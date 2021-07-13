綠色誘惑 Lure In Green

綠色是腕錶界最時尚的顏色，而且它獨立於黑、藍、紅、白等基本色款，綠色面盤錶款往往是藏家優先收藏對象。是潮流還是訴諸品牌歷史，這邊就讓PRESTIGE來解讀各家錶廠綠色腕錶的魅力。

TEXT MICK WU IMAGE 各品牌

重返單色風尚

Cartier最新推出的Tank Must腕錶其中有一個系列是向1980年代蔚為流行的單色風尚致意，此錶款擺脫傳統腕錶元素，締造簡約優雅風範。忠於1980年代的精神，此Tank Must系列腕錶採用三個象徵Cartier風格精髓的素色：紅、藍、綠。精鋼腕錶搭配突顯簡約風格的錶盤，摒棄羅馬數字時標及分鐘軌道，全單色造型搭配同色調錶帶。造型依舊是經典，只不過換成單色風格，更增添獨特的別緻優雅氣息。

誕生於1917年的Tank可說是Cartier經典錶款，兩側平行的垂直錶耳是Tank腕錶的標誌性元素，設計靈感源自俯瞰坦克的獨特造型，將其輪廓融入到腕錶設計之中。2021年推出的Tank Must不只延續經典，更運用了嶄新製錶創意：率先採用光電錶盤以及非動物材質錶帶。Tank Must當中的一個系列便採用光電錶盤與SolarBeat機芯，利用太陽能便可運作。淺綠色錶帶小型款Tank Must值得推薦，特別是錶帶採用非動物性皮革，以大約40%的植物原料組成，由瑞士、德國和義大利食品工業種植的蘋果廢料製成，不只顏色環保，製程更是環保。

創品牌先例的橄欖綠

Patek Philippe最知名的運動錶款非Nautilus莫屬，但在今年推出最新款的Nautilus 5711/1A後，Patek Philippe旋即宣布5711/1A系列即將停產。然而橄欖綠色放射狀錶面的5711/1A-014，延續這款悠閒典雅腕錶典範，實在是太美型了，必定掀起收藏熱潮。新款錶面並備有錶環綴以長方形鑽石款式的5711/1300A。一點令人注意的是Patek Philippe從未在這系列展現橄欖綠色錶面款式，用色開創Nautilus時計先河。橄欖綠色調優雅，在錶面柔和放射狀加工效果下分外出眾，為全錶設計平添當代氣息。最新色調映襯白金夜光指針與小時刻度，效果分明，確保日夜每刻讀時清晰。

5711/1300A-001展現兩大元素非凡組合：長方形鑽石往往僅搭配珍貴金屬，現在連結型格鋼材登場。Nautilus時計錶環與錶殼形狀別具特色，綴以一行32顆約3.6克拉頂級Wesselton長方形鑽石，按照珠寶工藝大師最高標準鑲嵌，令錶身線條更顯出眾。當中精工細節：每顆長方形鑽石切割形狀特別略呈梯形，而非傳統長方形模樣，藉此吻合八角形圓角錶環輪廓。

向品牌工坊致敬

Piaget Altiplano至臻超薄系列Ultimate Concept腕錶厚度只有2毫米，是目前全球最薄機械腕錶。Piaget直接將機芯基板裝配於錶殼之上，且機芯與佩戴者的手腕之間僅由一層0.12毫米的鈷基合金分隔，令腕錶呈現極為纖薄的外觀設計。齒輪從傳統的0.20毫米減少至0.12毫米，藍寶石玻璃則縮薄80%，厚度僅為0.2毫米。主發條盒也採用全新設計，免去了發條盒外殼與發條盒蓋，直接安裝於腕錶框架的陶瓷滾珠軸承上，可為腕錶提供45小時的動力儲備。Piaget製錶工坊位於瑞士汝拉仙子坡，仙子坡春夏時節山谷與丘陵綠意盎然，錶橋、螺絲、指標、錶盤之所以為墨綠色並搭配同色系鱷魚皮錶帶，為的就是要向品牌製錶工坊所在地致敬。

Piaget Polo系列孔雀綠錶盤精鋼自動腕錶也相當令人激賞，將孔雀綠錶盤搭配充滿陽剛魅力的精鋼鍊帶。時標、三針和日期窗的周延皆採玫瑰金鍍色潤飾，使得雙色金同顯於一件作品之中，更透過玫瑰金的溫潤陪襯，讓孔雀綠的錶面更具碧青湖水色澤。並且，指針及時標皆有夜光塗層，以增加夜間讀時的便利性。秒針末端的鏤空P字Logo，隨著時間推演，在孔雀綠錶盤上畫出優雅的圓。

綠色宜古宜今

Rolex在今年推出四款全新Oyster Perpetual Datejust 36，其中一款採用綠色錶面。當然，Rolex使用綠色錶面從不是新鮮事，Rolex甚至是綠色錶面風潮引領者，但此款綠色錶面的Oyster Perpetual Datejust 36，是橄欖綠色棕櫚葉圖案錶面，換言之，Rolex用棕櫚葉圖案來詮釋綠錶面風潮可謂嶄新創意。而且此棕櫚葉圖案更落實在其他兩款新款Oyster Perpetual Datejust 36之上─黃金鋼款（蠔式鋼與18ct黃金），搭配蠔式錶帶與金色錶面；永恒玫瑰金鋼款（蠔式鋼與18ct永恒玫瑰金），搭配紀念型（Jubilee）錶帶與銀色錶面。

Tudor知名潛水錶Black Bay Fifty Eight 18K讓人眼睛為之一亮，錶款得名自錶殼所用的貴金屬材質，同時呼應1958此重要年份。Black Bay Fifty-Eight 18K沿襲歷史悠久的初代潛水腕錶之眾多美學特色，新錶款亦是首款選用18ct黃金作為錶殼材質。當然最令人印象深刻的是金綠色調和諧共鳴。Black Bay Fifty-Eight 18K的一項重要元素，即啞面18ct黃金材質。錶面及外圈的優雅搭配，色澤濃郁的「金綠」色調，加上以啞面金色的細節裝飾，均突顯了這一材質的特別之處。「雪花」指針及立體鐘點標記同樣由18ct黃金製成。

碧綠色澤更勝翡翠

綠色絕對是保育與追求大自然的顏色，Hublot今年再次攜手SORAI基金會推出全新第二代Big Bang Unio SORAI保育犀牛限量錶，邀請全球100位腕錶愛好者，共襄盛舉支持犀牛保育行動。這款腕錶的部分收益將贊助Care for Wild Rhino Sanctuary動物保育組織，這是由SORAI基金會所支持的全球最大的犀牛復育所。搭載自製UNICO計時機芯，陶瓷錶殼配色採用南非夏季特有灌木綠，細膩揉合深淺綠色調，並延伸自迷彩橡膠錶帶與綠色魔鬼氈錶帶，兩條錶帶展現不同個性。透明藍寶石底蓋刻有特別限量版圖案。

Hublot更是製造創新材質的專家，Spirit of Big Bang Saxem腕錶的主要材質Saxem是由Hublot首創，為了呈現清透碧綠的色調，位於瑞士錶廠的材質實驗室經過多次的研發與精密計算，融合銩、鈥和鉻等稀土元素與藍寶石基礎成分氧化鋁，於2019年創造出全新複合礦物，碧綠色澤勝過翡翠，其耐磨性和光澤度則可與鑽石相提並論，立方晶體結構則讓錶殼從任一角度觀賞均呈現神秘完美的飽滿色彩。HUB4700自動上鏈鏤空機芯，動力儲存達50小時。整只腕錶散發神秘內斂卻耀眼的透綠。

強調環保的軍風魅力

綠色對Panerai來說亦是環保的顏色。承襲環保主題，Panerai除了運用環保再生物料製作腕錶推出Submersible E-Lab ID概念錶外，亦推出全新Luminor Marina eSteel腕錶，腕錶總重152.4克，其中89克為環保再生物料打造的零部件，占整錶總重的58.4%。研發最大的困難點在於，eSteel鋼合金必須達到與傳統精鋼同樣嚴格的標準。而最終在化學特性、物理結構和耐腐蝕性，eSteel確實展現毫不遜色於非再造合金材質的優異表現。以再生物料比例來看，雖不及Submersible E-Lab ID接近100%的比例，但透過更具規模性的量產，Panerai對降低環境影響邁出相當關鍵的一步。

日常歡愉

Oris是一個講求奢華與歡愉的瑞士高級鐘錶品牌，所謂歡愉是Oris希望能替愛好機械錶族群帶來生活中的小確幸，好比他們的理念是「我們理解現代人不需要機械腕錶，但是擁有一個並看到它的運作，便是使生活變得更加愉快的簡單樂趣，這也是機械的價值含義」。因而Oris的機械錶以親民的價格提供高價位機械錶款才有的透明底蓋設計─讓你欣賞機芯，特別是知名的潛水錶款Aquis Date Calibre 400亦是如此，因此綠色錶面的Aquis Date Calibre 400更顯歡愉氣氛。而Calibre 400機芯是Oris樹立的新標準，身為獨立的瑞士鐘錶品牌，在工程師的研發下自製而成，具有5日動力儲存、高抗磁性、防水300公尺，並具有10年保固。

永恆經典

當Jaeger LeCoultre積家Reverso翻轉系列腕錶於1931年面世時，大工坊立即意識到，這款原本專為運動比賽而設計的作品，具有超越運動領域的吸引力。在Reverso翻轉系列腕錶推出後的第一年，積家開始在原型黑色錶盤的基礎上推出不同顏色的款式，在當時鮮有推出色彩錶盤設計的製錶業界更顯獨特和現代性。

2021年，大工坊為呼應Reverso翻轉系列腕錶早期的色彩搭配，推出Reverso Tribute Small Seconds翻轉系列小秒針腕錶綠色款。鮮明的太陽放射狀飾紋漆面錶盤和相襯的皮革錶帶，令人聯想起汝山谷中環繞積家總部鬱鬱蔥蔥的松樹森林。

錶盤結合了Reverso Tribute翻轉系列腕錶的所有經典設計元素，以鑲貼時標代替數字時標。時標的刻面造型與太子妃式指針互相映襯，在視覺上為漆面錶盤增添深邃的立體感。位於錶盤下半部分的小秒針顯示採用圓形軌道式刻度環，與錶盤和錶殼的直線幾何設計形成鮮明對比。翻轉錶殼時，錶框內鐫刻太陽放射狀飾紋，呼應綴以太陽放射狀飾紋的錶盤。

前衛設計

如果你想找特殊前衛錶款，H. Moser & Cie.亨利慕時會是不錯選擇。特別引人注目的是這款Streamliner Centre Seconds疾速者大三針，流暢外型及精緻的高級潤飾工藝，更特別的是Matrix Green極光綠錶盤。閃亮的配色呈現橄欖綠以至紅金色的複雜色調，為腕錶增添一抹雋永的優雅氣息。指示小時及分鐘的3D立體指針由兩個部分組成，並嵌入含有Super-LumiNova夜光物料的創新陶瓷基底材質Globolight。HMC 200自動上鍊機芯，提供至少三天動力儲存。

為速度而生

若要說最渴望速度的計時腕錶，絕對是因應賽車運動而生的TAG Heuer Carrera錶款莫屬。全新的TAG Heuer Carrera搭載了結構複雜的原廠自製機芯Calibre Heuer 02，而且在黑色、藍色、黑色配上玫瑰金的配色外，橄欖綠款的錶盤配色更是令人愛不釋手，錶盤採同心圓刷紋打磨，錶面的邊緣帶有斜度，刻度也同樣朝錶面中央傾斜，凡此都能將配戴者的視線自然地導向時間，讓他們在一瞥之間即可正確讀取。三個小錶盤和6點鐘位置的日期窗極其清楚易讀，9點鐘位置的小時積算計跟3點鐘位置的分鐘積算計形成了精采視覺平衡。

TAG Heuer Monaco綠錶面自動腕錶，為傳奇的Monaco系列新添一員，以紀念TAG Heuer擔任新一屆摩納哥古董車大獎賽的大會贊助商和官方指定時計。TAG Heuer Monaco綠錶面自動腕錶選用當前流行的色彩飽和的祖母綠，深受愛錶之士與收藏家歡迎。這種綠色亦令人聯想起摩納哥古董車大獎賽道上，位於海港旁減速彎道前的一段著名賽道。兩個黑色計時器和覆以白色Super-LumiNova夜光塗料的鍍銠鑲貼刻度和指針，與鮮明的太陽光線雕紋錶面形成對比。