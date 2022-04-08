腕間盛宴 Jewelry On The Wrist

珠寶腕錶可說是腕錶領域中最講究極致工藝的腕錶。更重要的是，珠寶腕錶結合了珠寶切割與鑲嵌以及製錶工藝兩種領域，複雜度自然不容小覷。這裡就讓PRESTIGE帶你近距離欣賞珠寶腕錶的細膩之美

TEXT MICK WU IMAGE 各品牌

璀璨瞬間

對Cartier而言，時間是神祕的，無論表現在形式，還是人類對時間的感知，皆是難以捉摸。Cartier腕錶不斷變革和探索我們對時間的認知，堪稱珍貴傑作。品牌製錶大師施展精湛工藝，使技術部件隱匿無形，讓我們得以欣賞定格的時間之美。

Cartier Prive系列每年均呈獻限量發行的腕錶，向傳奇錶款致敬，備受收藏家期待。這些珍罕腕錶將Cartier的造型腕錶傳承與現代美學理念渾然融合，繼Crash、Tank Cintree、Tonneau、Tank Asymetrique和Cloche de Cartier腕錶之後，Tank Chinoise腕錶揭開Cartier Prive系列的第六篇章。

Tank Chinoise腕錶的美學設計向中式廟宇建築風格和寺廟門廊的幾何造型致敬。Cartier在Tank Chinoise腕錶的垂直錶耳上方設置橫向錶耳，重現門廊結構。今年，這款別具一格的腕錶將迎來100週年紀念。雖然它曾啟發了許多腕錶，但此前除了在Cartier Libre腕錶中亮相外，自2004年以來未曾推出新設計。

如今，Tank Chinoise腕錶在全新長方形錶盤內搭載神祕鏤空機芯，鏤空錶盤令機芯的齒輪系統若隱若現，猶如中式傳統窗櫺，具華貴氣韻和深邃效果。Cartier專門為這款美輪美奐的Tank Chinoise腕錶研製9627 MC型鏤空機芯。950/1000鉑金，錶殼及錶扣鑲嵌161顆圓形明亮式切割鑽石（1.70克拉），錶冠鑲嵌一顆圓形明亮式切割鑽石（0.06克拉），亮面藍色和半啞光紅色鱷魚皮錶帶，限量發售20枚。

Coussin de Cartier腕錶專為夜間的驚豔亮相而打造，這一腕錶系列包括K金和鑽石錶款、雙色錶款及嶄新設計的軟鍊錶款，整體鋪鑲彩色寶石或鑽石。首先是錶盤環繞渦紋鑲嵌鑽石的方形Coussin de Cartier腕錶。形似枕墊的錶殼造型是設計關鍵，尺寸各異的鑽石突顯動感，而俐落矚目的K金邊角則彰顯優雅韻味。這種視覺美感乃基於Cartier的精湛工藝。品牌工作坊開創三角形鑲嵌工藝，無需借助傳統珠粒，即可將鑽石直接鑲嵌於錶殼中，金屬材質隱而不現，鑽石之美得以展現，更顯璀璨奪目。

在雙色腕錶中，Cartier將兩種色彩的寶石反轉倒置。鑽石搭配黑色尖晶石，帕拉依巴碧璽搭配沙弗萊石，亭部化作飾釘。品牌工匠為此採用另一個嚴謹細緻的創新鑲嵌工藝，造就一款個性鮮明、富有質感的珠寶腕錶。

時間的珠寶商

Bvlgari Magnifica系列一路沿續到頂級珠寶腕錶領域，體現羅馬品牌身為「時間的珠寶商」對壯麗極致價值的一貫承諾，美麗、工藝與靈感，融合成為非凡的藝術結晶，印證了Bvlgari在鑽研運用世界上最珍貴、最稀有珠寶的大師級純熟技藝，將來自各領域的多元靈感轉化為令人振奮的具體構想。以毫不妥協的精湛工藝，交織於品牌大師級工匠巧奪天工的手工技藝裡，以羅馬為本，結合瑞士製錶專業知識，帶來璀璨奪目的頂級珠寶神秘腕錶，終極體現寶格麗頂級珠寶腕錶款式。

巴洛克靈蛇（Serpenti Barocko）頂級彩寶神秘腕錶融入以羅馬為首的巴洛克風格，多色彩寶鑲嵌在巧奪天工的螺旋雕花金屬手環上，令人目眩神迷。靈感取材自巴洛克風格的花園階梯，瑰麗的彩色寶石打造如繁花般華麗的裝飾風格，精密細緻的精湛工藝，需耗時工匠600小時為超過200顆寶石進行各式切割、1,200小時鑲嵌與組裝，方以完成凝聚了羅馬文化與巴洛克美學的獨一無二之作。

螺旋巴洛克（Baroque Spiral）腕錶以藝術為本，讚頌巴洛克藝術運動無畏、果敢和極致感官體驗，這些元素深深影響了羅馬的藝術與文化遺產。象徵生命和進化的螺旋幾何圖案則是這款非凡腕錶的主角，蜿蜒的巴洛克風格圖騰與493顆鑽石、9顆祖母綠、10顆紅寶石和8顆藍寶石相輔相成，煥發無與倫比的和諧及優雅貴氣。覆蓋水晶的錶盤反射迷人的光影，華麗氣質更加昇華。

瑰麗之姿

Piaget身為製錶領域的翹楚，憑藉著在頂級珠寶同樣出色的工藝技巧，創作出一件件華麗精湛的頂級時計。Extraordinary Lights非凡之光系列「星空之舞」超薄陀飛輪高級珠寶工藝腕錶，錶盤由細工鑲嵌大師Rose Saneuil操刀，將藍色麥稈、羊皮紙、皮革、角木和鞘翅等珍貴素材鑲嵌於錶盤上，結合非凡製錶工藝和超群的鑲嵌技術，致敬那些生命中的美好瞬間。Extraordinary Lights非凡之光系列「星空之舞」錶圈鑲嵌48顆總重約2.51克拉長方形切割美鑽，錶殼及錶底蓋鑲嵌265顆總重約2.42克拉圓形明亮式切割美鑽，錶冠鑲嵌單顆玫瑰形切割圓形美鑽，重約0.09克拉。

「玫瑰」身為Piaget永遠的靈感之源，自1960年代起透過工匠巧手，幻化成一件件迷人奢華的珠寶與腕錶，今年恰逢PIAGET Rose 40周年，為了慶祝這重要的里程碑，台灣展出四只以玫瑰為題的高級珠寶腕錶新作，以多種寶石雕花、琺瑯鑲嵌和珍貴寶石等複雜藝術工藝融合Piaget的著名超薄製錶技術，打造出Altiplano至臻超薄系列玫瑰藝術工藝腕錶，彷彿一首獻給Yves Piaget先生摯愛之玫瑰的頌歌。此款Altiplano至臻超薄系列玫瑰藝術工藝腕錶以18K玫瑰金打造，錶殼鑲飾48顆約1.63克拉長方形切割美鑽及279顆約1.47克拉明亮式切割美鑽。錶冠鑲飾一顆0.06克拉明亮式切割美鑽。錶盤採用裝飾寶石雕刻工藝、金雕工藝和琺瑯工藝，鑲飾九顆約0.02克拉明亮式切割綠色沙弗萊石以及37顆約0.18克拉明亮式切割美鑽，而且全球限量八枚。