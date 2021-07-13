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綠色誘惑 Lure In Green

By Mick Wu
Managing Editor
13 Jul 2021
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綠色誘惑 Lure In Green

綠色是腕錶界最時尚的顏色，而且它獨立於黑、藍、紅、白等基本色款，綠色面盤錶款往往是藏家優先收藏對象。是潮流還是訴諸品牌歷史，這邊就讓PRESTIGE來解讀各家錶廠綠色腕錶的魅力。

TEXT MICK WU IMAGE 各品牌

重返單色風尚

Cartier最新推出的Tank Must腕錶其中有一個系列是向1980年代蔚為流行的單色風尚致意，此錶款擺脫傳統腕錶元素，締造簡約優雅風範。忠於1980年代的精神，此Tank Must系列腕錶採用三個象徵Cartier風格精髓的素色：紅、藍、綠。精鋼腕錶搭配突顯簡約風格的錶盤，摒棄羅馬數字時標及分鐘軌道，全單色造型搭配同色調錶帶。造型依舊是經典，只不過換成單色風格，更增添獨特的別緻優雅氣息。

誕生於1917年的Tank可說是Cartier經典錶款，兩側平行的垂直錶耳是Tank腕錶的標誌性元素，設計靈感源自俯瞰坦克的獨特造型，將其輪廓融入到腕錶設計之中。2021年推出的Tank Must不只延續經典，更運用了嶄新製錶創意：率先採用光電錶盤以及非動物材質錶帶。Tank Must當中的一個系列便採用光電錶盤與SolarBeat機芯，利用太陽能便可運作。淺綠色錶帶小型款Tank Must值得推薦，特別是錶帶採用非動物性皮革，以大約40%的植物原料組成，由瑞士、德國和義大利食品工業種植的蘋果廢料製成，不只顏色環保，製程更是環保。

創品牌先例的橄欖綠

Patek Philippe最知名的運動錶款非Nautilus莫屬，但在今年推出最新款的Nautilus 5711/1A後，Patek Philippe旋即宣布5711/1A系列即將停產。然而橄欖綠色放射狀錶面的5711/1A-014，延續這款悠閒典雅腕錶典範，實在是太美型了，必定掀起收藏熱潮。新款錶面並備有錶環綴以長方形鑽石款式的5711/1300A。一點令人注意的是Patek Philippe從未在這系列展現橄欖綠色錶面款式，用色開創Nautilus時計先河。橄欖綠色調優雅，在錶面柔和放射狀加工效果下分外出眾，為全錶設計平添當代氣息。最新色調映襯白金夜光指針與小時刻度，效果分明，確保日夜每刻讀時清晰。

5711/1300A-001展現兩大元素非凡組合：長方形鑽石往往僅搭配珍貴金屬，現在連結型格鋼材登場。Nautilus時計錶環與錶殼形狀別具特色，綴以一行32顆約3.6克拉頂級Wesselton長方形鑽石，按照珠寶工藝大師最高標準鑲嵌，令錶身線條更顯出眾。當中精工細節：每顆長方形鑽石切割形狀特別略呈梯形，而非傳統長方形模樣，藉此吻合八角形圓角錶環輪廓。

向品牌工坊致敬

Piaget Altiplano至臻超薄系列Ultimate Concept腕錶厚度只有2毫米，是目前全球最薄機械腕錶。Piaget直接將機芯基板裝配於錶殼之上，且機芯與佩戴者的手腕之間僅由一層0.12毫米的鈷基合金分隔，令腕錶呈現極為纖薄的外觀設計。齒輪從傳統的0.20毫米減少至0.12毫米，藍寶石玻璃則縮薄80%，厚度僅為0.2毫米。主發條盒也採用全新設計，免去了發條盒外殼與發條盒蓋，直接安裝於腕錶框架的陶瓷滾珠軸承上，可為腕錶提供45小時的動力儲備。Piaget製錶工坊位於瑞士汝拉仙子坡，仙子坡春夏時節山谷與丘陵綠意盎然，錶橋、螺絲、指標、錶盤之所以為墨綠色並搭配同色系鱷魚皮錶帶，為的就是要向品牌製錶工坊所在地致敬。

Piaget Polo系列孔雀綠錶盤精鋼自動腕錶也相當令人激賞，將孔雀綠錶盤搭配充滿陽剛魅力的精鋼鍊帶。時標、三針和日期窗的周延皆採玫瑰金鍍色潤飾，使得雙色金同顯於一件作品之中，更透過玫瑰金的溫潤陪襯，讓孔雀綠的錶面更具碧青湖水色澤。並且，指針及時標皆有夜光塗層，以增加夜間讀時的便利性。秒針末端的鏤空PLogo，隨著時間推演，在孔雀綠錶盤上畫出優雅的圓。

綠色宜古宜今

Rolex在今年推出四款全新Oyster Perpetual Datejust 36，其中一款採用綠色錶面。當然，Rolex使用綠色錶面從不是新鮮事，Rolex甚至是綠色錶面風潮引領者，但此款綠色錶面的Oyster Perpetual Datejust 36，是橄欖綠色棕櫚葉圖案錶面，換言之，Rolex用棕櫚葉圖案來詮釋綠錶面風潮可謂嶄新創意。而且此棕櫚葉圖案更落實在其他兩款新款Oyster Perpetual Datejust 36之上黃金鋼款（蠔式鋼與18ct黃金），搭配蠔式錶帶與金色錶面；永恒玫瑰金鋼款（蠔式鋼與18ct永恒玫瑰金），搭配紀念型（Jubilee）錶帶與銀色錶面。

Tudor知名潛水錶Black Bay Fifty Eight 18K讓人眼睛為之一亮，錶款得名自錶殼所用的貴金屬材質，同時呼應1958此重要年份。Black Bay Fifty-Eight 18K沿襲歷史悠久的初代潛水腕錶之眾多美學特色，新錶款亦是首款選用18ct黃金作為錶殼材質。當然最令人印象深刻的是金綠色調和諧共鳴。Black Bay Fifty-Eight 18K的一項重要元素，即啞面18ct黃金材質。錶面及外圈的優雅搭配，色澤濃郁的「金綠」色調，加上以啞面金色的細節裝飾，均突顯了這一材質的特別之處。「雪花」指針及立體鐘點標記同樣由18ct黃金製成。 

碧綠色澤更勝翡翠

綠色絕對是保育與追求大自然的顏色，Hublot今年再次攜手SORAI基金會推出全新第二代Big Bang Unio SORAI保育犀牛限量錶，邀請全球100位腕錶愛好者，共襄盛舉支持犀牛保育行動。這款腕錶的部分收益將贊助Care for Wild Rhino Sanctuary動物保育組織，這是由SORAI基金會所支持的全球最大的犀牛復育所。搭載自製UNICO計時機芯，陶瓷錶殼配色採用南非夏季特有灌木綠，細膩揉合深淺綠色調，並延伸自迷彩橡膠錶帶與綠色魔鬼氈錶帶，兩條錶帶展現不同個性。透明藍寶石底蓋刻有特別限量版圖案。

Hublot更是製造創新材質的專家，Spirit of Big Bang Saxem腕錶的主要材質Saxem是由Hublot首創，為了呈現清透碧綠的色調，位於瑞士錶廠的材質實驗室經過多次的研發與精密計算，融合銩、鈥和鉻等稀土元素與藍寶石基礎成分氧化鋁，於2019年創造出全新複合礦物，碧綠色澤勝過翡翠，其耐磨性和光澤度則可與鑽石相提並論，立方晶體結構則讓錶殼從任一角度觀賞均呈現神秘完美的飽滿色彩。HUB4700自動上鏈鏤空機芯，動力儲存達50小時。整只腕錶散發神秘內斂卻耀眼的透綠。

強調環保的軍風魅力

綠色對Panerai來說亦是環保的顏色。承襲環保主題，Panerai除了運用環保再生物料製作腕錶推出Submersible E-Lab ID概念錶外，亦推出全新Luminor Marina eSteel腕錶，腕錶總重152.4克，其中89克為環保再生物料打造的零部件，占整錶總重的58.4%。研發最大的困難點在於，eSteel鋼合金必須達到與傳統精鋼同樣嚴格的標準。而最終在化學特性、物理結構和耐腐蝕性，eSteel確實展現毫不遜色於非再造合金材質的優異表現。以再生物料比例來看，雖不及Submersible E-Lab ID接近100%的比例，但透過更具規模性的量產，Panerai對降低環境影響邁出相當關鍵的一步。

日常歡愉

Oris是一個講求奢華與歡愉的瑞士高級鐘錶品牌，所謂歡愉是Oris希望能替愛好機械錶族群帶來生活中的小確幸，好比他們的理念是「我們理解現代人不需要機械腕錶，但是擁有一個並看到它的運作，便是使生活變得更加愉快的簡單樂趣，這也是機械的價值含義」。因而Oris的機械錶以親民的價格提供高價位機械錶款才有的透明底蓋設計讓你欣賞機芯，特別是知名的潛水錶款Aquis Date Calibre 400亦是如此，因此綠色錶面的Aquis Date Calibre 400更顯歡愉氣氛。而Calibre 400機芯是Oris樹立的新標準，身為獨立的瑞士鐘錶品牌，在工程師的研發下自製而成，具有5日動力儲存、高抗磁性、防水300公尺，並具有10年保固。

永恆經典

Jaeger LeCoultre積家Reverso翻轉系列腕錶於1931年面世時，大工坊立即意識到，這款原本專為運動比賽而設計的作品，具有超越運動領域的吸引力。在Reverso翻轉系列腕錶推出後的第一年，積家開始在原型黑色錶盤的基礎上推出不同顏色的款式，在當時鮮有推出色彩錶盤設計的製錶業界更顯獨特和現代性。

2021年，大工坊為呼應Reverso翻轉系列腕錶早期的色彩搭配，推出Reverso Tribute Small Seconds翻轉系列小秒針腕錶綠色款。鮮明的太陽放射狀飾紋漆面錶盤和相襯的皮革錶帶，令人聯想起汝山谷中環繞積家總部鬱鬱蔥蔥的松樹森林。 

錶盤結合了Reverso Tribute翻轉系列腕錶的所有經典設計元素，以鑲貼時標代替數字時標。時標的刻面造型與太子妃式指針互相映襯，在視覺上為漆面錶盤增添深邃的立體感。位於錶盤下半部分的小秒針顯示採用圓形軌道式刻度環，與錶盤和錶殼的直線幾何設計形成鮮明對比。翻轉錶殼時，錶框內鐫刻太陽放射狀飾紋，呼應綴以太陽放射狀飾紋的錶盤。 

前衛設計

如果你想找特殊前衛錶款，H. Moser & Cie.亨利慕時會是不錯選擇。特別引人注目的是這款Streamliner Centre Seconds疾速者大三針，流暢外型及精緻的高級潤飾工藝，更特別的是Matrix Green極光綠錶盤。閃亮的配色呈現橄欖綠以至紅金色的複雜色調，為腕錶增添一抹雋永的優雅氣息。指示小時及分鐘的3D立體指針由兩個部分組成，並嵌入含有Super-LumiNova夜光物料的創新陶瓷基底材質GlobolightHMC 200自動上鍊機芯，提供至少三天動力儲存。

為速度而生

若要說最渴望速度的計時腕錶，絕對是因應賽車運動而生的TAG Heuer Carrera錶款莫屬。全新的TAG Heuer Carrera搭載了結構複雜的原廠自製機芯Calibre Heuer 02，而且在黑色、藍色、黑色配上玫瑰金的配色外，橄欖綠款的錶盤配色更是令人愛不釋手，錶盤採同心圓刷紋打磨，錶面的邊緣帶有斜度，刻度也同樣朝錶面中央傾斜，凡此都能將配戴者的視線自然地導向時間，讓他們在一瞥之間即可正確讀取。三個小錶盤和6點鐘位置的日期窗極其清楚易讀，9點鐘位置的小時積算計跟3點鐘位置的分鐘積算計形成了精采視覺平衡。

TAG Heuer Monaco綠錶面自動腕錶，為傳奇的Monaco系列新添一員，以紀念TAG Heuer擔任新一屆摩納哥古董車大獎賽的大會贊助商和官方指定時計。TAG Heuer Monaco綠錶面自動腕錶選用當前流行的色彩飽和的祖母綠，深受愛錶之士與收藏家歡迎。這種綠色亦令人聯想起摩納哥古董車大獎賽道上，位於海港旁減速彎道前的一段著名賽道。兩個黑色計時器和覆以白色Super-LumiNova夜光塗料的鍍銠鑲貼刻度和指針，與鮮明的太陽光線雕紋錶面形成對比。

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