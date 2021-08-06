父親節四大精選錶款：在重要的節日對爸爸「錶」達最誠摯的心意

還在為父親節禮物煩惱嗎？編輯一次整理兼顧時尚又實用的四大品牌經典錶款，其中包含TAG Heuer泰格豪雅、Harry Winston海瑞溫斯頓、Panerai沛納海及Breguet寶璣，讓你找到最適合爸爸的命定手錶，希望在這個溫馨的節日裡，辛苦的爸爸在工作之餘也能感受到滿滿的溫暖。

TAG Heuer泰格豪雅

這款兼顧品味及運動感的Carrera Sport H02自動計時腕錶，最適合你那有著溫柔成穩的外表，骨子裡卻外向奔放的爸爸，因為Carrera Sport H02綠面自動計時腕錶同時具備了細緻、經典、以及大膽突出的特質。44mm的不鏽鋼錶殼採用了較短的錶耳來提升配戴的舒適度，拋光與刷紋交互運用的錶面處理，也讓錶款顯得更加圓潤和纖薄，橄欖綠錶面搭配銀色鋼質錶圈，體現靈活又不失穩重的氣質，而錶鏡和輕微的斜面之間進一步地整合，同樣增進了錶款的美感。錶面的邊緣帶有斜度，刻度也同樣朝錶面中央傾斜，凡此都能將配戴者的視線自然地導向時間，讓他們在一瞥之間即可正確讀取。

Harry Winston海瑞溫斯頓

海瑞溫斯頓第五大道Avenue系列雙時區自動腕錶，錶殼幾何線條分明，搭配寬大尺寸錶盤，陽剛魅力的腕錶傑作打破慣常設計，最適合跳脫傳統、獨具一格的時尚爸爸。這款腕錶所採用海瑞溫斯頓獨家專利的ZaliumTM鋯合金，其感受極為輕盈外還擁有堅韌的抗磨損與抗氧化的特色。與此同時，海瑞溫斯頓使用色澤更為溫暖精緻的18K Sedna™金，在歷經時間磨礪之後，依舊能夠散發迷人光澤。雙時區自動腕錶設計精巧，第二時區結合逆跳功能實現，堪稱海瑞溫斯頓高級複雜製錶工藝之典範。

Panerai沛納海

這款全新萬年曆腕錶，採用專利鉑金錶殼，搭配深棕色鱷魚皮革錶帶，讓你那充滿紳士風範的父親，更顯優雅內斂的尊貴氣質。在此全新研發的萬年曆錶款上，延續沛納海一貫簡潔易讀的面盤設計，正面顯示時、分、兩地時間、三點鐘方向設星期和日期顯示、九點鐘方向設小秒盤和日夜顯示。並跳脫傳統萬年曆的設計結構，低調的將閏年顯示、月份、西元年份、動力儲存顯示置於錶背。其中西元年份以四位數顯示，更為其他常規萬年曆少見的功能。搭載P.4100自動上鍊機芯，由沛納海諾沙泰爾錶廠自主研製，具三天動力儲存，兩個發條盒。偏心微型自動盤優雅而具機械感。

Breguet寶璣

如果你的爸爸除了平日工作外，休閒時間也喜愛戶外運動，寶璣在今年推出的 Marine 運動風格航海系列5547 款式，必定能完美配合爸爸的每個時刻需求。Marine 腕錶外觀簡約，並備有鬧鈴功能，設置第二時區顯示，配備三針錶盤和日期顯示。玫瑰金的款式飾有專為系列設計的機刻雕花，反映原初的設計靈感。金質錶盤猶如船上的舷窗，波浪形機花圖案，展露海洋的動態。此系列也引入了嶄新物料—鈦金屬，這種物料具有非凡特性，可抵禦含鹽空氣和腐蝕，還十分輕巧和堅固。機刻雕花錶盤以岩灰色調呈現，與深邃的玫瑰金色形成迷人對比，絕對能一展爸爸獨特兼具品味的氣度。