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致敬摩納哥大獎賽｜TAG Heuer泰格豪雅推出全新Monaco鏤空計時腕錶

By Mick Wu
Managing Editor
15 Jun 2023
致敬摩納哥大獎賽｜TAG Heuer泰格豪雅推出全新Monaco鏤空計時腕錶
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致敬摩納哥大獎賽｜TAG Heuer泰格豪雅推出全新Monaco鏤空計時腕錶

為歡慶著名的2023年摩納哥大獎賽，以及捕捉賽車極速世界的精神，TAG Heuer泰格豪雅透過三款前衛、創新與色彩繽紛的全新TAG Heuer Monaco鏤空計時腕錶，譜寫自家摩納哥歷史的精彩新章。

瑞士專業製錶品牌TAG Heuer泰格豪雅推出旗下代表性Monaco系列的最新成員：繽紛色彩的TAG Heuer Monaco Chronograph鏤空計時腕錶。為紀念第80屆摩納哥大獎賽（Monaco Grand Prix）及其合作關係，首次在Monaco系列上採用鏤空面盤設計，新作包含三款均有著獨特靈感來源的全新腕錶。

TAG Heuer Monaco Chronograph鏤空計時腕錶─經典藍色

TAG Heuer Monaco腕錶於1969年問世，是全球第一款方形防水腕錶，也迅速成為史上最經典的腕錶之一。其大膽方形錶殼設計與創新計時功能在當時市場上獨樹一幟，因此獲得賽車愛好者與鐘錶收藏家的青睞，並且很快就成為品牌的代表性作品。

自誕生以來，此錶出現在多位賽車偶像的手腕上，包括喬西佛特（Jo Siffert）、約亨林特（Jochen Rindt）， 以及品牌的真正好友史帝夫麥昆（Steve McQueen）。 後者曾在1971年的電影《極速狂飆》（Le Mans）佩戴一 只TAG Heuer Monaco腕錶而聞名，他的錶也成為他的風格代名詞。

TAG Heuer Monaco捕捉賽車極速世界的精神。Monaco腕錶計畫始於Jack Heuer想要創造 一款具備驚人外型與先進技術的腕錶。原型錶在1969年亮相並搭載方形錶殼、藍色錶面與大膽的計時功能。它配備史上首款向大眾販售的自動上鍊計時機芯Calibre 11，並迅速成為業界寵兒。

自推出以來，TAG Heuer Monaco便一直展現前衛的當代設計思維。從1960年代的午夜藍與亮白色，到1970年代初期的對比灰色色調，Heuer Monaco腕錶都反映了大眾文化並同時挑戰設計極限。因此在1970年代末期，TAG Heuer Monaco計時腕錶推出截然不同的外觀，其中包括傳奇「Dark Lord」腕錶的啞光黑色錶殼與錶盤。當Steve McQueen1971年的電影《極速狂飆》（Le Mans）中佩戴TAG Heuer Monaco腕錶時，這款錶的地位就此永垂不朽。McQueen飾演的角色Michael Delaney在整部電影展現此款腕錶的獨特性格，幫助鞏固此錶的文化象徵地位。

TAG Heuer Monaco Chronograph鏤空計時腕錶─綠松色

Heuer Monaco腕錶誕生超過50年後，TAG Heuer泰格豪雅推出三款全新腕錶，透過鏤空錶面進一步探索獨特的Monaco腕錶設計；這是此系列首次揭曉此錶的內部機械運作。現代風格的鏤空腕錶共有三種面盤，經典藍色、賽車紅色與綠松色錶面等三種不同款式。前衛的鏤空設計目標是針對賽車世界的前衛詮釋，具有充滿活力的現代風格，能引起收藏家及年輕世代的共鳴。

每一款TAG Heuer Monaco鏤空計時腕錶作品都擁有獨一無二的歷史。經典藍色款式的靈感來自史上第一款TAG Heuer Monaco腕錶的藍色錶面。採用藍色與紅色錶面，藍色導柱輪與自動盤鐫刻整體設計是向1969TAG Heuer Monaco腕錶與其最初的成功致敬。

賽車紅色是向TAG Heuer Monaco腕錶的賽車DNA致敬，因為紅色通常是賽道上的賽車標誌。黑色與銀色元素在錶面格外顯眼，而紅色導柱輪與自動盤上的紅色鐫刻則使賽車風格更臻完美。

綠松色款式是為此系列劃下圓滿句號的第三款腕錶，使Monaco設計令人耳目一 新、前衛風格的詮釋。向摩納哥海岸線致敬的迷人綠松色以及在錶面特別顯眼的紅色，綠松色導柱輪與自動盤鐫刻這絕對讓此錶有別於其他經典時計更為出眾。搭載自製Heuer 02機芯和1970年代原版TAG Heuer Monaco腕錶的那款機芯構成和諧對比。這款機芯使用傳統導柱輪驅動計時碼錶，並具備80小時動力儲存是鐘錶產業最長效的計時碼錶機芯動力儲存時間之一。此外，透過藍寶石水晶底蓋可見到鐫刻自動盤襯托的Heuer 02機芯精緻裝飾。

2023 F1摩納哥大獎賽冠軍Max Verstappen佩戴TAG Heuer Monaco Chronograph鏤空計時腕錶

全新Monaco鏤空計時腕錶採用噴砂2級鈦金屬錶殼，呈現充滿技術感與堅固耐用的外觀。作為一種高性能材質，鈦金屬絕佳融合強韌與輕盈特性，並同時具備優異的抗腐蝕性，因此成為品牌的招牌元素。彎曲時標與指針上飾有Super-LumiNova夜光塗層，為新品增添前衛與充滿未來感的風情。也首開先河在日期視窗上使用夜光塗層，讓人得以在低光線的環境中輕易讀取日期。指針同樣覆以Super-LumiNova夜光塗層，確保在任何晝夜環境的最佳易讀性，而這正是Jack Heuer向來注重的一項細節。

中國明星蔡徐坤配戴TAG Heuer Monaco Chronograph鏤空計時腕錶
TAG Heuer Monaco Chronograph鏤空計時腕錶 泰格豪雅 摩納哥大獎賽 Max Verstappen
致敬摩納哥大獎賽｜TAG Heuer泰格豪雅推出全新Monaco鏤空計時腕錶

Mick Wu

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