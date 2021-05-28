積家錶REVERSO翻轉系列永恆90年的腕錶傳奇！

1931年，積家推出了一款註定成為20世紀典範之作的時計——Reverso翻轉系列腕錶。這款腕錶專為抵禦馬球比賽劇烈碰撞而設計，獨特的可翻轉錶殼線條流暢，極具裝飾藝術風格，成為極為容易辨識的標誌性腕錶。90年來，Reverso翻轉系列腕錶不斷推陳出新，同時保留原有特色，曾搭載超過50款不同的機芯，而原本空白的金屬翻轉錶背亦成為發揮創意的畫布，可選擇以琺瑯或雕刻加以裝飾。2021年，Reverso翻轉系列腕錶慶祝面世90週年，並繼續彰顯其創作靈感所象徵的現代精神。現在就讓我們一起來回顧這個腕表傳奇。

典範之作的故事

Reverso翻轉系列腕錶的傳奇故事始於一項挑戰——設計一款可以在激烈的馬球比賽中佩戴而不會因衝撞而破損的腕錶。1930年，與雅克-大衛．勒考特（Jacques-David LeCoultre）和巴黎公司Jaeger SA在鐘錶經營方面有業務往來的成功企業家施薩．德特里（César de Trey）前往印度旅行，適逢當地的英國軍官參與馬球比賽。施薩．德特里被問及能否在激烈的馬球比賽中保護腕錶的錶鏡和錶盤，他便萌生了設計可翻轉錶殼的想法。他聯絡勒考特安排生產腕錶，並透過Jaeger相熟的法國工業設計師雷內-阿佛烈．沙沃（René-Alfred Chauvot）著手設計錶殼。

1931年3月4日，巴黎專利局收到一份關於「設有滑動底座並可完全翻轉的腕錶」之註冊申請；同年7月，德特里購買沙沃的設計版權，並於11月註冊「Reverso」之名。德特里和雅克-大衛．勒考特希望盡快在市場推出此革命性的設計，很快便就建立了商業合作夥伴關係，並立即開始投產腕錶。在提交專利申請後不足九個月，第一枚腕錶便於上市場發售。

風格與設計的故事

Reverso翻轉系列腕錶誕生於裝飾藝術時代的鼎盛時期，堪稱時代精神的完美化身。當時，令人目眩神迷、充滿活力的現代風格改變了音樂、藝術、建築、時裝以至體育運動等領域，並帶來一種煥然一新的美學風格。系列腕錶亦蘊含裝飾藝術風格的精髓，洋溢現代風格，在推出後隨即獲得不同界別的高雅時尚人士青睞。腕錶採用金質或新穎的Staybrite精鋼錶殼，隨後更推出了女士錶款，既可作吊墜或手袋別針，亦可佩戴於手腕。對於追求更具個性的人士，還可選擇色彩鮮明的訂製漆面錶盤，錶殼背面可綴以雕刻和漆藝個性化裝飾。在銀色錶盤盛行的世界，設計原創的Reverso翻轉系列腕錶採用黑色錶盤，搭配對比鮮明的時標。黑色錶盤的設計非常清晰易讀，獲譽為「未來的錶盤」。

精湛工藝的故事

從20世紀中開始，隨著喜好風格的改變，人們開始摒棄設計上的所有繁瑣裝飾，琺瑯、微繪和扭索飾紋等傳統工藝日漸式微，並因為老一代的手工藝大師去世而瀕臨失傳。幸運的是，機械製錶在1990年代復興，讓人們在這些手工技藝徹底消失之前再次對其產生興趣。1996年，大工坊推出了第一批採用現代大明火琺瑯工藝裝飾的時計。積家前製錶師Miklos Merczel在大工坊內建立了琺瑯工藝工作室，他精心製作了一套四款Reverso翻轉系列腕錶，每一款均以微繪工藝生動地再現新藝術大師阿爾豐斯．慕夏（Alphonse Mucha）的一幅畫作。琺瑯工藝自此成為Reverso翻轉系列腕錶的一大特色，而積家至今仍然是少數自設琺瑯工坊的製錶廠。

2016年，積家成立珍稀工藝工坊（Atelier des Métiers Rares®），讓大工坊的琺瑯工藝大師與雕刻大師、寶石鑲嵌大師以及扭索飾紋大師聚首一堂，創作令人愛不釋手的傑作。Reverso翻轉系列腕錶全面展示作為藝術表現空間的巨大潛能，這些藝術大師設計了愈來愈別緻非凡的裝飾設計。高級珠寶錶款以隱密式鑲嵌鑽石鋪滿整個錶殼，cordonnet錶鏈以璀璨美鑽重新演繹，錶背點綴雪花鑲嵌鑽石，綻放迷人光芒。正如最新推出的Reverso翻轉系列腕錶所傳達的訊息，天馬行空，創意無限。