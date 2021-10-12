融合中華文化的陀飛輪腕錶，萬希泉星恆系列─尊爵版黑色特別版

不再只有西方國家才能製作陀飛輪腕錶，萬希泉來自香港，結合東方文化與西方製錶工藝，特別是星恆系列在設計上更是以「天圓地方」概念來呈現陀飛輪腕錶之美

說到頂級腕錶品牌萬希泉（Memorigin），一定得提它的品牌故事，它是香港首家專門設計與製作陀飛輪腕錶的品牌，以結合東方文化及西方製錶工藝，製作出融合中西文化且具香港特色的陀飛輪腕錶。而且萬希泉採自主研發機芯，生產過程經嚴格監控，產品均採用來自世界各地之高品質用料，從每一個微小零件到整只腕錶組裝，都是以精密工藝製成。

萬希泉自從推旗艦腕錶「星恆系列─尊爵版」後，因為將中華文化的精髓融入錶盤設計中，走出品牌的獨特風格，因而特別受到錶迷喜愛。期間萬希泉也順應潮流趨勢，推出黑色特別版，為酷愛低調型格的錶迷帶來另一個選擇。黑色特別版在主體設計結構不變之下，將主要配色調整成低調的PVD黑，搭配錶盤的K金配色，打造低調奢華感。

從錶殼、錶盤鏤空圖案以至錶帶均變成黑色，搭載AT0502陀飛輪機芯，擁有40小時動力儲存。錶盤主視覺設計，以圓形圈著3點鐘位置的陀飛輪裝置、6點鐘位置的球體GMT兩地時間顯示裝置、9點鐘位置的小形錶盤，以及12點鐘位置的的18K金渾天儀造型球體裝飾，最後以18K金的方形框架圍繞各時間位置的組件，串連西方的高級製錶技術及中華文化的精髓。

陀飛輪齒環上刻有唐朝石刻圖形的飛龍雕刻，可在機芯側面的藍寶石玻璃用放大鏡觀看，時間盤上有流線意象的鳳凰鏤空雕刻，彼此互相輝映，寓意呈祥。GMT兩地時間的地球儀地圖，是顯示明朝鄭和下西洋到過最遠的好望角。18K金的渾天儀，是紀念發明者「漢賦四大家」之一的張衡。

細看其間可以感受出以「天圓地方」貫穿「時間」，天圓地方對應儒家思想嚴以律己、寬以待人，對外待人處事圓潤圓滑，能屈能伸；對內則是要求自身品德，居安思危。此外古代「圓」也代表「動」，「方」則代表「靜」，時間流動，日月變更，均有其規律，一靜一動，追求的都是和諧之美。

規格：

AT 0502陀飛輪機芯

手錶直徑：約43毫米

232件組件及18顆寶石承軸

振頻：28800次/每小時

3時位置陀飛輪每轉一圈60秒

擺輪及擒縱機構同時圍繞擺輪中心

飛行陀飛輪

40小時動力儲存

球體GMT兩地時間顯示

18K黃金/白金渾天儀造型球體裝飾（12時位置）

自動上鏈裝置及擺陀鑲上18K黃金圓片（雙向上鏈）

鱷魚皮錶帶

特殊立體藍寶石玻璃