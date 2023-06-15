致敬摩納哥大獎賽｜TAG Heuer泰格豪雅推出全新Monaco鏤空計時腕錶

為歡慶著名的2023年摩納哥大獎賽，以及捕捉賽車極速世界的精神，TAG Heuer泰格豪雅透過三款前衛、創新與色彩繽紛的全新TAG Heuer Monaco鏤空計時腕錶，譜寫自家摩納哥歷史的精彩新章。

瑞士專業製錶品牌TAG Heuer泰格豪雅推出旗下代表性Monaco系列的最新成員：繽紛色彩的TAG Heuer Monaco Chronograph鏤空計時腕錶。為紀念第80屆摩納哥大獎賽（Monaco Grand Prix）及其合作關係，首次在Monaco系列上採用鏤空面盤設計，新作包含三款均有著獨特靈感來源的全新腕錶。

TAG Heuer Monaco腕錶於1969年問世，是全球第一款方形防水腕錶，也迅速成為史上最經典的腕錶之一。其大膽方形錶殼設計與創新計時功能在當時市場上獨樹一幟，因此獲得賽車愛好者與鐘錶收藏家的青睞，並且很快就成為品牌的代表性作品。

自誕生以來，此錶出現在多位賽車偶像的手腕上，包括喬西佛特（Jo Siffert）、約亨林特（Jochen Rindt）， 以及品牌的真正好友史帝夫麥昆（Steve McQueen）。 後者曾在1971年的電影《極速狂飆》（Le Mans）佩戴一 只TAG Heuer Monaco腕錶而聞名，他的錶也成為他的風格代名詞。

TAG Heuer Monaco捕捉賽車極速世界的精神。Monaco腕錶計畫始於Jack Heuer想要創造 一款具備驚人外型與先進技術的腕錶。原型錶在1969年亮相並搭載方形錶殼、藍色錶面與大膽的計時功能。它配備史上首款向大眾販售的自動上鍊計時機芯Calibre 11，並迅速成為業界寵兒。

自推出以來，TAG Heuer Monaco便一直展現前衛的當代設計思維。從1960年代的午夜藍與亮白色，到1970年代初期的對比灰色色調，Heuer Monaco腕錶都反映了大眾文化並同時挑戰設計極限。因此在1970年代末期，TAG Heuer Monaco計時腕錶推出截然不同的外觀，其中包括傳奇「Dark Lord」腕錶的啞光黑色錶殼與錶盤。當Steve McQueen在1971年的電影《極速狂飆》（Le Mans）中佩戴TAG Heuer Monaco腕錶時，這款錶的地位就此永垂不朽。McQueen飾演的角色Michael Delaney在整部電影展現此款腕錶的獨特性格，幫助鞏固此錶的文化象徵地位。

在Heuer Monaco腕錶誕生超過50年後，TAG Heuer泰格豪雅推出三款全新腕錶，透過鏤空錶面進一步探索獨特的Monaco腕錶設計；這是此系列首次揭曉此錶的內部機械運作。現代風格的鏤空腕錶共有三種面盤，經典藍色、賽車紅色與綠松色錶面等三種不同款式。前衛的鏤空設計目標是針對賽車世界的前衛詮釋，具有充滿活力的現代風格，能引起收藏家及年輕世代的共鳴。

每一款TAG Heuer Monaco鏤空計時腕錶作品都擁有獨一無二的歷史。經典藍色款式的靈感來自史上第一款TAG Heuer Monaco腕錶的藍色錶面。採用藍色與紅色錶面，藍色導柱輪與自動盤鐫刻─整體設計是向1969年TAG Heuer Monaco腕錶與其最初的成功致敬。

賽車紅色是向TAG Heuer Monaco腕錶的賽車DNA致敬，因為紅色通常是賽道上的賽車標誌。黑色與銀色元素在錶面格外顯眼，而紅色導柱輪與自動盤上的紅色鐫刻則使賽車風格更臻完美。

綠松色款式是為此系列劃下圓滿句號的第三款腕錶，使Monaco設計令人耳目一 新、前衛風格的詮釋。向摩納哥海岸線致敬的迷人綠松色以及在錶面特別顯眼的紅色，綠松色導柱輪與自動盤鐫刻─這絕對讓此錶有別於其他經典時計更為出眾。搭載自製Heuer 02機芯和1970年代原版TAG Heuer Monaco腕錶的那款機芯構成和諧對比。這款機芯使用傳統導柱輪驅動計時碼錶，並具備80小時動力儲存─是鐘錶產業最長效的計時碼錶機芯動力儲存時間之一。此外，透過藍寶石水晶底蓋可見到鐫刻自動盤襯托的Heuer 02機芯精緻裝飾。

全新Monaco鏤空計時腕錶採用噴砂2級鈦金屬錶殼，呈現充滿技術感與堅固耐用的外觀。作為一種高性能材質，鈦金屬絕佳融合強韌與輕盈特性，並同時具備優異的抗腐蝕性，因此成為品牌的招牌元素。彎曲時標與指針上飾有Super-LumiNova夜光塗層，為新品增添前衛與充滿未來感的風情。也首開先河在日期視窗上使用夜光塗層，讓人得以在低光線的環境中輕易讀取日期。指針同樣覆以Super-LumiNova夜光塗層，確保在任何晝夜環境的最佳易讀性，而這正是Jack Heuer向來注重的一項細節。