腕間微型工藝 Elegant At Heart

積家的Caliber 101是世界上最小的機芯，積家會創造出如此精密微型的機芯，開發初衷是為了讓仕女們能夠佩戴最纖細的珠寶腕錶，好襯托出高雅氣質。微型的Caliber 101機芯更能讓積家的珠寶設計師在設計珠寶腕錶時不會受限於機芯尺寸，讓珠寶成為設計主角，於此更能展現珠寶設計之美。讓我們來欣賞積家的Caliber 101機芯，以及幾件揉合了如此精密製錶工藝與珠寶設計之美的珠寶腕錶作品

TEXT MICK WU IMAGE JAEGER-LECOULTRE

說到Jaeger-LeCoultre積家，相信第一個浮現在所有人腦海中的一定是其Reverso系列腕錶的可翻轉錶殼設計─因應於馬球運動而生，將錶殼翻轉可保護錶面不會在激烈的馬球運動中受損。積家另一項出色的製錶工藝是積家機芯Caliber 101，Caliber 101是全世界最小的機芯，長度為14毫米、寬度4.8毫米，厚度僅3.4毫米，機芯平衡擺輪振頻為每小時21,600次，而重量更是僅有1克。

積家如此微型的Caliber 101機芯誕生於1929年的瑞士汝山谷，開發的初衷是為了創造出更為微小的Duoplan機芯─積家當時相當知名的雙面腕錶機芯。Caliber 101機芯彰顯出積家對微型機械工程的卓越技藝。由於Caliber 101機芯微型之故，積家將之運用於講求細緻工藝的珠寶腕錶並配上最美的鑽石以更能彰顯珠寶腕錶設計之美，當然更能展現女性珠寶腕錶纖細之美，包括英國女王伊莉莎白二世在1953年於加冕儀式佩戴的積家腕錶搭載的便是Caliber 101機芯。

目前的Caliber 101機芯已經來到第四代，由於整體尺寸纖細小巧，所有零件都均必須訂製生產並經過調整，令每一枚Caliber 101機芯皆別具一格。在積家大工坊中能掌握如此微型機芯製錶工藝的製錶師也屈指可數，因此積家每年僅推出數十枚Caliber 101機芯珠寶腕錶。

積家在2018年於威尼斯國際電影節之際推出的Joaillerie 101 Reine及Joaillerie 101 Feuille玫瑰金腕錶搭載的正是Caliber 101機芯，完美體現珠寶與高級製錶工藝之美。Joaillerie 101 Reine及Joaillerie 101 Feuille腕錶各鋪鑲110顆耀目的鑽石，積家的工匠們以手工方式鑲嵌美鑽，銀色蛋白石錶盤搭配簡約優雅的太子妃式指針，散發恆久的女性之美。Joaillerie 101 Reine腕錶氣質高雅，Joaillerie 101 Feuille腕錶則充滿神秘感，其帽型錶蓋猶如精細的葉片，可自由開合，按佩戴者喜好隱藏或顯示流轉的時光。線條曲線有如植物般蜿蜒，鑲嵌明亮式切割和長方形切割鑽石，錶盤或隱藏在錶蓋之下，或散發奪目姿彩。

2020年，積家推出Snowdrop與Bangle兩款珠寶腕錶，更是彰顯出積家揉合高級珠寶與高級製錶工藝的巧妙之處。Snowdrop珠寶腕錶的靈感源自綻放於汝山谷薄雪之上的白色鐘形花卉，採用手鐲風格設計，洋溢精緻柔美魅力。一圈梨形鑽石環繞錶盤，宛如花卉，波浪般上下起伏的鑽石則點綴錶鏈周圍，以重覆的花瓣圖案呈現和諧對稱的美感。積家設計師選擇以爪鑲工藝鑲嵌鑽石，能夠使金屬鑲座盡量隱藏於寶石底部，以便光線從各個角度穿透鑽石，彷彿懸浮於錶鏈表面般晶瑩剔透。腕錶共鑲嵌904顆鑽石，其中204顆為梨形鑽石，其餘均為明亮式切割鑽石（共重20.9克拉），僅是鑽石鑲嵌工序已耗時130小時，過程全由積家珠寶工藝大師進行。

Bangle珠寶腕錶的靈感源自裝飾藝術的優雅幾何構圖，以及20世紀現代主義強而有力的鮮明造型，以大膽前衛鮮明的方式彰顯女性魅力。錶鏈鑲嵌996顆鑽石（共重19.7克拉），以漸變尺寸排列，強調流利的曲線設計，這種對稱與不對稱的構圖相互交疊，更顯動感活力。積家工藝師結合爪鑲工藝（144顆鑽石）和粒面鑲嵌工藝（852顆鑽石），突顯鑽石的立體效果，玩味光線折射，極盡璀璨光芒。金質帶環置於錶鏈兩側，用於支撐錶鏈結構，其上的粒面鑲鑽整齊排列，光華奪目，只需輕輕旋轉兩側便可解開錶鏈，無需配備錶扣。

積家化不可能為可能，讓最纖細的珠寶首飾也能擁有一顆最精密的機械腕錶機芯。正如積家創造出世界最小的機芯Caliber 101最原始的初衷，先以珠寶設計為出發點，極致精密的製錶工藝只為呈現最唯美最為精緻的珠寶腕錶作品，當然最重要的是讓纖細的珠寶腕錶更襯托出佩戴者的優雅氣質。