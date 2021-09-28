製錶工藝Ｘ義大利美學設計，2021 年度寶格麗新款腕錶抵台

譽為時間珠寶商（Jeweller of Time）的寶格麗在 9 月 27 日（一）舉辦 2021 新款腕錶鑑賞，共 40 支新款腕錶來台展出，其中包括九月初甫於日內瓦舉辦的 Geneva Watch Days 日內瓦錶展多款最新力作。

男錶系列 – 方寸之間凝聚瑞士製錶工藝

出身於永恆之城羅馬，寶格麗在腕錶的設計上總是秉持著義大利設計精神，以機能隨形為出發，將品牌獨特的羅馬珠寶商歷史運用於經典現代鐘錶，恰如其分地展現出無懈可擊的義大利美學。

新加入 Octo Roma 系列的新版本世界時間功能由全新自製整合機芯驅動，於寶格麗 Le Sentier 機芯工坊內開發並製造，共有 261 個零組件。錶盤資訊的分布包含中央的時針、分針和秒針，以及外緣的雙旋轉圓盤：一個顯示 24 座參考城市，另一個則是 24 小時刻度，結合成簡單、快速的時間顯示。透過錶冠調校功能，先將所選時區的城市定位在 12 點鐘位置，接著將時針和分針調整至所選時區的正確時間，並同時留意確保 24 小時刻度標示對應前述選擇的時區。完成簡單的校時步驟後，方能將所有時區的時間盡收眼底。自製世界時區功能機芯BVL257 再度證明了寶格麗無懈可擊的深厚製錶能力，從屢屢打破世界紀錄的超薄機芯，再到全新自製整合的世界時區機芯，對寶格麗而言，唯有極致創意才是唯一限制。

締造超薄紀錄的 OCTO Finissimo 在今年以多款不同的材質亮相，展現出寶格麗向來靈活運用材質與色彩的特點。首先是 Octo Finissimo Chronogrph GMT 超薄計時兩地時區腕錶一共推出兩種改款：除了已蔚為經典的全鈦金屬款式之外，還推出了灰色鈦金屬款全新錶盤搭配橡膠錶帶，充分展現運動型格。灰色鈦金屬與橡膠錶帶款的錶徑 42 MM，搭載自製 BVL 318 計時兩地時間超薄機芯及環形自動盤（機芯厚度3.30 MM），腕錶整體厚度僅 6.9 MM。霧面鈦金屬單色風格，使腕錶體積輕巧且防蝕，並搭配立體紋路橡膠錶帶與鈦金屬針式錶扣。另外，黑色陶瓷款的錶徑為43 MM，同樣搭載 BVL318 超薄機芯，使用陶瓷作為主要材質確保超薄輕盈的概念，全黑面盤透露低調奢華，舉手投足之間盡展義式紳士品味。

最後，驚喜亮相的是寶格麗與潮流大師藤原浩合作的 BVLGARI BVLGARI FRAGMENT FUJIWARA #2 EDITION 限量腕錶，當不同領域的創意交織碰撞，誕生了絕頂潮流都會的風格腕錶。致敬羅馬帝國的 BVLGARI BVLGARI 錶殼在這款限量腕錶上改刻上 BVGLARI FRAGMENT 的 logo 字樣，黑漆面盤上僅有雙 logo 與 Fragment 的閃電標誌及日期顯示，極簡風格反而成為強而有力的時尚宣言。錶冠與透明背蓋刻有 Fragment 閃電標誌，全球限量 600 只。

女錶系列 – 珠寶工藝躍於腕間

身為彩寶藝術大師的寶格麗，屢屢以跳脫傳統的珠寶腕錶作品令人為之驚艷。大膽創新，是寶格麗的一貫信念。 1950 年代以來，品牌不斷打破珠寶創作框架，大量運用鮮明的色彩組合、光澤動人的切割工藝，搭配極具份量、光滑細緻且繽紛飽和的彩色寶石。充滿義式風尚的珍貴珠寶與腕錶，將品牌鍾愛的「甜蜜生活 La Dolce Vita」精神完整體現。



年度新作 ALLEGRA 系列腕錶正是甜蜜生活的最佳縮影。承襲寶格麗珠寶腕錶的無畏精神。環繞於珍珠母貝錶盤外，是各種切割的彩色寶石，包含黃水晶、紫水晶、橄欖石、藍色拓帕石和玫瑰石榴石，俏麗活潑的組合令人賞心悅目。這些彩寶組成一圈迷人的彩色光環，與四周逾 80 顆鑽石形成鮮明對比，搭配精心製作的金屬底座，使寶石能微妙轉動，綻放流光溢彩。全新 ALLEGRA 系列珠寶腕錶推出白 K 金和玫瑰金兩款，搭配鱷魚皮錶帶，適合各種場合。

同樣是珠寶腕錶的新作是甫於日內瓦錶展（Geneva Watch Days）發表 Divas’ Dream 青金石面盤的玫瑰金鑲鑽腕錶，經典扇形標誌靈感源自於羅馬卡拉卡拉浴場的馬賽克地磚，精緻的扇形鍊結相扣而成符合配戴舒適性的金屬錶鍊，散發羅馬式美學風格。交錯的鑲嵌結構，展現出充滿優雅魅惑又耳目一新的精緻魅力，同時讓人不斷憶起羅馬卡拉卡拉浴場的馬賽克地磚。第一眼即能感受到鑽石呈現強烈的宣言，青金石錶盤則襯托出豐富而珍貴的本質，致敬甜蜜生活年代的流金歲月。

提及寶格麗的女性腕錶，絕對不可錯過的正是 Serpenti 系列腕錶。 Serpenti 系列的腕錶作品在 2021 年蛻變新生，以無法抵擋的魅惑姿態華麗吸引眾人目光。 Serpenti 繾綣環繞手腕的姿態，是製錶與珠寶工藝激盪出的極致成果，無論從任何環節來看，此系列腕錶正是綺麗珠寶的代名詞。 Serpenti Spiga 系列將黃金與鑽石巧妙結合細緻的 Matelassé 菱格圖紋，重新定義創意、工藝與專業的疆界。Serpenti Seduttori 是寶格麗靈蛇無盡蛻變的完美化身，自問世以來，不斷突破自我，以鎏金鍊帶和幾何的水滴形錶殼奠定其獨樹一格的真我風格。適合日常配戴的玫瑰金與精鋼款式詮釋都會摩登個性，精鋼錶殼鑲鑽款洗鍊優雅，白 K 金半鑲鑽款式簡約又奢華。秉持著彩寶藝術大師的精神， Serpenti Seduttori 系列還推出了玫瑰金孔雀石面盤款，帶有孔雀石獨特紋理的寶石面盤，展現羅馬珠寶商的不凡氣度。