金禧高登 Golden Jubilee

來自新加坡且鐘錶零售版圖橫跨亞太地區的高登鐘錶Cortina Watch，今年喜迎創立50週年紀念，PRESTIGE很榮幸訪問到高登集團執行長林日民Raymond Lim，他與我們分享高登鐘錶幾個事業發展上的重要里程碑，以及對於未來所擘畫的營運方向。

TEXT MICK WU IMAGE CORTINA WATCH

Raymond首先與我們分享他很感激百達翡麗在高登鐘錶慶祝成立50週年之際，獨家替高登鐘錶打造限量100只的Ref. 5057G-010 Calatrava腕錶。Raymond 表示，這象徵著與百達翡麗之間長久且深厚的合作情誼，「99只會保留給高登鐘錶的VIP客戶，最後的那一只，我想留給一位對百達翡麗感情最深厚的VIP客戶。」至於這位重要的VIP客戶是誰？請看PRESTIGE的專訪報導。

成立於1972年的高登鐘錶Cortina Watch，由創辦人林廷萬Anthony Lim憑藉著對於高級製錶懷有堅定的熱情一手創立。最初以位於新加坡科倫坡購物中心（Colombo Shopping Centre）內的一家零售店起家，隨著業務的蓬勃發展和市場擴展，時至今日，高登鐘錶已經發展成為亞太地區國際知名高級鐘錶領導零售商及經銷商，並且始終以穩健的步伐持續擴張事業版圖，於新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、印尼和香港皆有精品鐘錶零售據點，而近期更是擴大版圖至澳洲市場。

高登鐘錶在近期更是拓展全新集團事業版圖，於2021年3月收購了同為新加坡著名鐘錶零售商及經銷商的先施鐘錶 Sincere Watch，不僅為集團增加了22個門市，隨著收購案的布局也為顧客帶來更多元化的高級製錶品牌選擇。

而今年更適逢高登鐘錶成立50週年。在喜迎50週年之際，PRESTIGE訪問到高登集團首席執行長林日民Raymond Lim，請他分享與細數高登鐘錶半世紀以來幾個重要的傲人成就與事業里程碑，以及分享對於高登鐘錶未來的營運規劃。Raymond是創辦人Anthony之子，在1980年時正式加入高登鐘錶團隊，1986年時協助高登鐘錶籌備規劃於萊佛士城購物中心（Raffles City Shopping Centre）首間的旗艦零售店，這不論是對Raymond或是對高登鐘錶來說都是一項重要的里程碑。

首先關於我們的提問Raymond很開心地表示，正如高登鐘錶在過往50年所做的，陪消費者一起見證各個年代盛行的腕錶風潮，在未來，高登鐘錶將會持續在多元市場中擴大產品種類，並且致力為消費者創造可靠及愉悅的體驗，使顧客無論在何處購物，都可以享受到一致且最好的專業鐘錶服務。「高登鐘錶每一間精品鐘錶零售據點都會有專屬的服務顧問，以專業的眼光與豐富的腕錶知識，幫助顧客找到最適合他們的錶款。隨著進入新零售時代，我們期望能滿足每一位前來體驗的尊榮顧客，並與他們分享高登鐘錶對於高級製錶的熱情。」

Raymond一開始的回答其實點出了高登鐘錶其中一項很重要的成功之道：提供消費者最尊榮與最獨特的鐘錶零售體驗。只要是認識高登鐘錶的鐘錶藏家們，一定都會知道專注於頂級腕錶銷售的高登鐘錶幾個發展上的重要里程碑，好比以精緻與細膩之道經營鐘錶店之餘，高登鐘錶更以創新與創意聞名，像是高登鐘錶著名的「店中店」又或是他們所稱的「Espace Boutique」創新零售新體驗策略，亦即在鐘錶店內替鐘錶品牌開設專屬的獨立空間，以及創造出一個具沉浸式的高級腕錶購物體驗。

以新加坡為例，高登鐘錶在2001年於Millenia Walk購物中心引入Espace店型概念，此舉措獲頒新加坡零售商協會（SRA）「2001年度最佳零售概念獎」。2002年，高登鐘錶於馬來西亞吉隆坡升禧中心（Starhill Centre）開設Espace Boutique，在「大馬記錄大會」中被記錄為馬來西亞當地最大的腕錶店點。

Raymond告訴我們高登鐘錶另一項零售創新之處是為頂級品牌經營單一品牌專賣店，「高登鐘錶是當初少數與腕錶品牌合作經營單一品牌專賣店的鐘錶零售商之一。」相信台灣腕錶藏家如數家珍的頂級腕錶品牌百達翡麗，其位於台北101的百達翡麗專賣店便是由高登鐘錶所開設的。這間位於台北101的百達翡麗專賣店是全球數一數二大的品牌專屬店面，有專屬的VIP室，有講述歷年經典錶款演進、結合多媒體應用的品牌歷史牆，專賣店內各處裝飾著象徵意象之物件，如Calatrava十字星標誌裝飾、方形質感地毯以及入口大廳絕對令人過目不忘的巨型水晶吊燈，更重要的是在營造華麗質感之際，也展現出歡迎顧客回家的溫馨氛圍。

Raymond表示高登鐘錶長久以來一直與百達翡麗有著良好的合作關係，高登鐘錶在1978年就正式成為百達翡麗於新加坡的首家官方經銷商。台北101百達翡麗專賣店於2014年從60坪空間拓展到現在131坪空間後，就成為當時全球最大的品牌專屬店面。

高登鐘錶創辦人Anthony Lim回憶道：「我第一次見到Henri Stern和Philippe Stern已經是1956年的事了。兩個家族與三個世代間的友誼，是我們所珍視的重要情誼。」也由於Anthony Lim長子Raymond Lim在新加坡新興的購物商場如百麗宮（Paragon）、萊佛士城（Raffles City）和美年廣場（Millenia Walk）等倡導店中店概念。這些店點的成功為日後的百達翡麗專賣店奠定良好基礎。

即使面對2007年至2009年間的全球金融危機，百達翡麗家族的年輕繼承人Thierry Stern與高登鐘錶執行長林日耀Jeremy Lim對世界局勢有著相同價值觀，當Jeremy提出在知名指標景點濱海灣金沙購物中心（Marina Bay Sands）開設百達翡麗專賣店的想法時，便是在彼此間信任與具備信心的基礎上進行的。

這份珍貴的關係為高登鐘錶拓展了百達翡麗在亞洲的據點：在該地區經營7間專賣店；並在2016年促進了在ION Orchard的展店，使其成為東南亞最大的百達翡麗專賣店，並以私人專屬空間與貴賓休息室等空間設計，呼應品牌著名的日內瓦沙龍。

今年剛好適逢高登鐘錶創立50週年，百達翡麗特別為高登鐘錶打造限量100只的Ref. 5057G-010 Calatrava腕錶以慶祝高登鐘錶成立50週年，以及紀念與高登鐘錶之間50年的合作夥伴關係。Ref. 5057G-010 Calatrava腕錶錶殼底部的透明藍寶石水晶底蓋上有「Cortina Watch 50th Anniversary-Since 1972」紀念題字。Raymond告訴我們，在1997年高登鐘錶成立25週年之際，百達翡麗就有替高登鐘錶獨家限量打造Ref. 5057R-001腕錶，Raymond說：「Ref. 5057是真正的原創型號，是百達翡麗為高登鐘錶獨家打造，而非以既有型號變換材質推出的限量款。」

除了Ref. 5057G-010 Calatrava腕錶，百達翡麗又另外為高登鐘錶打造一款獨特的大明火掐絲琺瑯圓頂座鐘Ref. 20145M- 001「新加坡天際線」以紀念高登鐘錶成立50週年。Ref. 20145M-001「新加坡天際線」讚頌新加坡美麗的城市景觀，從其著名的魚尾獅吉祥物、中心商務區、濱海灣花園、濱海藝術中心到濱海灣金沙購物中心，優美城市景觀盡在其中。在此之前，高登鐘錶已擁有三座百達翡麗創作的圓頂座鐘收藏，分別是以台北天際線晚霞景致為主題的Ref.20040M-001「雲輝霞映．台北」圓頂座鐘、慶祝新加坡建國50週年的Ref.1677M-001「濱海藝術中心．新加坡」圓頂座鐘與描繪新加坡地標夜晚景致的Ref.20094M-001「濱海灣．新加坡」圓頂座鐘。

此外在2015年，Philippe Stern親自前往新加坡祝賀Anthony 80歲誕辰，他贈上白金款Calatrava Ref. 5227G腕錶，錶蓋並特別刻上：「80歲生日快樂─Philippe et Thierry Stern」。由此可見百達翡麗與高登鐘錶有著良好的合作關係與情誼。

相信所有鐘錶愛好者都很清楚，高登鐘錶一直以來都與藏家和頂級資深顧客有著深厚良好關係，我們很好奇眾鐘錶迷們夢寐以求的限量100只的百達翡麗Ref. 5057G-010 Calatrava腕錶是否都優先留給了高登鐘錶的VVIP，關於此Raymond與我們 分享：「高登鐘錶只有VIP沒有VVIP客戶，我們對所有VIP客戶是一視同仁的。我只留一只Ref. 5057G-010 Calatrava腕錶，99只都保留給我的VIP客戶。我留的那只也是要保留給一 位最特別的VIP客戶，也就是我的父親同時也是高登鐘錶創辦人Anthony。」

接著我們將話題轉進收購先施鐘錶的部 份，我們問Raymond這項決策有哪些重要的考量以及能替高登鐘錶的顧客帶來哪些裨益？畢竟收購了先施鐘錶後，這讓高登鐘錶整體集團擁有近50間零售店點。Raymond說：「自從高登鐘錶開始舉辦以高級珠寶腕錶為主題的Jewellery Time展覽後，許多鐘錶顧客開始認知到高登鐘錶擁有販售珠寶腕錶的專業能力。以及先施鐘錶是以講求機械工藝的腕錶與獨立製錶品牌為主，入主先施後自然能拓展高登這兩方面腕錶版圖。」

說到以高級珠寶腕錶為主題的Jewellery Time展覽， 成功舉辦這項活動可說是高登鐘錶另一項重要事業里程碑，成功推升高登鐘錶於高級鐘錶與高級珠寶腕錶市場的知名度。高登鐘錶在11年間共舉辦了6屆Jewellery Time展覽，成功地匯集了世界上最令人夢寐以求的腕錶傑作，並已成為高級鐘錶品牌發表重點作品的重要平台，甚至部分作品是專為Jewelery Time展覽獨家推出的。

最後我們與Raymond聊到在後疫情時代，頂級高端腕錶消費者的消費行為是否有因疫情而有所改變，同時，Raymond也跟我們分享了他對頂級高端腕錶市場最新消費趨勢的看法。「可以說從保守中演變成不保守，從保值變成投資。」Raymond先對整體趨勢下了一句結論，「現在頂級腕錶消費者的心態確實改變了，以往購買頂級腕錶的目的多為展示，現在頂級腕錶消費者的購買心態偏向基於個人喜好與鑑賞，甚至購買的目的是為了投資。但不管趨勢怎麼變化，永遠貼近消費者的心聲與需求才會是行銷頂級高端腕錶的核心之道。」