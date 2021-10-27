百達翡麗工藝展｜一同徜徉世界時區與兩地時區的歷史之旅

百達翡麗多時區腕錶，可以代表的是聯繫情感的寄託，不論是家人、朋友亦或是情人間，因為相隔兩地所需要相互體諒的時差；可以成為商務人士邁向成功之路的奮鬥歷程與象徵地位；更可以成為旅者啟程、歸途之中不可或缺的搭檔。而身為頂級鐘錶工藝專家的百達翡麗，於2021年10月15日隆重舉辦了一場追溯百達翡麗歷史的時空之旅，讓編輯帶您一同深入了解百達翡麗的高級製錶工藝與精緻美學。



由於鐵路的誕生，因而催化了整個時區的發展，為了讓不同地區的旅人都能夠順利搭上車，專家及學者研究出了標準時區的概念，也在一八八四年於華盛頓召開「國際子午線會議」，以格林威治時間為準軸，劃分了世界時區、規範了時間的運作。這也是為什麼在百達翡麗的旅行工藝展上，會特別放置一個百達翡麗火車模型的原因。

百達翡麗 5650G Travel Time「百達翡麗先進研究」系列腕錶

在百達翡麗旅行工藝展覽現場很榮幸可以親眼見到限量 500 枚的 5650G 限量版腕錶。Aquanaut 編號 5650G Travel Time「百達翡麗先進研究」系列腕錶，兼具運動及優雅設計風格，最新的雙時區腕錶採用 18K 白金錶殼，防水深度達一百二十米，並採用自動上弦機芯，內有兩項革新項目：經改良的 Spiromax® 游絲，內端添上凸緣，另有順應（靈活）裝置，用作設定時區。其中，腕錶的設計也運用百達翡麗的經典美學，運用深藍色熱帶複合材質錶帶，展現 Aquanaut 凸紋圖案，與錶面構造相互呼應。錶帶也能高度抵抗海水、紫外線及機械負荷，搭配 18 毫米摺疊扣固定。非常適合運動人士、旅行家或是時常穿梭於各大城市的商業人士配戴。

百達翡麗 5520P-001 兩地時間響鬧腕錶

展覽的現場，百達翡麗特意邀請了專業技師來展示超級複雜功能系列編號 5520P-001 兩地時間響鬧腕錶，雖然製錶工藝繁複且精深，但卻在設置與操作上，為配戴者打造簡單易懂的調校方式。5520P-001 兩地時間響鬧腕錶加入了 24 小時響鬧功能，以音錘敲打經典音簧演繹響鬧訊號。這間鐘錶製造商特此創製全 新綜合機芯，成就如此組合，並就響鬧裝置申請四項應用設計專利。新款機芯也是經歷五年研製而成，再搭配典雅鉑金錶殼、黑色小牛皮的錶帶，精美呈現。百達翡麗充分演繹錶面技術與優雅風格兼備的工藝。

百達翡麗型號 5231J-001 腕錶

百達翡麗著名的世界時間腕錶，採用掐絲琺瑯裝飾錶盤中心，搭配全新黃金錶殼，中心飾有與男式腕錶相同的雕飾紋，錶面呈現的歐洲、非洲、美洲地圖的掐絲琺瑯圖案是由百達翡麗專業製錶師完全手工打造，設計醒目的翼型錶耳和採用鏡面拋光的細窄錶圈，賦予其極高的辨識度。非常適合喜愛獨特、富有設計感款式的佩戴者入手。無論是細節設計、色澤還是層次感，均能令人印象深刻。