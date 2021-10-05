Change With Time｜嶄新篇章

PIAGET Polo 36 毫米日曆腕錶透過新材質與諸多細節全新演繹、再度點燃該系列狂野又別緻的精神；與多樣場合佩戴需求與極致品味完美契合，為精彩的 PIAGET Polo 故事寫出「形中有形」的全新篇章。

馬球會上富豪名流冠蓋雲集，醉心於馬球的名人與皇儲不計其數，包括英國皇儲查爾斯與其皇子、蘇丹皇子與諸多好萊塢明星。而馬球運動跟馬術活動一直被視為貴族運動。集速度、戰略技術和團隊精神為一體，透過運球鍛煉高階名流的統御策略，是歐洲歷代皇室、與貴族自小鍛煉的體育項目。時至今日，馬球運動依然深受皇室貴族與頂級品味人士的喜愛。

PIAGET Polo 系列的起源 1979 年，這回首次正式為其錶款命名，以呼應上流社會的馬球（Polo）運動以及迷人的生活藝術。儘管展現魅力是那個時代的主旋律，然而此錶款的呈現方式卻有著承襲傳統奢華的風範。當時人們樂於突破既有的設計準則，以一種全新、更具運動感與輕鬆自在的優雅形態展現自我。安迪・沃霍爾（Andy Warhol）的佩戴，PIAGET Polo 腕錶得以見證 Studio 54 的狂野之夜，而多年以來，其別緻的風格也深獲眾家名流喜愛。並獲得了羅傑・摩爾（Roger Moore）以及名人夫婦比約恩・博格（Bjorn Borg）和其妻子瑪麗安娜（Mariana）的青睞。

與時俱進的 36 毫米日曆腕錶以其美學設計，體現了此歷史性系列的獨特精神，並以全新方式加以演繹。圓形錶圈與枕形錶盤渾然天成地創造了錶款全新的價值核心。光彩熠熠的腕錶除了適合在馬球運動時展現優雅氣派，更適合襯托出運動風格的時尚感，像是網球、高爾夫球⋯等。貴族風格彰顯細膩，當之無愧展現出名家風範與內涵。PIAGET Polo 的品質引領高端市場，反映在收藏價值上也水漲船高，又使得錶款整體系列都更具競爭條件。

配備可替換式錶帶系統、精鋼或金質錶鏈：錶鏈的 H 型設計鏈節交替採用拋光和緞面精修，並與錶殼完美銜接。風格的演變反映在 PIAGET Polo 腕錶的設計總是淋漓盡致地呈現出時代的氛圍。PIAGET 以絕佳品味與頂尖水準打造出這一款適於日常使用的精緻腕錶，使其在錶界以更具代表性的象徵地位穩穩立足。宛如經典時計的完美化身，此系列錶款融合了 PIAGET 過去所有象徵性的獨特風格、在休閒與優雅之間和著自由的元素， 歷久彌新。日曆腕錶經過細緻的調 整，對當今做出劃時代的回應。 以不同的方式呈現新一代時計，且更聚焦 Sunny side of Life 的哲學理念，並體現於腕錶上。高雅細緻，洋溢著趣味與活力，也更兼具功能與實用性，讓每一分秒的配戴時刻都變得獨特、耀眼。