製錶工藝上的大膽突破與創新─以高振頻機芯聞名，於1969年開發首款高振頻計時機芯El Primero以及2017年精準度達1/100的計時碼錶Defy El Primero 21。此外，Zenith真力時更是時尚潮流運動腕錶的代名詞，就以全新的Chronomaster Sport運動計時碼錶來說，拋光黑色陶瓷錶圈與錶盤上的三圈計時盤配置設計就相當誘人，Chronomaster Sport的三圈計時盤雖是典型運動計時碼錶配置，不過Chronomaster Sport的三圈計時盤卻採不同顏色設計，分別是藍色、碳灰色與淺灰色，如此佩戴於腕間更為醒目突出，更為彰顯個人時尚風格，讓服裝穿搭更為有型。

當然，Chronomaster Sport除了時尚精美的外型外，在機芯工藝上它更是一款完美承襲Zenith真力時頂尖製錶工藝的運動計時碼錶。Chronomaster Sport的El Primero 3600機芯同樣是高振頻機芯（36,000振次/小時），如此高速運轉可以精準計時至1/10秒，這項震攝人心的高階精密技術更是將講求精準計時的運動計時碼錶推向新格局。Chronomaster Sport的精確精準計時性能更是受到全球最著名頂尖的鐘錶獎項「日內瓦鐘錶大賞」肯定，日前獲得此鐘錶大賞「計時碼錶」項目贏家。

Zenith真力時不斷延續品牌過往優秀工藝以竭力創造製錶業的未來，Chronomaster Sport將品牌El Primero A386原創計時碼錶之精髓，與Chronomaster De Luca腕錶的造型以及聞名50多年的El Primero機芯的高振頻性能，集精華融匯於一款無論外型或是材質均出眾超群的Chronomaster Sport運動計時碼錶之中。全新El Primero 3600型機芯性能更卓越也更為精準。此外，腕錶採用獨一無二的設計，把1/10秒指示刻度直接鐫刻於黑色陶瓷錶圈上，是市面上唯一一款如此設計的腕錶。

就細部細節設計來說，Chronomaster Sport採用更為精製的錶盤、舒適的整合式精鋼鍊帶、經多重修飾的細節、更為完美的造型比例，且讀時精確至1/10秒。不僅如此，外型上線條流暢、堅固耐用的41毫米精鋼錶殼，搭配幫浦式按鈕與拋光黑色陶瓷錶圈，令全新的Chronomaster Sport系列更顯卓越非凡。錶圈上鐫刻10秒刻度，其鮮明對比讓錶盤外圈清晰易讀 。

Chronomaster Sport系列推出兩款型號。無論是黑色或白色錶盤款式，皆搭載El Primero標誌性的藍色、碳灰色和淺灰色三色計時盤，與1969年問世的A386碼錶如出一轍。每個計時盤皆配備60等分刻度，讓佩戴者能直接快速地讀取計時碼錶顯示。Zenith真力時Chronomaster Sport碼錶採用現代雋永的美學設計，超凡出眾，並搭配整合式精鋼鍊帶，令人想起過去曾為Zenith真力時生產多款金屬鍊帶的蓋伊．弗雷斯（Gay Frères）所設計的作品。同時動力儲存更延長至60小時，透過透明藍寶石水晶底蓋，機芯的全新構造設計清晰可見，藍色導柱輪和裝飾Zenith真力時品牌五角星標誌之鏤空自動盤，更是令人一見難忘。此外錶款另備有帶「Cordura」帆布紋理效果的橡膠錶帶，搭配精鋼折疊式錶扣可供選擇。

不論是外在上的拋光黑色陶瓷錶圈與錶盤上採三色不同配色的三圈計時盤醒目亮眼讓穿搭更顯美型外，Chronomaster Sport的內在更是令人驚艷─可以精準計時至1/10秒、每小時36,000振次的El Primero 3600高振頻機芯，更是將講求精準計時的運動計時碼錶推向新境界。Zenith真力時Chronomaster Sport的時尚魅力不言而喻，內外在都讓人絕對驚艷。