2021 Watches and Wonders 錶展 ： Hublot 宇舶錶三大新品稱霸奢華潮流

Hublot 宇舶錶在 MUCROWN 頂級影廳舉辦了 2021 Watches and Wonders 新品發表會，這次發表會不僅曝光了三款新錶，現場也發佈了宇舶錶新品形象大片以及各系列的超前工藝誕生過程，更邀請到品牌好友蔡詩芸，Dizzy 不僅在 Trash Talk MV 配戴她的愛錶 BIG BANG ONE CLICK，也提到她私底下是品牌愛好者！

將不可能變成可能！ 高階亮彩陶瓷專家 Hublot 宇舶錶再次推出創新錶款—經典融合系列 Orlinski 立體亮彩陶瓷腕錶，運用獨家技術將亮彩陶瓷完美包覆 Orlinski 標誌性的立體切割、多面稜角等元素，共有拋光亮藍和亮黑兩種款式，男女皆可配戴，2021 年宇舶接連推出多款亮彩陶瓷新錶，展現陶瓷工藝的極緻色彩美學，實證為高階亮彩陶瓷的製錶專家。

為了燒製具有蠟質光澤的亮麗色彩，宇舶錶運用獨家陶瓷製程技術，掌握多種礦物包括鐵，鈉和透明釉的最佳比例，燒灼出如同極光般的全新亮藍色彩，以及如同鍍膜般的光滑亮黑色澤！由於錶殼有多面向的切割，以及立體面盤設計，皆需要透過多重工序反覆仔細處理，方能賦予整枚腕錶稜角分明，色澤飽滿卻又沉穩的視覺效果。

這兩款採用純色風格的腕錶傑作，融合宇舶錶的精密製錶技藝，與藝術家 Richard Orlinski 標誌性創作元素。宇舶錶致力於研發材質，追求創製風格腕錶 ; 而 Orlinski 則擅長以普普藝術元素與濃烈色彩，打造當代潮流藝術品。

一向在腕錶設計中引領風潮的 Hublot 宇舶錶，對於目前熱門的彩虹圈當然也不遑多讓，Spirit of Big Bang 彩虹圈藍寶石陀飛輪腕錶，創造透明奢華潮流風格，藍寶石腕錶的錶殼硬度與耐磨性直逼鑽石，以拋光 18K 白金鑲嵌 54 顆梯形切割多彩寶石鑲於錶圈，呈現奢華潮流又霸氣的街頭風格。晶透藍寶石錶背和錶盤，使非凡機械構造之美一覽無遺，複雜功能與驚豔非凡的幾何美學，令人讚歎不已。

擅長材質融合的 Hublot 宇舶錶推出了兩款以碳纖維和拋光黑陶瓷為錶殼的陀飛輪自動上鏈腕錶。保留錶款鏤空面盤，以展現機芯的創新未來感設計，宇舶獨家鍍鋁碳纖維（Texalium®）以流行的金屬灰搭配黑色魔鬼氈高科技面料錶帶。而最擅長的全黑陶瓷錶殼則是品牌粉絲必收款，兩款腕錶看似低調的暗色系，搭配「8」字型鏤空陀飛輪造型卻極為搶眼，展現完全不同的強悍運動外型，再次引領腕錶潮設計風格。

12 點鐘位置的微型自動盤採用 22K 白金，經由倒角、太陽放射紋和噴砂等多重精緻處理，配備高硬度陶瓷滾珠軸承，鏤空品牌標誌巧妙點綴其間，對應位於 6 點鐘的陀飛輪裝置，機械律動的運轉在面盤上譜出和諧節奏，運用更多藍寶石材質以強化機芯的清透感。指針和帶有發光塗層的時標增強鏤空錶盤的可閱讀性，創新構造更增添錶盤立體層次感。