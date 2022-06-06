Born to Adventure 為冒險而生

易讀性高、優雅運動風、並以「內旋轉潛水錶圈」聞名的積家 Polaris Date 日期顯示腕錶，迎來嶄新深綠色錶盤款式。雙重漸變深綠色漆面錶盤、香草色 Super-LumiNova® 夜光塗層時標，流露出濃厚運動與復古氣息。適合日常佩戴，更適合運動冒險，為日常生活注入豐富冒險色彩。



說到 Jaeger-LeCoultre 積家知名的運動與潛水腕錶系列 Polaris，相信所有人一定對其結合實用功能、復古設計元素以及堪稱現代典範的計時性能等三大特色留有深刻印象。而積家 Polaris Date 日期顯示腕錶則在 2018 年推出，靈感源自 1968 年誕生、最受歡迎的 Memovox Polaris 極地響鬧腕錶。在今年 2022 年，積家 Polaris Date 日期顯示腕錶迎來最新的漸變深綠色錶盤款式，為日常冒險注入新色彩。

積家 Polaris Date 日期顯示腕錶深綠色款的雙重漸變漆面錶盤，綴以多種饒富質感的潤飾，確保讀時清晰，而又絲毫不影響外觀的美感。設計和諧勻稱，糅合了蛋白石裝飾、粒面裝飾和太陽放射狀飾紋，巧妙地區分活動內錶圈以至軌道式分鐘圈等各個重要的錶盤區域。錶盤由淺橄欖綠色漸變至蒼翠的雨林綠色，按照不同角度的光線呈現不同色調。半透明漆面塗層為錶盤增添迷人的深邃感，令香草色時標更加鮮明易讀。

積家 Polaris 系列腕錶的精髓，在於其在極端環境中亦能保持卓越性能。佩戴者可透過 2 時位置的錶冠設定活動內錶圈，這是潛水腕錶的其中一項特色，有助佩戴者精準測量時間偏差或進行倒計時。此腕錶搭配透明底蓋，防水性能達 200 米，無論是享受都市生活，還是探索海洋深處均游刃有餘。

積家 Polaris Date 日期顯示腕錶的設計細緻考究，直徑 42 毫米的錶殼融合緞面打磨修飾表面、倒角拋光錶耳及纖幼錶圈。錶盤由此成為矚目焦點，水晶玻璃鏡面更令人聯想起上世紀中葉的時計採用的樹脂錶盤水晶玻璃。為確保靈活多變的佩戴方式，積家 Polaris Date 日期顯示腕錶搭配綠色橡膠錶帶，並配備快速更換錶帶系統。腕錶與一系列積家錶鏈和錶帶相容，只須數秒即可輕鬆更換錶帶。

積家 Polaris Date 日期顯示腕錶全新綠色錶盤，彰顯這款作品適合在不同環境使用的特性，堅固的啞光飾面錶殼令這一點不言而喻。香草色 Super-LumiNova® 夜光塗層時標延續此系列的傳統，展現歷史悠久的美學魅力。腕錶搭載最新一代的 899 型機械機芯，提供 70 小時的動力儲存。

積家 Polaris 系列可謂再創新猷，全新 Polaris Date 日期顯示腕錶深綠色款能兼顧日常佩戴與運動冒險等多方需求，兩種生活恣意切換，優雅風格自然呈現。佩戴積家 Polaris Date 日期顯示腕錶深綠色款也著時讓日常生活充滿冒險色彩。