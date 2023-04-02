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複雜運動腕錶新風貌，積家推出Reverso Tribute Chronograph翻轉系列計時腕錶

By Mick Wu
Managing Editor
02 Apr 2023
複雜運動腕錶新風貌，積家推出Reverso Tribute Chronograph翻轉系列計時腕錶
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複雜運動腕錶新風貌，積家推出Reverso Tribute Chronograph翻轉系列計時腕錶

全新860型機芯，完全由積家大工坊設計、生產並組裝，將計時功能與逆跳分鐘及雙面時間顯示融匯於背面錶盤。洋溢現代氣息，設計雋永優雅，演繹原創計時腕錶

1931年面世的Reverso翻轉系列腕錶是首批專為運動而研發的腕錶之一，可翻轉的錶殼設計巧妙，在比賽激烈的馬球場上為腕錶提供保護。2023年全新推出的Reverso Tribute Chronograph翻轉系列計時腕錶以經典運動複雜功能計時功能追本溯源，向Reverso翻轉系列的原型腕錶致敬。全新860型機芯延續積家190年來不斷前行的創新精神，並從1996年出品的首款Reverso Chronograph翻轉系列計時腕錶汲取靈感，將計時功能與雙面時間顯示巧妙結合。

雙面錶盤，融匯製錶傳統與現代美學

腕錶的正面錶盤採用了Reverso Tribute翻轉系列腕錶的所有標誌性特色，包括巴頓型時標、太子妃式指針和軌道式分鐘刻度。太陽放射狀飾紋表面含蓄而優雅，令腕錶內部精密複雜的機械裝置似乎無跡可尋，而唯一透露出這款腕錶別致之處的特色，則是分別位於上鏈錶冠兩側的兩枚計時按鈕。 

Reverso Tribute Chronograph翻轉系列計時腕錶備有精鋼款和玫瑰金款以供選擇，分別搭配深藍色和黑色錶帶。色調冷峻的精鋼錶殼，與藍灰色錶盤相得益彰；積家運用創新的ADLatomic layer deposit，意為「原子層沉積」）工藝，將超薄氧化鈦層層塗覆，方可形成如此微妙精緻的色調。純黑色錶盤則散發瑩潤微光，與溫暖亮澤的玫瑰金錶殼形成鮮明對比，更顯高貴典雅。

翻轉錶殼，錶背匠心精製的計時裝置一覽無遺。為突顯計時腕錶引人入勝的運作方式和精妙複雜的機芯結構，錶盤完全鏤空，錶橋則飾以日內瓦飾紋（Côtes de Genève），營造和諧一致的視覺效果，黑色計時秒針和軌道式分鐘刻度清晰可辨。藍鋼螺絲巧妙搭配藍色計時指針，使機芯與裝飾渾然一體。為進一步增加在視覺上的層次感與深邃感，背後時間顯示採用了刻面巴頓型時標和軌道式分鐘刻度，仿若懸浮於機芯上方。

860型機芯：計時功能的嶄新演繹

Reverso Tribute Chronograph翻轉系列計時腕錶搭載全新積家860型手動上鏈一體式計時機芯，為積家在汝山谷設計並製造複雜功能機芯的深厚歷史再譜新章。此機芯完全由積家大工坊自行設計、生產並組裝，以優雅而富有創意的方式應對在長方形錶殼中，融入環形計時時間指示所帶來的挑戰，同時為這項洋溢運動氣息的複雜功能保留設計簡約、讀時清晰的基本特色。此外，遵循積家保持產品完整性的原則，機芯形狀應該與錶殼輪廓和諧契合，因此機芯也必須採用長方造型。錶盤佈局優美均衡，獨樹一幟，設於錶盤上半部分的大型計時秒針顯示，與設於錶盤底部的弧形30分鐘逆跳指示互相呼應。

860型機芯每小時振頻28,800次，結合導柱輪計時裝置與水平離合器。與常見的垂直離合器相比，水平離合器更有利於縮減機芯整體厚度。為了正、反兩面錶盤都顯示小時和分鐘，機芯要為兩組指針提供動力，且這兩組指針分別朝相反方向運行，以便在腕錶兩面均以正確的順時針方式運行來顯示時間。860型機芯具備52小時動力儲存，同時照顧到逆跳計時與雙面時間顯示對動力的高需求。儘管這款長方形機芯如此精妙複雜，且由不少於300枚部件組成，機芯仍然遵循積家的優雅設計理念，搭載於厚度不到12毫米的超薄錶殼之中。

積家 Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Chronograph
複雜運動腕錶新風貌，積家推出Reverso Tribute Chronograph翻轉系列計時腕錶

Mick Wu

Managing Editor

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