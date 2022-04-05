2022 Watches & Wonders｜天文飛行陀飛輪、複雜世界時區，積家Jaeger-LeCoultre呈獻超卓製錶工藝

腕間天文學，積家於2022 Watches and Wonders呈現最為複雜精密的天文飛行陀飛輪腕錶、世界時間複雜功能腕錶以及純粹以溫差驅動機芯的空氣鐘

結合世界時區與飛行陀飛輪

積家以非凡的全新藝術方式演繹世界時間功能，呈獻Master Grande Tradition Calibre 948超卓傳統大師系列948型機芯腕錶，薈萃珍稀工藝（Métiers Rares®）工坊眾多工藝大師的非凡技藝。積家融合精妙藝術與精湛工藝，全新演繹世界時間複雜功能。穹頂形鏤空琺瑯錶盤融匯了積家珍稀工藝工坊的多種高超技藝，製作耗時70小時。世界時間陀飛輪每60秒旋轉一周，每24小時於錶盤上旋轉一周。

積家設計的948型機械機芯，首次結合了世界時間複雜功能與飛行陀飛輪。此外，世界時間陀飛輪每24小時在錶盤上旋轉一周，而24小時即一個平太陽日。這款自動上鏈機械機芯完全由積家錶廠設計、研發和製作，彰顯積家精湛卓越的工藝。腕錶的世界時間複雜功能採用迷人的全新美學設計，體現大工坊別具匠心的藝術創意，並巧妙地結合裝飾手工技藝與卓越的技術。

錶盤由多個組件組成，重疊交錯而又層次分明，巧妙地突顯時間測量的深度與精密複雜之特色。設計遵循世界時間功能的傳統，錶盤中央可見一幅以北極上空為視角的世界地圖。然而，這幅地圖與傳統的平面圖像有所不同，其懸浮於錶盤底盤，置於由北半球經緯線構成的半球形框架上。這項細節由積家珍稀工藝（Métiers Rares®）工坊的手工藝大師精心製作，在一塊白金薄片上勾勒出地球各大洲的輪廓線條，並飾以內填琺瑯。

天文陀飛輪結合三問報時

Master Hybris Artistica Calibre 945 Galaxia超凡複雜工藝大師系列945型機芯玫瑰金腕錶，以及Master Hybris Artistica Calibre 945 Atomium超凡複雜工藝大師系列945型機芯白金腕錶，彰顯品牌在天文複雜功能領域的精湛工藝。這兩款新作各限量發行5枚，禮讚大工坊別具匠心的藝術創意與嫻熟的裝飾工藝，同時體現其卓越精妙的技術。

全新「Atomium」白金腕錶和「Galaxia」玫瑰金腕錶的錶盤凝聚積家珍稀工藝工坊的精湛技藝，更首次引入了難得一見的藝術工藝—單色琺瑯。Cosmotourbillon天文飛行陀飛輪可在一個恆星日內沿錶盤完整旋轉一周，北半球星空則即時展示從汝山谷所觀測到的星座位置。三問報時精妙的鳴響裝置令天文計時功能更加豐富。

製錶大師研發了能夠根據星星顯示恆星時的機械裝置，突顯時間測量背後的天文意義。星空盤設於錶盤中央，呈現由46度緯度，即在汝山谷積家大工坊所處相同緯度上所仰望的北半球夜空，實時追蹤天空中各個星座的位置。為突顯此天文顯示，Cosmotourbillon天文飛行陀飛輪不但是一個純技術功能的調節機械裝置，還會在錶盤上逆時針旋轉，每圈代表一個恆星日。一個恆星日的長度為23小時56分4.1秒，透過相對於較遠恆星測量的地球自轉計算所得，而長24小時的太陽日（即我們使用的民用時間），則透過地球圍繞太陽的公轉軌道來計算。

錶盤邊緣的金色太陽造型指針指示黃道日曆的月份，以及對設定腕錶而言不可缺少的太陽時24小時刻度。太子妃式指針指示分鐘和民用時間的12小時週期，分別於錶盤邊緣的兩個同心圓環上顯示。

三問報時是所有製錶複雜功能中最具挑戰性的一種，同時是對製錶大師之工藝的肯定。要創製此種複雜裝置，其技術難度在於將指針所顯示的精確時間轉化成一系列無懈可擊的報時程序，並以不同的聲響鳴報小時、刻鐘和分鐘。製錶大師所面對的工藝挑戰，是令這個微型音樂裝置的音簧發出純淨清晰、和諧悅耳的樂音。積家對理想音色的不懈追求，帶來了多項專利創新，當中包括水晶音簧、「Trébuchet」天秤錘和靜音調節器。在945型機械機芯的三問報時機械裝置中，這些發明為浪漫的天文計時賦予神奇魅力。

兼具實用與運動風格的複雜萬年曆腕錶

積家首次為Jaeger-LeCoultre Polaris系列新增一款萬年曆腕錶，以製錶工藝中最為精密複雜、最具實用價值並且最享負盛名的複雜功能，令此備受追捧的系列變得更加豐富。Jaeger-LeCoultre Polaris Perpetual Calendar萬年曆腕錶參考Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕錶的外觀設計元素，採用漸變深藍色漆面錶盤，彰顯優雅運動風格。全新研發的積家868AA型機械機芯提供南北半球月相顯示，將動力儲存提升至70小時，並配備萬年曆顯示和Jaeger-LeCoultre Polaris系列的標誌性設計—旋轉內錶圈。

對於製錶大師而言，萬年曆是最具挑戰性的複雜功能之一。萬年曆猶如微型機械計算機，能夠根據不同的月份天數甚至將閏年自動調校，並顯示正確日期。一般的日期顯示在每一個沒有31天的月份都需要在月尾進行調校，而萬年曆則直至2100年都無需作手動調校。在此之後，則只需在非閏年的整百年份加以調校。

Jaeger-LeCoultre Polaris Perpetual Calendar萬年曆腕錶搭載新版積家868AA型機械機芯。原版機芯於2013年首次推出，是久經考驗的自製萬年曆機芯。新機芯根據大工坊的創新技術進行升級和改良，設有逆跳南半球月相顯示，與經典北半球月相顯示相輔相成，動力儲存更提升至70小時。除了日曆顯示之外，Jaeger-LeCoultre Polaris系列的經典旋轉內錶圈亦擁有實用功能，可測量所經過的時間。

為了彰顯勻稱美感，並令讀時更為清晰，各項年曆顯示以三個小錶盤顯示。日期、月份和星期顯示分別設於9時、12時和3時位置，年份顯示則位於月份顯示窗內。月相顯示設於6時位置，以逆跳南半球月相顯示圍繞傳統的北半球月相顯示，此匠心細節彰顯了曆法源於天文現象。四個小錶盤稍微凹下，並採用不同質感的修飾，玩味光影變換，營造令人目不暇給的豐富視覺效果。

在錶盤中央，20時至4時之間設有細小的紅色安全區域，提醒使用者不可在此時段內調校日期或日曆顯示。鏤空指針方便讀取各項顯示，同時遵循現代Jaeger-LeCoultre Polaris系列的設計元素，而日曆顯示則配以鮮明的梯形時標，平衡精密複雜的顯示和精巧的細節。指針和時標覆以夜光塗層，確保在任何光線的情況下都能清晰讀時，這是運動腕錶的一項基本元素。

空氣鐘─無需上鍊，以溫差驅動機芯

積家的工程師和製錶大師秉承品牌一直以來對精準計時的追求，特別為Atmos Hybris Mechanica Calibre 590超卓複雜功能系列590型機芯空氣鐘設計了全新的複雜功能，透過比以往更精準的方式，真實重現太陽、地球和月球的運行週期。此精妙非凡的機械裝置為僅依靠空氣驅動的Atmos空氣鐘開拓新的境界，以立體方式實時顯示太陽、地球和月球的相對位置與運行軌跡。

這款Atmos空氣鐘亦被稱為「Atmos Tellurium空氣鐘」，是迄今為止最精密複雜的Atmos空氣鐘，同時突破了精準度與設計的界限。巧妙別致的機芯結構，自然為珍稀工藝工坊的手工技藝大師帶來了靈感。他們以豐富多樣的工藝為作品添加潤飾，從微繪工藝、雷射雕刻，以至於漆面潤飾及隕石鑲嵌，令Atmos Hybris Mechanica Calibre 590超卓複雜功能系列590型機芯空氣鐘的設計得以昇華，使其既是出眾的計時儀器，亦是精美的藝術傑作。

Atmos空氣鐘於1928年發明，其機械機芯無需手動上鏈，只需攝氏一度的溫差便足以為其提供長達48小時的運行動力，讓座鐘在一般日常環境下能夠以幾近恆動的方式運作。由於這個精妙的系統只會產生少量動力（傳統4赫茲腕錶機芯所產生的能量是其40倍），因此Atmos空氣鐘的機械機芯經過特別設計，盡可能減少能耗，平衡擺輪每分鐘僅來回擺動一次。

全新590型機械機芯完全由積家大工坊自主研發、設計和製作，並於專為Atmos空氣鐘而設的專屬工坊內組裝。這款機芯由443枚部件組成，配備與機芯融為一體的地球儀複雜功能，經過四年悉心研發才得以面世，其精密複雜的技術自然令它在積家的Hybris Mechanica超卓複雜功能系列中佔據一席位。這款全新機械機芯不僅能夠精準重現地球自轉、月球繞地球運行軌跡和地球繞太陽運行軌跡，更可透過黃道日曆指示相應的月份和季節。

鐘面由分為上、下兩層的外圍式圓環組成。固定的上層圓環設有軌道式時、分刻度環，同時標示了季節名稱，其下方隱藏了一個設有月份標記的活動圓環，透過6時位置窗口顯示月份。圓環搭配一個半透明藍寶石水晶玻璃圓盤，綴以雷射雕刻的十二星座。在鐘盤中央，呈放射狀的拋光金色金屬線條代表著太陽。

全新Atmos Hybris Mechanica Calibre 590超卓複雜功能系列590型機芯空氣鐘是至今最為精密複雜的Atmos空氣鐘，進一步超越精準度與設計的界限，巧妙結合恆動機械裝置與地球儀，以幾近恆動的方式展示時間，並透過精美絕倫的藝術方式彰顯積家在鐘錶製作方面的精湛工藝。