顛峰製錶工藝 Watches And Wonders 2023

一年一度於瑞士日內瓦舉辦全球最盛大鐘錶展《鐘錶與奇蹟》（Watches And Wonders）甫落幕，展覽中各家頂級腕錶品牌無不展現最新精美腕錶款式，讓我們無不見證到各家腕錶品牌最顛峰製錶工藝。就來欣賞PRESTIGE為你帶來的2023年《鐘錶與奇蹟》報導

Words: Mick Wu Image: 各品牌

CARTIER

每年Cartier Privé系列均呈獻一款編號並限量發售的腕錶，向經典設計致敬，成就特別珍藏名作。這些深受追捧的獨特時計，將Cartier造型腕錶的精髓與現代美學風格巧妙結合。最新Cartier Privé系列則是致敬Tank Normale腕錶。

Cartier為這款標誌性造型腕錶配備鏤空機芯，並搭載最具特色的複雜功能之一，即24小時顯示功能，由同樣鏤空的太陽和新月圖案指示時間。分針每小時在錶盤上轉動一圈，時針則每24小時而非12小時轉動一圈。因此，錶盤上半部分顯示白晝時間，下半部分顯示夜晚時間。製錶大師為分別設於錶盤上下部分的鏤空錶橋覆以漸變色，象徵晝夜變化。它設計有搭配棕色鱷魚皮錶帶的黃K金錶款和搭配黑色鱷魚皮錶帶的鉑金錶款。

2023年，Cartier設計工作室反覆推敲Tank Américaine腕錶線條，憑藉更為纖薄緊湊的外觀，進一步突顯原作的設計風格與弧形輪廓。錶盤矚目大氣，錶耳與錶帶融為一體。Tank Américaine腕錶搭載適用於纖薄錶殼的全新1899 MC型機芯，備有搭配皮革錶帶的金質錶款和精鋼錶款、搭配皮革錶帶的玫瑰金鑽石錶款，以及搭配金屬錶鍊、並鋪鑲鑽石的白K金錶款和黃K金錶款。這款金屬錶鍊專為Tank Américaine腕錶而構思設計，經拋光處理的刻面鍊節綻放耀眼光采。

幾何和對比與Cartier風格密不可分。Cartier為Tank Louis Cartier腕錶的兩款新作裝飾黃K金、玫瑰金和白K金幾何圖案，營造出光影柵格效果，致敬1970年代Tank Must腕錶的錶盤設計。此款腕錶備有黃K金錶款和玫瑰金錶款，搭配鱷魚皮錶帶，搭載1917 MC型手動上鍊機芯。

Santos腕錶擁有流暢線條與符合人體工學的細膩設計，無愧為Cartier雋永風格的標誌性傑作之一。 這一經典系列不斷革新，如今在精鋼錶款中大膽探索全新配色。繼青金石藍之後，Cartier再度開拓嶄新色彩疆域，大膽運用深綠色。全新錶款的錶盤呈現細膩漸變色彩，並散發金屬感光芒。錶盤由工匠以手工覆上一層薄薄的彩色真漆，纖薄而通透的質感，令色彩更顯亮眼深邃。這款腕錶備有大型款和中型款，每一枚皆搭載1847 MC型自動上鍊機械機芯，並搭配可更換式精鋼錶鍊和鱷魚皮錶帶。憑藉卡地亞專利技術─「QuickSwitch」快拆鏈結系統，即可隨心替換錶帶與錶鍊。

PATEK PHILIPPE

首先，Patek Philippe最不容錯過的是Ref. 5224R-001。Calatrava腕錶典雅款式，結合原創的24小時顯示和兩地時間功能。Patek Philippe為旅行腕錶系列再添一員，將複雜功能訴諸日常用途，推出配備24小時顯示的兩地時間新款腕錶。一個小亮點是，設計師選擇將正午刻度置於12時位置，而非慣常的6時位置，以確保日間時刻清晰可讀。

Patek Philippe工程師採納31-260超薄基本機芯，並加入24小時裝置及兩地時間功能。31-260 PS FUS 24H新款自動上鏈機芯配備側置鉑金迷你擺動陀，在剔透的藍寶石水晶錶殼底蓋下一覽無遺。42mm的玫瑰金錶殼全經拋光處理，設計靈感源自Calatrava Ref. 5212A-001週曆腕錶，弧面雙層錶耳。為保持錶殼優雅造型，Patek Philippe採用專利校正系統，取代傳統運用左邊錶側按鈕校正當地時間的形式，轉而透過將錶冠拉出至中間位置調教時間。

Aquanaut時計系列迎來新款複雜功能腕錶Ref. 5261R-001。Ref. 5261R-001具備簡易實用的複雜功能─專利年曆裝置，一個能夠完整顯示星期/日期/月份的年曆，每年只需於二月底由人手校正一次。Ref. 5261R-001直徑39.9mm，內嵌新款26-330 S QA LU自動上鏈機芯。這款機芯以2019年問世的26-330 SC機芯為本，融入數項技術創新及改良細節，特別是上鏈系統，透過逆轉年曆裝置模組的擺位，造就Aquanaut凸紋圖案錶面上的年曆顯示呈現全新造型─日期顯示窗位於6時位置，月相顯示位在12時位置，星期和月份附屬顯示盤則位於3時和9時位置。玫瑰金立體數字及巴頓式指針皆添上白色夜光塗層，確保讀時清晰。

全新Calatrava白金時計Ref. 6007G-001更顯Patek Philippe年輕氣息。2020年六月，Patek Philippe為慶祝日內瓦普朗萊烏特全新廠房竣工，推出Calatrava限量版鋼製腕錶Ref. 6007A-001，新穎設計令收藏家為之傾心。Patek Philippe現將Ref. 6007腕錶納入旗下現有時計系列。全新Ref. 6007G-001腕錶的黑檀木色錶面幾何有致，採用雙重分鐘刻度，配合三種加工效果令幾何風格更顯突出：內圍分鐘刻度添上蝸形紋理、小時環呈現旋轉磨砂加工效果，外圍分鐘刻度添上放射狀紋理。錶面中央以Ref. 6007A-001腕錶的「碳纖風格」凸紋圖案點綴。炭灰色巴頓式指針及立體阿拉伯數字全部以白金製成，並添上白色夜光塗層，確保讀時清晰。錶面設計充滿動感，外圍分鐘刻度的分區顏色、內圍路軌分鐘刻度的三角形小時刻度和中央秒針則為黃色，令錶面風格更加出眾。

HUBLOT

Hublot在2023年Watches And Wonders鐘錶展上最亮眼的莫過於全球限量250只的Square Bang Unico藍寶石計時碼錶。以藍寶石材質展現品牌的卓越製錶技藝。儘管面臨著方形設計與多層藍寶石錶殼結構的雙重挑戰，Hublot工程師們還是成功地確保這款腕錶能達到5 ATM的防水深度。久負盛名的Hublot自製Unico機芯也保留其賴以成名的出色功能。這款著名的HUB1280自動上鏈飛返計時機芯配備導柱輪，振頻為4赫茲（每小時28,800次），並提供72小時的動力儲存。值得一提的是，這款機芯與方形錶殼無縫匹配，其運轉的機械之美可通過鏤空錶盤、錶背以及藍寶石錶殼一覽無遺。

Hublot MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳腕錶，延伸自MP-09雙軸陀飛輪腕錶，Hublot是極少數能夠完全自行製造雙軸陀飛輪的專業鐘錶品牌。該陀飛輪在兩個軸心上分別以每分鐘和每30秒完成一次旋轉。這種在同一機制內擁有兩種不同速度的設計，創造出既迷人又科技感的視覺效果。為了進一步彰顯雙軸陀飛輪的迷人魅力，Hublot更精心打造鏤空結構及懸浮式設計兩大特性，為傳統陀飛輪注入了新的靈魂和魅力。這種創新設計取消了陀飛輪上部的橋板，每個零件都被精簡到極致，讓光線無阻礙地通過。陀飛輪的懸浮設計賦予腕錶輕盈感，使它更加優美和神秘。為了增強視覺效果，6點鐘位置周圍皆為鏤空處理，營造寬敞、通透的感覺，可以更加清晰地欣賞陀飛輪的運轉。MP-13也是Hublot首次打造小時及分鐘雙逆跳機芯。這種設計讓讀時變得更加清 晰直觀，提升佩戴者的讀時體驗。

全新Big Bang Integrated陀飛輪全碳纖維鍊帶腕錶，採用輕巧且耐磨堅固的鍍鋁碳纖維（Texalium）材質錶殼，及僅重26克的同材質一體式鍊帶，搭載自行研發組裝的HUB6035微型自動盤陀飛輪機芯，錶頭部分（錶殼和機 芯）重量僅為42克。腕錶採用兩大複雜功能：陀飛輪與微型自動盤。儘管有些人並不認為微型自動盤是真正的複雜功能，但其採用了鏤空結構，提供三天動力儲存，且由Hublot完全自行製造，因此是無可爭議的複雜功能。

錶鍊僅重26克，並透過錶帶與錶殼的無縫銜接，以及專屬設計的鍊節，提供舒適的佩戴體驗。錶殼採用鍍鋁碳纖維材質，鍍鋁碳纖維（Aluminum-coated carbon fiber）是一種碳纖維增強聚合物（CFRP）材料，而鋁材的純度高達99.99%，更是具有出色的耐磨性，讓鍍鋁碳纖維具有很高的強度、剛度和輕量化的特點。

JAEGER LECOULTRE

當Reverso One Precious Colours翻轉系列腕錶的正面錶盤向外打開時，白色珍珠母貝錶盤與色彩鮮豔的琺瑯錶框形成鮮明對比，同時與鑲鑽裝飾刻紋和錶耳交相輝映。錶盤四角均綴以精緻的金質托架，鑲貼數字和太子妃式指針則是Reverso One翻轉系列珠寶腕錶的標誌性特色。

轉動翻轉錶殼，Reverso One Precious Colours翻轉系列腕錶隨即化身為一件精美的高級珠寶。微繪大明火琺瑯裝飾圖案以玫瑰金背景襯托藍黑色調，或以白金底色搭配深淺不一的綠色調，並鑲嵌以璀璨鑽石，營造深邃而靈動的視覺效果。白金或玫瑰金製作的金屬胎底，必須先覆以熔化的透明琺瑯並焙燒。在Reverso One Precious Colours翻轉系列腕錶的凸面側緣和平面錶背上覆塗琺瑯，無疑是一項艱巨挑戰，因為這兩個區域需要不同黏度的琺瑯，才能在焙燒過程中更貼合胎底。鑲嵌Reverso One Precious Colours翻轉系列腕錶上的鑽石，需要45小時的精工細作，而琺瑯工藝則需耗費超過80小時，唯有積家讓不同手工藝大師緊密合作成就珍稀腕錶。

Reverso Tribute Duoface Tourbillon翻轉系列雙面雙時區陀飛輪腕錶的正面錶盤盡顯獨樹一幟的優雅風範。錶盤捕捉了1930年代初期錶款的精髓，以Reverso Tribute翻轉系列腕錶錶盤簡潔大方的設計與經典細節為特色，精緻考究；刻面時標與太子妃式指針和軌道式分鐘刻度相映成趣。這款超薄的手動機械機芯由254枚部件組成，厚度僅3.9毫米，將飛行陀飛輪與Duoface雙面雙時區複雜功能完美結合。

腕錶的背面錶盤部分鏤空，與華美裝飾相得益彰，流露大膽率性的個性，其中陀飛輪底盤經手工倒角處理，所有潤飾皆在積家珍稀工藝（Métiers Rares）工作坊中完成。在黑色太陽放射狀飾紋錶盤上，以金色指針和時標指示第二時區，而錶盤右上角的晝夜顯示則顯露出星光璀璨的夜空。金色機芯夾板令人想起1993年出品的Reverso Tourbillon翻轉系列陀飛輪腕錶，綴以巴黎鉚釘扭索飾紋，與藍鋼螺絲交相輝映，形成鮮明對比。機芯夾板上的巴黎鉚釘扭索飾紋運用擁有百年歷史的古老車床手工加工而成，需要六小時精工細作完成。

Reverso Tribute Chronograph翻轉系列計時腕錶搭載全新積家860型手動上鏈一體式計時機芯，為了正、反兩面錶盤都顯示小時和分鐘，機芯要為兩組指針提供動力，且這兩組指針分別朝相反方向運行，以便在腕錶兩面均以正確的順時針方式運行來顯示時間。860型機芯具備52小時動力儲存，同時照顧到逆跳計時與雙面時間顯示對動力的高需求。儘管這款長方形機芯如此精妙複雜，且由不少於300枚部件組成，機芯仍然遵循積家的優雅設計理念，搭載於厚度不到12毫米的超薄錶殼之中。

PIAGET

Piaget的「宮廷式裝飾」誕生於1960年代，其靈感來自製錶工藝中的璣鏤（Guil-loché）鐫刻飾紋技術。這種鐫刻工藝始於一款金質扣環手鏈。一位匠師巧妙地利用雕刻針的鋒利尖端在金質扣環上進行雕琢，以精湛的手藝刻畫出大量獨具風格的凹槽和輪廓線條。「宮廷式裝飾」出現在一款配備著亮眼的青藍色綠松石錶盤的嶄新手鐲腕錶上。

此工藝在兩款手鐲腕錶中更顯華麗耀眼， 兩款作品均鑲嵌著蛋白石，體現出Piaget對大自然的熱愛。一款刻有形似樹皮和礦脈紋的飾面，另一款則以短暫而華美的寒霜為主題。這些新款手鐲腕錶的裝飾寶石錶盤皆呈現出Piaget的另一個代表性特色─不對稱感，可從手鐲腕錶上抽象且隨性的設計中窺見一斑，並更加襯托出每顆寶石深不可測的美感和神秘魅力。

全新Piaget Polo萬年曆腕錶的黑曜石錶盤便散發著神祕卻又鮮豔的情感和魅力：其銀色黑曜石錶盤呈現出自然的彩虹光環；此虹彩源自於岩石凝固過程中，富含礦物質的硫化物液體滴落在其上所形成的內含物。這種岩石內含物非常罕見，儼然是大自然的傑作，使每一顆寶石都獨具風采。Piaget精湛結合了超卓的黑曜石與製錶業中最歷史悠久和最具標誌性的複雜功能之一：萬年曆，為感性的設計增添了果敢精神、技術感與中性風格。

自1957年以來，高級鐘錶與高級珠寶一 直在Piaget世界裡攜手共舞，這一獨特的專業技藝在1989年透過Aura高級珠寶腕錶的推出達到了嶄新頂峰。此款腕錶舖鑲著經逐一校準的長方形切割鑽石，散發出非凡的風采與活力。如今，Piaget透過鑽石與藍寶石的結合來重新詮釋Aura系列腕錶。其長方形切割寶石同樣經過精確校準，以完美裝飾腕錶的外觀以及其一體式錶殼和錶鏈；此錶款藉由藍色藍寶石的排列塑造出精緻美妙的漸變色調，而這樣的設計工序需歷經八個多月的時間才可尋獲和挑選出最適合的寶石。此腕錶搭載Piaget製的超薄430P手動上鏈機械機芯，同時其纖薄的鑲爪也塑造出仿若隱形鑲嵌的效果，讓光線得以滲透整個作品，散發出獨特的光彩。