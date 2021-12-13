2021 愛彼高爾夫大師賽揮桿致勝

2021 年 12 月 10 日瑞士高級製錶品牌愛彼（Audemars Piguet）在桃園大溪高爾夫球場盛大舉辦2021年AP盃高爾夫大師賽，集結多位球技高超的愛彼貴賓以及明星球員好手一同下場競技，在初冬暖陽下，揮出完美的一桿。

高爾夫球賽講究毫釐不差的精準決斷以及持續累積精進的技術，選手在場上揮桿的優雅身姿更是球場上的完美景色，這幾點恰好和高級製錶工藝不謀而合，相互呼應。一直以來，愛彼製錶師和高爾夫球手均須投入長時間不斷淬鍊技藝，對微小細節近乎苛求，並惕勵自我不斷向上攀升。這些共同特徵令他們彼此惺惺相惜，產生微妙的連結和認同。

愛彼多年來致力於推廣高爾夫活動，從世界各地囊括各家好手，組成一支高爾夫球夢幻團隊，從2013年起，愛彼不定期在各地持續舉辦獨特的高爾夫活動，邀請全球的腕錶收藏家與夢幻團隊的成員們在高球場上並肩漫步，在這他們建立情誼、交換回憶並創造共同的新回憶。

2021年台灣愛彼高爾夫大師賽於各大國際賽事選用之大溪高爾夫球場精彩展開，特別邀請到演歌雙棲且皆有亮眼表現的胡宇威、戲劇當家一哥楊一展及擁有健康、陽光形象的歌手周予天，一同現身果嶺，擔任現場開球的重責大任，並與80餘名愛彼貴賓在這片綠意盎然的球場上帥氣揮桿、交流球技，共襄年度高球盛事。

三位明星球手當日佩戴上最新愛彼皇家橡樹離岸型腕錶，其兼具時尚簡約及運動感的外觀設計，更突顯於球場上的大氣風範。他們在事業上挑戰自我極限、優雅健康的形象，和愛彼不斷突破常規的先鋒精神、追求極致完美的品牌基因完全呼應，為高級製錶產業留下輝煌的印記。