高登鐘錶金禧年限量新作｜亨利慕時勇創者圓柱陀飛輪鏤空紀念腕錶

為慶祝高登鐘錶創立50週年，並彰顯Cortina Watch高登鐘錶與H. Moser & Cie.亨利慕時間共同所珍視價值，亨利慕時特別設計推出Endeavour Cylindrical Tourbillon Skeleton勇創者圓柱陀飛輪鏤空紀念腕錶。

Endeavour Cylindrical Tourbillon Skeleton勇創者圓柱陀飛輪鏤空紀念腕錶採用經典圓形錶殼搭載全鏤空圓柱陀飛輪機芯，將個性美學與精湛工藝融為一體，並巧妙蘊含珍稀難尋的獨特品牌特色。

2022年，新加坡知名高級鐘錶零售商及經銷商高登鐘錶盛大慶祝50週年。50年來，高登鐘錶致力於為客戶帶來優良的瑞士製錶工藝與卓越腕錶作品。優異成果有賴於數十年來合作夥伴、客戶和員工們對高登鐘錶跨越世代的支持與信任。為紀念此一里程碑，高登鐘錶攜手瑞士獨立製錶品牌亨利慕時特別打造Endeavour Cylindrical Tourbillon Skeleton勇創者圓柱陀飛輪鏤空紀念腕錶，專為高登鐘錶金禧之年所獨家設計，全球限量發行10只。

亨利慕時以極具雕塑美學的腕錶作品誌慶與高登鐘錶之間寶貴的合作關係，並同時體現品牌頂尖創意及顛覆傳統的創新精神。談及雙方之間對於製錶藝術長達數十年載的共同熱忱，高登鐘錶執行長Jeremy Lim林日耀先生表示：「亨利慕時與高登鐘錶於2018年開啟雙方獨特的合作關係，但我們與Meylan梅朗家族的友誼早在多年前就已展開。我們很慶幸能發展出這綿延兩代的緊密關係，並希望這份美好的情誼延續至世世代代。」

亨利慕時執行長Edouard Meylan愛德華梅朗慶賀高登鐘錶50週年並說道：「我們非常榮幸能一同迎接高登鐘錶金禧之年，並為此一歷史篇章創造了這如同藝術品般的腕錶傑作。現代摩登風格的全鏤空機芯，其外觀靈感源於工業世界與經典製錶工藝。紅金錶殼閃耀著亮麗光澤，與藍色煙燻小錶盤相互襯托，巧奪天工的設計佈局令人目不轉睛。」

他的兄弟MELB Luxe Subsidiaries執行長Bertrand Meylan伯特蘭梅朗則表示：「高登鐘錶與梅朗家族之間的關係始於我們的父親Georges-Henri喬治亨利以及高登鐘錶創辦人Anthony Lim林廷萬先生在數十年前締結的友誼。很高興能藉由Jeremy Lim的大力協助，促成彼此間的獨特合作，並與高登鐘錶家族的成員Raymond、Jeremy以及Sharon建立牢固且堅定的可貴情誼。」

高登鐘錶50週年版勇創者圓柱陀飛輪鏤空腕錶

高登鐘錶50週年版勇創者圓柱陀飛輪鏤空腕錶承襲勇創者系列設計上的極簡製錶工藝，這是對Schaffhausen沙夫豪森製錶風格的忠實傳承。兩根簡簡單單的指針由一個精密機芯帶動，並且在煙燻錶盤上緩緩掃過，在這個日益紛繁的世界為您捕捉每分每秒的精彩。

全鏤空HMC 811陀飛輪機芯在構思上傾向建築風格，以彎曲的弓形錶橋使腕錶內部的精湛工藝一覽無遺。直徑34毫米的大型全鏤空機芯配備採用圓柱游絲的一分鐘飛行陀飛輪，不同於典型的陀飛輪，其複雜的製作過程在市場中極為少見，耗時時間堪稱是傳統遊絲的10倍。採用亨利慕時姊妹公司Precision Engineering所製作的圓柱游絲，兩端的兩條寶璣曲線能減少樞軸的摩擦，並確保計時更加精準。

直徑42毫米的錶殼採用18K紅金打造，微弧形的藍寶石水晶鏡面底下配以鏤空錶盤，精美絕倫。12點鐘位置的電光藍fumé煙燻弧形小錶盤呼應藍寶石水晶鏡面的曲線，並飾以羅馬數字時標及紅金葉形指針，6點鐘位置可見一分鐘飛行陀飛輪，如一顆心臟般跳動。

此款機械腕錶的每項細節都是眾所矚目的焦點，錶冠飾有代表Moser的「M」字母，在藍寶石水晶底蓋上印有「Cortina Watch 50th Anniversary since 1972（高登鐘錶50週年，自1972年）」題字，以紀念雙方珍貴的美好情誼。不論從腕錶的正面或背面皆可將HMC 811鏤空自製機芯盡收眼底，由棘爪式自動雙向上鍊系統驅動並提供74小時的動力儲存。