Beyond the Edge TAG Heuer 全新自動腕錶超越巔峰

TAG Heuer泰格豪雅全新 Aquaracer Professional 300 米自動腕錶日前於 2021 年「日內瓦鐘錶與奇蹟」(Watches & Wonders)盛大發表，並已在專賣店販售。在這段以突破自我為目標的偉大旅程中，泰格豪雅帶領觀眾深入品牌核心，一起 Beyond the Edge，共同超越恐懼、超越常規、超越巔峰！

飽和色彩迸發眼前，源源能量隨之湧入，泰格豪雅再次為高級製錶美學樹立全新標竿。這支由瑞士新秀電影製作人 Jonas Egi 操刀的形象廣告短片，記錄三位頂尖運動員挑戰極限的精彩過程：泰格豪雅品牌大使 Kai Lenny （美國天才衝浪員）、泰格豪雅品牌之友 Julie Gautier（自由潛水冠軍兼水下攝影師），以及泰格豪雅品牌之友 Robin George（潛水運動員）。

近乎違背自然定律的震撼畫面，是在法國尼斯、葡萄牙納扎雷和夏威夷拍攝。廣告形象影片拍攝角度與寓意，展現更高、更遠、更深的品牌態度，達到前所未見的境界。心理學家所稱的「心流」(flow) 或「化境」(zone)，是指進入完全專注的狀態，能產生極大成就感，這是一種全神貫注在當下的特別感受。在現今時代，我們應該追求的表現，適時跨出舒適圈，成就最好的自己。人人都能感受這種心靈上的體驗，不僅限於冠軍運動選手。

廣告形象短片也彰顯這款極致工具錶的精湛特色，體現泰格豪雅對於挑戰的無盡追求，並致敬深植於所有人的強大內心力量。運用此特殊媒介傳遞泰格豪雅永恆且全面的精神，意義更勝以往。