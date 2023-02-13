真愛伴行 Here Comes Love｜PRESTIGE精選六款情人腕錶，贈送六種不同類型情人

腕錶有定情之意，在情人節贈送愛侶腕錶絕對是最浪漫的決定。在頂級腕錶領域中，各種具備複雜功能、絕美工藝的錶款令人目不暇給，該如何挑選？PRESTIGE在此就精選六款腕錶，剛好適合贈送六種不同類型的情人，看在這些頂級腕錶中，能否找到你情人的影子。

Words:Mick Wu Image: 各品牌

法式雋永

假如你的情人愛好法式浪漫風格 與熱愛藝術，那麼Cartier全新Tank Française腕錶將會是贈送給情人的最佳選擇。Tank Française腕錶簡約與精緻的氣韻彷彿渾然天成，剛柔並重，承襲經典名作Tank腕錶雋永優雅的氣質與美學。Tank Française腕錶的前衛與自由不受拘束的浪漫氣息，讓人連想起巴黎。宣傳影片更邀請了國際巨星Catherine Deneuve與Rami Malek演出，並由英國名導演Guy Ritchie掌鏡，以塞納河畔為背景，利用新浪潮手法呈現Tank Française腕錶。即便時間流轉，Tank Française腕錶始終彰顯現代氣息。

擁抱奔放熱情

如果你的伴侶擁有亮麗的外型，性格奔放，那麼Bvlgari的珠寶腕錶絕對適合你那擁有迷人魅力的伴侶。特別是Divas’Dream Mosaica腕錶，全寶石鑲嵌錶盤上的扇形圖樣，彷彿向卡拉卡拉浴場的馬賽克裝飾致敬。第一款玫瑰金版本採用淡粉至洋紅的粉紅剛玉排列出由深至淺的紅色漸層色調，而第二款白金版本則搭配從天藍色至深藍的細緻色澤變化。拋光金屬飾邊點綴圓形明亮切割鑽石的襯底之下，強調幾何設計。

錶圈上的彩寶時標在色彩繽紛的寶石輝映之下更顯耀眼，錶冠鑲嵌象徵寶格麗的蛋面切割紅碧璽，彩寶藝術大師美譽不言而喻。玫瑰金款Divas’Dream Mosaica搭配紅紫色鱷魚皮錶帶，以及裝飾燦亮玫瑰金與鑽石的折疊錶扣。錶帶的錶耳亦鑲嵌寶石與粉紅剛玉，與錶盤的扇形圖騰相得益彰。藍寶石款Divas’Dream Mosaica搭配寶格麗金匠精心製作的華美錶鍊。每道扇形連結扣皆鑲嵌了大量鑽石，如繁星一般閃耀光芒。

為賽道而生

相信你一定遇過注重細節、熱愛賽車、屬於「器材控」的伴侶，那麼TAG Heuer Monza飛返計時腕錶相當適合你的伴侶佩戴。TAG Heuer Monza飛返計時腕錶是命名自義大利頂級賽道Monza（蒙札），這款腕錶提供賽車手不可或缺的三項功能：計時功能、測速尺─可使用黑色凸緣上的指示器測量1公里或1英里距離內的平均速度，以及幫助測量每分鐘心率的脈搏計，脈搏計以錶面右上方的藍線為基準，以每分鐘15次心跳為校準依據。使用者啟動計時功能並計算15次心跳，停止計時時，便可獲得個人數據。脈搏計可計算每分鐘60至200次心跳。

錶面上的紅色細節，例如計時盤指針和日期視窗框，均喚起令人熱血沸騰的賽車速度和心情。這些設計與黑色錶面和錶殼、亮藍色時標和秒針，以及客製化織質錶帶上的縫線，形成優雅對比。

珍愛典藏

如果你的情人熱愛收藏復古與經典款式腕錶，那麼積家全新推出的The Collectibles典藏系列，會是你贈予情人的好選擇。TheCollectibles典藏系列，專為希望擁有積家大工坊歷史名作的腕錶愛好者和收藏家而設，此系列精心搜羅多款見證積家歷史與20世紀製錶鼎盛時期的珍罕時計。

首批精選腕錶包括Geophysic地球物理天文台系列腕錶、Memovox Parking停車計時器響鬧腕錶、MasterMariner Deep Sea大師系列深海傳奇潛水腕錶，以及Shark Deep Sea深海傳奇系列腕錶。每一枚臻品皆隨附一份積家歷史檔案資料摘錄、一條全新錶帶，以及一本The Collectibles書籍。此外，原裝包裝盒和包裝紙以及原裝錶帶或錶鏈（如有），亦將包括在內。某些情況下，時計的內部機械裝置需進行大規模修復，但對錶殼和錶盤則須盡可能保持最低限度的維護，因為對收藏家而言，過度維修會改變作品的歷史特色。因此，積家的歷史傳承部門致力搜尋盡可能接近原始狀態的時計作品。

曠野之心

如果你與你的伴侶喜好戶外探險，或者是喜歡極限運動的話，那麼Zenith DEFY Extreme Glacier冰川腕錶會相當適合你的另一半。Zenith的DEFY Extreme專為冒險家設計，即使在嚴苛的環境亦無懼挑戰，DEFY Extreme Glacier冰川腕錶設計取材自荒涼空曠的冰川景致，只有真正適應這種極端氣候的人和物才可發光發亮。

保護按鈕的組件和十二邊形錶圈整合至鈦金屬錶殼，兩者均以玉髓製作，其淡藍色調與冰川遙相呼應。每塊寶石均經過仔細切割和拋光，因此各不相同，在色彩和紋理構造方面也會出現細微差異，令這限量50枚的DEFY Extreme Glacier冰川腕錶的每一枚皆是獨一珍品。計時盤以寒冷的冰川為主題，以經過磨砂處理的透明藍寶石製作，其外觀猶如一層薄冰，可讓光線穿過。透過鏤空錶盤，可見創新獨特的El Primero 1/100秒高振頻自動上鏈計時機芯之內部結構。

璀璨與創新

如果你在找尋可以作為定情的錶款以紀念與伴侶間的濃烈愛火，那麼Hublot的這兩款腕錶會相當適合你跟你的伴侶。Big Bang Integrated計時碼錶和Big Bang Time Only三針腕錶，兩款腕錶均鑲滿近千顆的彩色寶石，融入極致華麗的高級訂製珠寶元素。兩款全新時計作品均以Hublot獨家皇金材質打造，色澤較傳統18K 5N金更加溫潤，並含有珍貴的鉑金，鉑金的高密度延展性與穩定性，可承載鑲嵌及抛光和緞面的多重複雜工序。從錶殼至錶圈，再到錶鍊，透過立體雕塑般的縝密鑲嵌工法，將不同尺寸和形狀的8種珍稀礦石：紅寶石、紫水晶、藍色托帕石、沙弗萊石以及粉色、橙色、藍色和黃色藍寶石無縫完美銜接。

然而每顆璀璨閃耀的寶石都擁有獨一無二的色調 ，彼此之間亦存在著微妙的差別，需要經由眼光專業且技藝精湛的寶石工匠逐一配對鑲嵌，以漸層色系巧妙排列，從而營造和諧流暢的視覺效果，呈現亮眼驚豔的豐富彩虹色調。最終透過錶殼多角度拋光、緞面、倒角的打磨處理交替呈現，讓錶殼與鑲嵌的寶石相互輝映，盡顯璀璨光芒。

此外，Hublot全新經典融合系列原創腕錶最適合具創造力的情人。以黑漆錶盤搭配金屬立體刻面指針，營造時光緩慢流逝的神秘感。以黃金、鈦金以及陶瓷款三種材質，打造42、38以及33毫米錶殼。錶圈上僅有6顆品牌標誌的H鈦金屬螺絲，將錶圈固定於錶殼上。黑色漆面面盤僅以「Hublot」以及指針末端「H」點綴，盡顯低調簡約風範。

另外同樣在2023 LVMH鐘錶週發表的Big Bang陀飛輪螢光黃SAXEM腕錶，運用航太工業的特殊材質SAXEM打造44毫米錶殼，搭載自製HUB6035自動上鏈陀飛輪鏤空機芯，擁有72小時動能儲存與防水30米的優異性能，以時尚搶眼的螢光黃色系，展現Hublot擁有研發製造前衛潮流的高階複雜腕錶硬實力，傳遞獨一無二的時尚科技感。SAXEM材質耐磨性和光澤度可與鑽石比擬，Hublot再度突破製錶工藝的侷限，並開拓美學全新領域，傾力打造全新色彩的高複雜功能腕錶。