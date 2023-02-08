超薄之姿｜Piaget推出鐘錶界最複雜顛峰之作─Piaget Polo萬年曆超薄腕錶

經典的Piaget Polo系列在2023年推出搭載1255P機芯的Piaget Polo萬年曆超薄腕錶，創造出前所未見的製錶巔峰。

標誌性萬年曆複雜功能

這款令人驚豔的全新錶款配備鐘錶界最具代表性的萬年曆複雜功能，並搭配月相顯示。Piaget在機械萬年曆領域已發展出爐火純青的專業技藝，並已將其應用於一些腕錶系列上，如今品牌的經典Piaget Polo系列腕錶則首度配備這項標誌性的複雜功能。萬年曆時計能夠正確地計算星期、日期和年份直到2100年，並在錶盤上顯示月份、月相和閏年週期，因而備受要求嚴謹、 獨具慧眼之收藏家的青睞，這些收藏家都懂得欣賞此類具備複雜功能錶款所展現的高級鐘錶（haute horlogerie）精湛技藝。

Piaget另一項工藝特點便是製造超薄型腕錶。Piaget最初以超薄組件的開發和製造建立了品牌聲譽，隨後則在超薄機芯的研發上享有盛名。製錶廠以極致纖薄且深具可靠性的超薄1200P機芯為基礎，附加了 一個設有月相裝置的萬年曆，打造出全新的4毫米超薄1255P機芯。直徑42毫米的嶄新Piaget Polo萬年曆超薄腕錶整體厚度僅為8.65毫米，不僅洋溢著具節慶色彩的歡樂活力，同時將浩瀚宇宙呈現於腕間。

獨樹一幟的流動感

Piaget Polo萬年曆超薄腕錶搭配飾有直條紋圖案的深翠綠色錶盤，並分別在9點鐘、12點鐘和3點鐘位置各設有顯示日期、月份（及閏年顯示）和星期的三個副錶盤，且於6點鐘位置設有月相顯示。這些副錶盤承襲Piaget傳統，融合了多種精工飾面，隨著光線的照射以及在SuperLumiNova夜光時標的襯托下，展現出豐富迷人的視覺效果。Piaget Polo系列腕錶自1979年以來便在錶殼上飾有標誌性的直條紋圖案，而此款新時計的錶帶上再現的條紋則進一步強化了新世代Piaget Polo腕錶與其前代產品之間的美學傳承。

此外，錶帶所配備的全新SingleTouch互換功能亦是值得注目的技術亮點，讓佩戴者可輕鬆又安全地迅速更換隨錶附贈的舒適橡膠錶帶，橡膠錶帶上飾有與呼應錶盤設計的直條紋圖案，增加了佩戴的選擇性。Piaget Polo腕錶是高級鐘錶（haute horlogerie）工藝與日常佩戴風格的完美結合， 讓佩戴者從白天到黑夜， 從公衆到私人場合，都可從容應對、自在搭配。它合宜得體，卻又獨樹一幟，陪伴著最大膽不羈、具有最多樣身份的全能人士締造自己的當代傳奇。