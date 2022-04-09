2022 Watches & Wonders｜萬年曆、經典綠色調、大明火掐絲琺瑯地圖世界時區，Patek Philippe呈獻複雜腕錶工藝

By Mick Wu
Managing Editor
09 Apr 2022
2022 Watches & Wonders｜萬年曆、經典綠色調、大明火掐絲琺瑯地圖世界時區，Patek Philippe呈獻複雜腕錶工藝
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2022 Watches & Wonders｜萬年曆、經典綠色調、大明火掐絲琺瑯地圖世界時區，Patek Philippe呈獻複雜腕錶工藝

Patek Philippe呈獻十二款最新時計，帶來一大技術新猷，重新演繹旗下多款腕錶風姿

在2022 Watches and Wonders展會中，Patek Philippe推出嶄新的編號5326G-001年曆及兩地時間腕錶，簇新錶殼設計，首度結集旗下兩項出眾複雜功能，前所未見。此外，品牌重新演繹旗下一些備受渴求的腕錶款式，格調高雅，造就全線系列更添豐富。新款腕錶令Patek Philippe複雜功能時計選擇更多更廣，提供一系列男裝與女裝款式，設計一貫不忘優雅，恆久雋永。

5326G-001

180年來，Patek Philippe傳承製錶經驗和竅門，在技術上不斷創新進步，現今擁有100多項專利設計，成果有目共睹。這家鐘錶製造商的創新傳統，在頂級複雜功能範疇上分外顯著，促成品牌過人特色。

編號5326G-001年曆及兩地時間腕錶搭配31-260 PS QA LU FUS 24H新款機芯（具備八項專利），日期顯示與當地時間同步，並可隨著時區變動自動前後校正。這項功能獨一無二，需搭配一個新穎的容納框架，品牌特此以Calatrava錶殼為本，創作出嶄新的腕錶外觀，錶側全以交錯飾釘圖案點綴；炭灰色經典復刻錶面細節賞心悅目，叫人想起古董相機。另一新款腕錶沒有額外複雜功能，錶殼和錶面亦以同樣的特色圖案潤飾，將備受熱愛獨家設計的人士注目Calatrava編號5226G-001腕錶，由26-330 S C自動上弦機芯驅動。 

最新三款世界時區腕錶

5230P-001

Patek Philippe世界時區腕錶於1930年代登場，讓人瞥見全球24個時區時間，舉世知名。有賴品牌於1999年榮獲專利的獨家裝置，錶主只要按下十時位置一枚按鈕，即可按照一小時的幅度同步校正所有顯示。繼編號7130R-014世界時區女裝腕錶搭配橄欖綠色錶面以後，Patek Philippe旅行時計系列現有兩款腕錶增添最新款式。

編號5230P-001世界時區腕錶，首次推出鉑金錶殼搭配藍色錶面款式，錶帶色調與全錶相襯。錶面添上新意，從編號5110腕錶（2000年）獲得潤飾靈感，由人手綴以交錯環形飾紋：這是首款配備世界時區專利裝置的腕錶作品。

5231G-001

編號5231G-001世界時區稀有手工藝腕錶，錶面中央飾以全新大明火掐絲琺瑯地圖，展示大洋洲和東南亞地域。

「經典復刻」風格洋溢當代氣息

5320G-011

日內瓦Patek Philippe博物館中有無數展品，彰顯品牌的文化傳統包羅萬象，源源煥發設計師的創作靈感。就此，設計師並非旨在複製或再版推出昔日的時計款式，而是務求腕錶的美感蛻變，與時演進成為當下模樣。

2022年春季，Patek Philippe重新演繹兩款時計，正展示古典風格與現代氣息巧妙交織之道。編號5320G-011萬年曆腕錶，三層錶耳設計，活現1945年某款時計的設計元素。腕錶搭配玫瑰金乳光錶面，「經典復刻」背景倍添突出。

5172G-010

編號5172G-010經典男裝計時碼錶，設計靈感來自1940至50年多款時計，經典機芯糅合六項專利的創新細節，在玫瑰金乳光錶面下追蹤時間流轉。

經典綠色再展風采

綜觀不少時候，綠色於Patek Philippe時計系列中屢放異彩。Aquanaut Luce腕錶於2004年問世，一派悠閒典雅，流露現代氣息。錶面及錶帶展現「遊歷卡其」綠色，深受注目。

5205R-011

此後，Aquanaut數款時計亦冠上與卡其色彩相近的綠調。2021年，品牌推出另一種錶面顏色：橄欖綠色。這種色調在Twenty~4編號7300/1200A-011自動上弦腕錶上率先登場，接著套用於Nautilus編號5711最後兩款鋼製腕錶之中。同年，Patek Philippe將綠調色譜延伸至編號5930P-001世界時區自動回位計時碼錶，在這款自動上弦時計錶面中央漆以略深的綠色，呈現乳光綠彩。

如今，品牌現有時計系列三款腕錶亦添上橄欖色調，外貌煥然一新，平添現代與恆久感覺。全新錶面色調令各款腕錶更顯個性，光影效果變幻無窮。新款時計風 格分明，當代氣息濃烈：編號5205R-011腕錶，玫瑰金製造，錶面朝向周邊漸變黑色。

Twenty~4編號4910/1200A-011法式袖口石英腕錶，時刻流露優雅氣息，精鋼製造，搭配放射狀錶面。編號7130R-014世界時區女裝腕錶，玫瑰金製造，造工精巧，錶面中央由人手添上經典復刻籃織交錯圖案。

編號5270P-014萬年曆計時碼錶，鉑金製造，綠色塗漆錶面展現黑色漸變效果，活現經典色調，教人想到昔日頂級汽車的漂亮車身。

寶石鑲嵌綻放魅力

5374/300P-001

對於Patek Philippe而言，寶石鑲嵌一直是最富吸引力的表達方式之一，足以突顯時計美感，藉此細賞錶內微機械的精密點滴。旗下現有兩款時計推出最新款式，正好突出創意與技術的聯繫。編號5374/300P-001頂級複雜功能腕錶，提供三問及萬年曆功能，由自動上弦機芯驅動，配備教堂鐘聲簧條；錶身以長方形的鑽石及藍寶石點綴，光芒四射。

編號7121/200G-001月相功能女裝腕錶選用白金錶殼及藍色放射狀錶面，倍添亮麗。錶環更以「花邊風格」鑲嵌技巧，交錯鑲以兩行圓鑽，閃亮耀眼。 

7121/200G-001 5374/300P-001 5270P-014 7130R-014 5205R-011 5172G-010 5320G-011 5231G-001 5230P-001 5326G-001 5226G-001 4910/1200A-011 PATEK PHILIPPE 百達翡麗

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